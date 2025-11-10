Live TV

China suspendă restricțiile la exporturile de metale pentru producția de cipuri în SUA

Data publicării:
Germanium
Măsura va fi valabilă până la 27 noiembrie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

China a suspendat interdicția privind exporturile către Statele Unite ale unor metale esențiale pentru producția de semiconductori, precum galiu, germaniu și antimoniu. Măsura, valabilă până în 2026, face parte din acordul Xi - Trump și semnalează o posibilă detensionare temporară a războiului comercial dintre cele două economii.

Aceste elemente sunt metale şi metaloizi esenţiali pentru fabricarea de semiconductori şi echipamente electronice, fiind utilizate în microcipuri, lasere şi panouri solare.

Suspendarea intră în vigoare imediat şi va fi valabilă până la 27 noiembrie 2026, potrivit comunicatului oficial, care nu oferă alte detalii. Interdicţia fusese anunţată iniţial în decembrie 2024, în contextul escaladării războiului comercial cu Washingtonul.

Decizia vine la scurt timp după ce Beijingul a ridicat alte restricţii la export impuse în octombrie, inclusiv asupra unor materiale rare şi componente pentru baterii litiu.

Măsura face parte dintr-un acord mai amplu între preşedinţii Xi Jinping şi Donald Trump, prin care cele două puteri au convenit reducerea tarifelor şi suspendarea unor măsuri comerciale pentru un an, semnalând o posibilă detensionare temporară a relaţiilor economice dintre SUA şi China.

Editor : M.I.

