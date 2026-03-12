Cine sunt cei 6 români din topul celor mai bogați oameni din lume realizat de Forbes și de unde provin averile lor

Șase români au intrat în topul celor mai bogați oameni din lume realizat de Forbes. Averile lor ajung la miliarde de dolari. În același timp, topul global este dominat de antreprenorul american Elon Musk.

În cea mai recentă ediție a clasamentului realizat de Forbes, primii români sunt antreprenorii din tehnologie Ion Stoica și Matei Zaharia. Cei doi sunt cofondatorii unui start-up de software și au fiecare averi estimate la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Pe următoarea poziție se află omul de afaceri Ion Țiriac, cu o avere de aproximativ 2,4 miliarde de dolari, construită prin investiții în imobiliare, auto și servicii financiare. De altfel, Ion Țiriac deține și o colecție de 400 de modele de mașini și motociclete, inclusiv mașini care au aparținut anterior lui Al Capone și Elton John.

Următorii români din topul Forbes sunt Dragoș și Adrian Pavăl, care sunt proprietarii unui cunoscut retailer de bricolaj. Averile lor sunt estimate la aproximativ 2,2 miliarde, respectiv 1,5 miliarde de dolari.

Lista este completată de antreprenorul din tehnologie Daniel Dines, fondatorul unei companii de automatizare software. Averea sa este estimată la aproximativ 1,3 miliarde de dolari, în scădere, de la 1,4 miliarde de dolari. De altfel este și singurul român din clasament a cărui avere a scăzut față de anul trecut.

Editor : A.P.