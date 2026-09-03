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China amenință Franța după legea care lovește Shein, Temu și AliExpress: „Va suporta toate consecințele”

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Magazinul online Shein, accesat de pe un telefon în Clermont-Ferrand, Franța. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Ce prevede legea anti-fast fashion din Franța

China cere Franței să oprească aplicarea noii legi care vizează industria ultra-fast fashion, acuzând Parisul că impune restricții comerciale discriminatorii. Legislația prevede contribuții suplimentare de până la 12 euro pe produs în 2026, plafonul urmând să ajungă la 20 de euro în 2030, și afectează platforme precum Shein, Temu și AliExpress.

Legea, care a intrat în vigoare marți, în Franța, vizează companiile care operează după modelul ultra-fast fashion, caracterizat prin lansarea într-un ritm extrem de rapid a unui număr foarte mare de produse la prețuri reduse, relatează Euronews.

În 2026, contribuția suplimentară variază între 0,25 și 12 euro pentru fiecare produs, iar plafonul maxim va crește la 20 de euro începând din 2030. Legislația afectează mari platforme de comerț electronic, printre care Shein, Temu și AliExpress.

„China îndeamnă Franța să oprească imediat aplicarea legii împotriva modei ultra-rapide”, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului Comerțului, Huang Ling, în cadrul unei conferințe de presă.

Ea a afirmat că Beijingul este „profund nemulțumit” de decizia Franței de a continua aplicarea unei măsuri pe care China o consideră o restricție comercială discriminatorie.

China consideră că legislația folosește standardele de mediu și sustenabilitate pentru a aplica un dublu standard și că ar putea încălca regulile Organizației Mondiale a Comerțului privind nediscriminarea, a declarat Huang.

„Dacă Franța insistă să continue, China va lua măsurile necesare pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze”, a adăugat ea. „Franța va suporta toate consecințele care vor decurge de aici.”

Ce prevede legea anti-fast fashion din Franța

Legea definește „ultra-fast fashion” pe baza a două criterii: numărul de produse noi introduse de o companie și măsura în care clienții sunt încurajați să repare produsele în loc să le înlocuiască.

Legislația urmărește să reducă impactul industriei modei asupra mediului și să protejeze sectorul francez al confecțiilor de afluxul produselor ieftine. Taxa pentru fiecare produs va varia potrivit unei grile stabilite în funcție de punctajul obținut de acesta în raport cu cele două criterii.

Contribuția este percepută producătorilor, nu direct consumatorilor, deși companiile ar putea transfera parțial sau integral costul către clienți prin majorarea prețurilor.

Shein, cunoscut pentru prețurile mici și pentru gama de produse care se schimbă extrem de rapid, a avut marți un debut modest la Bursa de Valori din Hong Kong, după ce planurile anterioare de listare la New York și Londra au fost blocate pe fondul verificărilor privind lanțurile sale de aprovizionare din China.

Retailerul online și-a mutat sediul central din China în Singapore în 2022, o decizie considerată pe scară largă drept o încercare de a distanța compania de atenția internațională tot mai mare acordată afacerilor chineze.

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Editor : M.I.

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