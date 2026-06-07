Președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu a explicat, duminică la Digi24, după sancționarea celor 10 mari bănci din România, că investigația a arătat existența unui schimb de informații între instituțiile bancare implicate în stabilirea ROBOR, fără a fi vorba despre un cartel clasic, ci despre un proces în care „a fost prea multă colaborare, prea mult schimb de informații între firme care sunt concurente și care trebuie să-și țină foarte bine compartimentalizate activitățile, să coteze independent, spune legislația”.

„Nu spunem că a avut loc un cartel clasic, că băncile s-au întâlnit între ele, s-au hotărât într-o după-amiază care să fie nivelul ROBOR. Fixarea ROBOR e foarte delicată, pentru că el nu se bazează pe tranzacții efective. Nu e o bursă la care unii vând și unii cumpără și vezi prețul la care se închide. Ci sunt aceste cotații și atunci e important ca procesul să meargă bine, băncile să nu discute unele cu altele, să nu schimbe informații unele cu altele”, a declarat Bogdan Chirițoiu, duminică la Digi24.

„Noi asta am descoperit. Problema principală este că o bancă vede cât contează altă bancă, plus faptul că ei au schimbat informații între ei, au discutat metodologii și așa mai departe. Deci prea multă colaborare, prea mult schimb de informații între firme care sunt concurente și care trebuie și să-și țină foarte bine compartimentalizate activitățile, să coteze independent, spune legislația”, a adăugat șeful Consiliului Concurenței.

Reacțiile BT și BRD după sancțiuni

„Decizia Consiliului Concurenței încurajează populismul și subminează șansele unei relansări economice într-o perioadă complicată pentru țară și economie, perioadă în care sistemul bancar este pilonul principal al stabilității economice”, a spus șeful Băncii Transilvania.

Și reprezentantul BRD a transmis o poziție similară: „Și noi vom lupta cu toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziție”.

Chirițoiu: e dreptul lor de a contesta, dar amenzile trebuie plătite

„Asta e de așteptat, până la urmă. De foarte multe ori, firme sancționate de noi merg în instanță, contestă în instanță. Este absolut dreptul lor, chiar dacă noi avem o rată de succes de peste 90% în instanță, desigur, este posibil să facem greșeli și, în orice caz, companiile au dreptul să se să se apere. Ce important de precizat însă că deciziile sunt executive. Deci, indiferent dacă le le contestă în instanță, amenzile trebuie plătite”, a spus Chirițoiu.

„Altfel, nimeni nu neagă, Doamne ferește, rolul esențial al sistemului bancar în economie. Asta nu înseamnă că nu trebuie respectate regulile și nu înseamnă că dacă s-au făcut greșeli, nu trebuie sancționate. Genul acesta de a mers nu sunt unice în Europa. Au fost o serie de cazuri legate de indicii, nu sunt problematici în sine indicii și piața monetară. Au fost cazuri și din Europa, au fost cazuri și în SUA. S-a îmbunătățit legislația, s-a îmbunătățit și la noi legislația. Din păcate, deși avem, repet, un cadru de reglementare foarte bun, comportamentele băncilor au lăsat de dorit și de asta am aplicat aceste sancțiuni”, a explicat el.

Chirițoiu a vorbit despre ROBOR și corelarea cu inflația, mecanismul prin care cresc sau scad dobânzile.

„Mecanismul funcționează. Ok, imperfect, dar mecanismul funcționează. Piața bancară funcționează. E și o discuție privind nivelul ROBOR. Nivelul dobânzilor ține în primul de nivelul inflației. Dacă avem inflație mare, evident că avem dobânzi mari. Dacă avem dobânzi mici, dincolo de ce, trebuie să corecteze bărci în comportamentul lor, dar esențial este să scadă inflația și atunci o să avem dobânzi mai mici”, a subliniat șeful Consiliului Concurenței

Guvernatorul BNR și dezbaterea despre ROBOR

Întrebat dacă ancheta a vizat și BNR, Chirițoiu a precizat: „Nu. Regulile de concurentă, treaba noastră. Deci, BNR are supraveghere dar stabilirea politicii monetare, tocmai ca să ținem inflația sub control”.

„Partea de concurență, ăsta e atributul nostru și, cum am spus, și în Europa și în SUA, investigațiile pe zona indicilor monetari și sancțiunile aplicate băncile au fost aplicate de cei care se ocupă de concurență, deci cumva de colegii noștri”, a mai spus el.

Declarația lui Chirițoiu despre subiect vine în contextul în care guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat săptămâna trecută: „Dacă ROBOR ar fi fost manipulat în sus de niște șmecheri, de ce a scăzut cu 2% recent ROBOR? Tot ei l-au scăzut? Discuția asta cu ROBOR a reapărut și tulbură societatea românească și îmi dau seama cât de periculoasă e toată discuția”.

Investigație de patru ani și măsuri viitoare

„Cum spuneam, evoluția ROBOR ține în special de ceea ce se întâmplă în piață, ce se întâmplă cu inflația. Ce vorbim noi aici sunt niște modificări în fracțiuni de procent. Deci ROBOR variază în niște limite stabilite de politica monetară a BNR, are un minim și un maxim. Dar la ce ne uităm noi, Consiliul Concurenței, este respectarea regulilor de concurență care pot să influențeze mișcări relativ mici. Fracțiuni de procent aplicate la un volum mare de credite duc la sume semnificative”, a spus Chirițoiu.

El a adăugat că pe toată perioada investigației, patru ani, băncile respective au avut acest comportament care a dus la amendarea lor de către Consiliul Concurenței.

„Toată perioada investigației aceste deficiențe ale sistemului de fixing, da, au fost prezente. De asta acuma le dăm o perioadă de de tranziție, o perioadă de 60 de zile, după ce vor primi motivarea. Băncile n-au primit momentan decât volumul sancțiunilor, n-au primit explicația acestor sancțiuni. Deci asta le va veni în în motivarea deciziei. Din momentul când primesc motivarea, au 60 de zile să vină cu planuri de conformare. Au 30 de zile să plătească și să acționeze în instanță”, a concluzionat Bogdan Chirițoiu.

Editor : Ana Petrescu