Cifra de afaceri din serviciile pentru companii a crescut cu 14,9% în martie, dar rămâne sub nivelul de anul trecut

Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a crescut în martie 2026 cu 14,9% față de luna precedentă, însă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut continuă să se afle pe un trend negativ, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Datele statistice arată că avansul lunar a fost susținut de majoritatea sectoarelor analizate, însă la nivelul primului trimestru din 2026 serviciile destinate companiilor au înregistrat o scădere atât în serie brută, cât și ajustată sezonier.

Potrivit INS, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a crescut în martie 2026 față de februarie cu 14,9%, ca serie brută.

Evoluția a fost determinată în principal de creșterile înregistrate la alte servicii furnizate în principal întreprinderilor, unde cifra de afaceri a urcat cu 17,5%, precum și la activitățile de transport, care au consemnat un avans de 15,1%.

Creșteri importante au fost raportate și în sectorul serviciilor informatice și al tehnologiei informației, unde cifra de afaceri a avansat cu 13,2%, în activitățile de comunicații, cu 5,9%, și în domeniul producției cinematografice, video, al programelor de televiziune și al activităților de difuzare și transmitere de programe, cu 3,3%.

În funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din serviciile pentru companii a crescut cu 1,4% față de luna februarie.

Serviciile pentru întreprinderi rămân sub nivelul de anul trecut

Comparativ cu martie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut cu 2%, ca serie brută.

Declinul a fost influențat în principal de reducerea activităților de servicii informatice și tehnologia informației, care au înregistrat o scădere de 5,2%, urmate de activitățile de transport (-1,3%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-1,1%) și activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe (-0,9%).

Singurul sector care a consemnat o evoluție pozitivă a fost cel al comunicațiilor, unde cifra de afaceri a crescut cu 1%.

În serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, scăderea față de martie 2025 a fost de 2,9%.

Datele INS arată că în perioada ianuarie-martie 2026 cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor s-a redus cu 3,6% față de aceeași perioadă din 2025, ca serie brută.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în sectorul serviciilor informatice și al tehnologiei informației, unde cifra de afaceri s-a diminuat cu 5,6%, și în activitățile de transport, care au consemnat un recul de 5,4%.

De asemenea, alte servicii furnizate în principal întreprinderilor au înregistrat o scădere de 2,8%.

Pe de altă parte, au fost raportate creșteri în activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe, unde cifra de afaceri a avansat cu 6,2%, precum și în sectorul comunicațiilor, care a înregistrat un plus de 1%.

În serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut cu 3,9% în primele trei luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025.

