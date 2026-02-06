Live TV

Chatbot-ul ANAF te învață cum să depui Declarația Unică: cine are obligația depunerii și ce trebuie completat în formularul 212

Data publicării:
Declarația unică 2025. Foto Shutterstock
Sursa foto: Shutterstock
Din articol
Ce este Declarația Unică și de ce trebuie depusă Cine are obligația depunerii și cine poate depune în numele contribuabilului Cum poate fi depus formularul 212 Interes ridicat pentru asistentul virtual ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a venit cu explicații suplimentare despre depunerea Declarației Unice (formularul 212), după ce instituția a constatat că aceasta este cea mai frecventă nelămurire a contribuabililor. Formularul trebuie depus de persoanele care au obținut în 2025 venituri din surse precum chirii, activități independente sau investiții și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale, iar termenul-limită pentru depunere este 25 mai 2026.

Clarificările vin în contextul în care, potrivit ANAF, majoritatea întrebărilor adresate prin chatbot-ul instituției au vizat modul de completare și depunere a declarației, semn că procedura continuă să creeze confuzie pentru mulți contribuabili.

Ce este Declarația Unică și de ce trebuie depusă

Declarația Unică este documentul prin care persoanele fizice își declară singure veniturile obținute în afara salariului și stabilesc impozitele și contribuțiile pe care le au de plătit.

Spre deosebire de veniturile salariale, unde taxele sunt calculate și reținute de angajator, în aceste situații responsabilitatea revine contribuabilului.

Declarația trebuie depusă de persoanele care au obținut venituri din chirii, activități independente, drepturi de autor, tranzacții cu acțiuni sau alte instrumente financiare, precum și din activități agricole, piscicultură sau silvicultură, indiferent dacă veniturile au fost realizate în România sau în străinătate.

Formularul poate fi depus și de persoanele care nu au venituri, dar aleg să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru a beneficia de servicii medicale în sistemul public.

CITEȘTE ȘI: ANAF a publicat noul formular pentru Declarația Unică. Cum se va depune formularul și ce obligații au fost eliminate

Cine are obligația depunerii și cine poate depune în numele contribuabilului

Declarația poate fi depusă direct de contribuabil sau printr-un împuternicit, de exemplu un contabil sau o altă persoană desemnată, cu condiția existenței unei împuterniciri în original, autentificată la notar sau semnată sub semnătură privată.

Este important de știut că Declarația Unică este o declarație pe propria răspundere.

Contribuabilul își calculează singur veniturile și obligațiile fiscale, iar ANAF poate verifica ulterior corectitudinea datelor declarate.

Pentru veniturile realizate în anul 2025, declarația trebuie depusă până la 25 mai 2026 inclusiv.

În cazul celor care depun formularul doar pentru a plăti contribuția de sănătate, declarația poate fi transmisă oricând în cursul anului.

Dacă declarația nu este depusă, ANAF transmite mai întâi notificări contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligația. Dacă situația nu este remediată, instituția poate emite ulterior o decizie de impunere, în termenul legal de prescripție de cinci ani.

Cum poate fi depus formularul 212

Cea mai simplă variantă este depunerea online, prin Spațiul Privat Virtual sau prin platforma e-guvernare.ro.

După transmitere, contribuabilul primește o recipisă electronică prin care este confirmată validarea sau, după caz, respingerea declarației.

Formularul poate fi depus și în format tipărit, la registratura administrației fiscale de domiciliu sau prin poștă, cu confirmare de primire.

În cazul în care contribuabilul constată ulterior că a completat greșit anumite informații, declarația poate fi corectată oricând prin depunerea unei declarații rectificative, folosind același formular.

Interes ridicat pentru asistentul virtual ANAF

ANAF anunță că interesul pentru noul chatbot al instituției, ANA, a fost ridicat încă din prima săptămână de funcționare.

Peste 23.000 de contribuabili au utilizat platforma, generând peste 156.000 de mesaje, iar majoritatea întrebărilor au fost legate de Declarația Unică.

Începând cu 6 februarie 2026, asistentul virtual este disponibil direct pe portalul ANAF, iar instituția recomandă contribuabililor să consulte și ghidul digital publicat pe site-ul oficial pentru explicații suplimentare privind completarea formularului.

