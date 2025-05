China cumpără tot mai mult aur. Explicațiile economiștilor

Aprilie a fost a şasea lună consecutivă în care China şi-a majorat rezerva de aur, într-un context în care metalul preţios se tranzacţionează la un nivel record, iar războiul comercial continuă, transmite Bloomberg.

Datele oficiale publicate miercuri arată că rezervele de aur ale Băncii Centrale a Chinei (PBOC) au crescut în luna aprilie până la 73,77 milioane uncii, de la 73,70 milioane uncii la finele lunii martie. Ca valoarea, rezervele de aur ale Chinei valorau 243,59 miliarde de dolari la finele lunii aprilie, comparativ cu 229,59 miliarde de dolari la finele lunii martie.

În ultimele şase luni, rezervele de aur ale Chinei au crescut cu aproape un milion de unci, sau aproape 30 de tone.

Cotaţia aurului a doborât mai multe recorduri succesive în acest an, graţie achiziţiilor băncilor centrale, care încearcă să îşi diversifice deţinerile dincolo de dolarul american. Avansul aurului a fost susţinut şi de cererea crescută venită din partea investitorilor, care vor active de refugiu în contextul în care războiul comercial declanşat de SUA a neliniştit pieţele financiare.

Ce spun economiștii

Cu toate acestea, analiştii de la Goldman Sachs Group Inc. estimează că Banca Centrală a Chinei păstrează aproximativ 8% din rezervele sale în aur, sub media globală de aproximativ 20% şi cu mult sub nivelul înregistrat în unele din economiile dezvoltate. Dacă autorităţile de la Beijing şi-ar propune un grad de alocare de 20%, şi ar menţine un nivel mediu al achiziţiilor de aproximativ 40 de tone pe lună, ar avea nevoie de aproximativ trei ani pentru a ajunge la acest nivel, susţin analiştii.

„Volumele modeste achiziţionate în ultimele luni sugerează că deşi sunt cumpărători, ei fac asta doar dacă preţul este atractiv. Cel mai probabil, vom vedea în continuare achiziţii de aur din partea PBOC, pe măsură ce îşi reduc activele denominate în dolar, precum certificatele de trezorerie”, susţine Ross Norman, director general la Metals Daily.

