Live TV

Cine sunt cei 6 români din topul celor mai bogați oameni din lume realizat de Forbes și de unde provin averile lor

Data publicării:
un barbat tine in mana o valiza din care ies bani
Foto: Profimedia

Șase români au intrat în topul celor mai bogați oameni din lume realizat de Forbes. Averile lor ajung la miliarde de dolari. În același timp, topul global este dominat de antreprenorul american Elon Musk.

 

În cea mai recentă ediție a clasamentului realizat de Forbes, primii români sunt antreprenorii din tehnologie Ion Stoica și Matei Zaharia. Cei doi sunt cofondatorii unui start-up de software și au fiecare averi estimate la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Pe următoarea poziție se află omul de afaceri Ion Țiriac, cu o avere de aproximativ 2,4 miliarde de dolari, construită prin investiții în imobiliare, auto și servicii financiare. De altfel, Ion Țiriac deține și o colecție de 400 de modele de mașini și motociclete, inclusiv mașini care au aparținut anterior lui Al Capone și Elton John.

Următorii români din topul Forbes sunt Dragoș și Adrian Pavăl, care sunt proprietarii unui cunoscut retailer de bricolaj. Averile lor sunt estimate la aproximativ 2,2 miliarde, respectiv 1,5 miliarde de dolari.

Lista este completată de antreprenorul din tehnologie Daniel Dines, fondatorul unei companii de automatizare software. Averea sa este estimată la aproximativ 1,3 miliarde de dolari, în scădere, de la 1,4 miliarde de dolari. De altfel este și singurul român din clasament a cărui avere a scăzut față de anul trecut.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
HIMARS lanseaza racheta
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Ursula von der Leyen.
4
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
ilie bolojan face declaratii
5
Măsura anunțată de Ilie Bolojan după ce Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța...
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Digi Sport
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elon-Musk
Averea lui Elon Musk a crescut de mai mult de două ori într-un singur an și se apropie de suma astronomică de 1.000 de miliarde dolari
jucator de tenis
Ion Țiriac nu mai este singurul miliardar din tenis. Marele campion care a intrat în clubul celor mai bogați sportivi
ion tiriac
„Nu le venea să creadă”. Cum a reușit să îi șocheze Ion Țiriac pe angajații unei bănci
Top 5 cei mai bogați români. La ce averi au ajuns în 2024. „Ating noi recorduri”
Ion Țiriac
Ion Țiriac, reacție după primul tur al alegerilor prezidențiale: Să se ducă toată lumea la vot. Ce spune despre Iohannis
Recomandările redacţiei
teren desertificat din oltenia
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească...
Tehran urban skyline and Iran flag
Cine va conduce Iranul: facțiunile din exil se luptă pentru...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Președintele Ucrainei...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Iranul denunță o „deturnare...
Ultimele știri
Dispensar și cămin cultural scoase la vânzare, după ce o primărie a pierdut un proces de 1,2 milioane de euro. Cum s-a ajuns aici
Comună fără trotuare, dar cu pistă de biciclete strâmbă și plină de denivelări. Localnicii i-au găsit repede o altă întrebuințare
Gunoaiele din canalizare pun în pericol apa de la robinet. Tone de șervețele umede sunt adunate zilnic în stațiile de epurare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, LOVIT pe toate planurile! S-au evaporat averea și EX-amanta devenită...
Fanatik.ro
Economiile lui Nicușor Dan, decontate la virgulă. Cât a primit Administrația Prezidențială din pixul lui...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Un sportiv de renume divorțează, după ce soția a lansat acuzații severe. Care sunt motivele invocate
Adevărul
Cum văd românii amplasarea de avioane și echipamente americane în România, în contextul războiului din Iran
Playtech
Prețul mielului de Paște. Diferențe mari între fermieri și magazine. Cât se scumpește până ajunge la raft
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Modul cum Iranul folosește rachetele nedumerește analiștii militari. Ce ar putea semnala acest lucru
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...