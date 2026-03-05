Live TV

China majorează cheltuielile militare: bugetul pentru apărare crește cu 7% anul viitor

Data publicării:
Anti-Terror Militia Emergency Drill Held In Nanjing
Foto: Getty Images
Din articol
China a anunţat că îşi va majora bugetul pentru apărare cu 7% în 2026, ână la aproape 277 de miliarde de dolari, menţinând ritmul de creştere din ultimii ani.

Beijingul intenţionează să cheltuie 1.909,6 miliarde de yuani (276,8 miliarde de dolari) pentru apărare - o sumă care rămâne aproximativ de trei ori mai mică decât bugetul pentru apărare al Washingtonului, notează AFP preluată de News.ro.

Numeroşi experţi străini consideră însă că această cifră este subestimată în raport cu cheltuielile reale. Potrivit mai multor analişti citaţi de AFP, fondurile vor finanţa, printre altele, creşterea salariilor militarilor, antrenamentele, manevrele din jurul Taiwanului - insulă revendicată de Beijing - capacităţile de război cibernetic şi achiziţia de echipamente mai avansate.

Creşterea anuală a bugetului de apărare al Chinei se situează în general în jurul a 7–8% din 2016. Bugetul pentru 2026 marchează astfel o anumită continuitate, în pofida epurărilor pentru corupţie din ultimele luni din armată, inclusiv cea care l-a îndepărtat la sfârşitul lunii ianuarie pe Zhang Youxia, principalul general al ţării.

Statele Unite au cele mai mari cheltuieli militare, cu 997 de miliarde de dolari în 2024, urmate de China (314 miliarde), potrivit Institutului Internaţional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI). Urmează Rusia (149), Germania (88,5), India (86,1), Regatul Unit (81,8), Arabia Saudită (80,3), Ucraina (64,7) şi Franţa (64,7).

Editor : Ana Petrescu

