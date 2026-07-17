Scăderea accentuată a debitului Dunării începe să afecteze transportul de mărfuri și activitatea fermierilor, avertizează Cezar Gheorghe, expert în piața de cereale. Într-o intervenție la Digi24, acesta a explicat că mai multe porturi dunărene sunt practic blocate, iar lipsa posibilității de a transporta cerealele generează întârzieri, costuri suplimentare și pierderi pe întreg lanțul logistic.

„După seceta extremă și valurile de căldură care au afectat tot vestul Europei, să nu uităm că Dunărea se conectează, prin râul Main, cu Rinul. Și de acolo pleacă totul. În momentul în care de acolo scade acest debit de apă și traversează până în Ungaria, care, la rândul ei, precum și vestul țării noastre, a fost afectată de căldură și de secetă, nu putem să avem alte așteptări. În ceea ce privește transportul fluvial, atât în aval, cât și în amonte, da, într-adevăr, barjele nu mai pot fi operate. Toate porturile dunărene care transportau materii prime agricole sunt efectiv blocate. Sunt grinduri și nimeni nu mai poate mișca absolut nimic, începând de la Bechet și Calafat până aproape de Călărași. Chiar și acolo unde mai circulă barjele, nivelul foarte scăzut al apei face ca timpii de așteptare să fie extrem de mari”, a explicat expertul.

Acesta spune că blocajele afectează întregul lanț logistic, în special agricultorii, comercianții și operatorii care își desfășoară activitatea în apropierea Dunării.

Costuri mai mari și marfă blocată în depozite

Cezar Gheorghe a avertizat că fermierii riscă să nu își poată respecta contractele, în timp ce operatorii economici sunt nevoiți să găsească alternative de transport mult mai costisitoare.

„În primul rând, fermierul ar putea să nu poată livra marfa, chiar dacă are contract, pentru că nu are disponibilitate de barje și spațiu. Iar pentru barjele deja încărcate, pagubele sunt în contul cumpărătorului, pentru că el are nava angajată deja, aceasta se află în portul Constanța, iar barja nu îi mai ajunge. El trebuie să înlocuiască acea marfă din altă parte, cu un cost logistic foarte ridicat, pentru că este o presiune foarte mare în aceste zile pe tot ceea ce înseamnă transport rutier. Am văzut cu toții ce este în Portul Constanța. Este sufocat, efectiv, în acest moment, la descărcare, în toate danele și în toate terminalele. De aici pleacă toate consecințele, inclusiv costuri mai mari pe tot ceea ce înseamnă traseul logistic. Ca să nu mai vorbim de faptul că cel care deține barjele are o problemă de încasare. Firește, barja stă, el nu mai încasează, tot complexul suferă, inclusiv fermierul, care nu poate să livreze marfa și o ține blocată în depozit. Complexul agricol al României știm cu toții că nu mai este finanțabil, deci nimeni nu mai plătește marfa aflată în depozit decât după ce este livrată”, a explicat acesta.

În lipsa unei îmbunătățiri a condițiilor hidrologice, expertul spune că singura alternativă rămâne transportul rutier, însă și acesta este supus unei presiuni foarte mari.

„Până nu începe să plouă consistent în vestul Europei, astfel încât debitele să fie transferate din Rin pe Main și apoi spre Dunăre, nu putem vorbi despre o reglare a debitului Dunării. Dacă vorbim despre soluții, nu există altă soluție astăzi decât transferul logistic pe autocamioane. Pentru că despre infrastructura CFR Marfă știm cu toții cum funcționează și în ce fel lucrează. Și acolo este un haos total, pentru că sunt restricții de trafic și de circulație, astfel încât trenurile de călători să aibă prioritate spre Portul Constanța. Ne aflăm în acest episod în care, în ciuda unui an senzațional din punctul de vedere al producției agricole, marfa noastră este blocată și stă să aștepte mijloacele de transport și logistica. Ne costă absolut pe toți bani”, a concluzionat Cezar Gheorghe.

Editor : A.D.