Cine sunt laureații Nobel pentru economie din 2026 și pentru ce au primit prestigiosul premiu

Americanii Robert Hall și Michael Woodford au câștigat Premiul Nobel pentru economie din 2026 „pentru fundamentele microeconomice ale stabilizării macroeconomice”, a anunțat luni Academia Regală Suedeză de Științe, scrie Reuters.

Prestigiosul premiu, cunoscut oficial sub denumirea de Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, este ultimul premiu care va fi decernat în acest an și are o valoare de 12 milioane de coroane suedeze (1,2 milioane de dolari).

Premiul pentru economie, acordat pentru prima dată în 1969, nu face parte dintre cele cinci premii inițiale create în testamentul din 1895 al industriașului și inventatorului dinamitei Alfred Nobel, ci a fost instituit de banca centrală a Suediei.

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Majoritatea laureaților anteriori au provenit din Statele Unite. Doar trei femei au câștigat vreodată acest premiu, cea mai recentă fiind Claudia Goldin în 2023, pentru lucrarea sa privind modul în care genul a influențat salariile și ocuparea forței de muncă de-a lungul timpului în Statele Unite.

Analiza realizată de Institutul pentru Informații Științifice, parte a Clarivate, a identificat ca posibili laureați cercetători care activează în domeniul politicii monetare, al economiei tehnologiei informației și al teoriei economice evolutive.

Câștigătorii de anul trecut, Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt, au fost premiați pentru lucrările lor privind „distrugerea creativă” și modul în care noile tehnologii și metodele de producție pot stimula creșterea economică și nivelul de trai.

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Editor : Ana Petrescu