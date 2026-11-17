Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat marți cu ministra Mediului, Natalia Intotero, despre Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru București și despre un program de finanțare destinat branșării la gaze a locuințelor care folosesc combustibili solizi pentru încălzire. Edilul a anunțat că municipalitatea va pregăti un program de investiții la care bucureștenii se vor putea înscrie voluntar și își propune ca întregul oraș să fie racordat în aproximativ trei ani.

În prezent, aproximativ 20.000 de locuințe din Capitală nu sunt branșate la rețeaua de gaze și se încălzesc cu combustibili solizi, potrivit datelor prezentate de primarul general.

„Am avut astăzi o discuție tehnică cu doamna ministră a Mediului, Natalia Intotero, cu privire la Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru municipiul București. Am discutat despre măsuri concrete și despre un program guvernamental de finanțare prin care să eliminăm arderea combustibililor solizi, în sobele în care oamenii ard iarna tot ce le pică în mână, și să dezvoltăm un program de branșare la gaze, dedicat zonelor din București care nici până astăzi nu au fost branșate”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Municipalitatea urmează să elaboreze programul, însă nu au fost prezentate deocamdată bugetul, valoarea sprijinului acordat unei gospodării sau calendarul înscrierilor.

„Primăria va veni cu un astfel de program de investiții, la care oamenii se vor putea înscrie voluntar. Ne propunem ca, în aproximativ trei ani, întregul oraș să fie branșat la gaze. În acest moment, avem aproximativ 20.000 de locuințe nebranșate, care se încălzesc cu combustibili solizi”, a precizat primarul Capitalei.

Ciucu și Intotero au trimis o scrisoare Comisiei Europene

În cadrul întâlnirii a fost discutată și necesitatea ca Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării să publice normele de aplicare a Legii nr. 155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă. Actul normativ vizează 13 municipii din România, printre care și Bucureștiul.

Ciprian Ciucu și Natalia Intotero au semnat și o scrisoare comună adresată comisarului european pentru mediu, Jessika Roswall, prin care și-au asumat aplicarea unor măsuri pentru reducerea surselor de poluare din Capitală.

Primarul general a explicat că autoritățile încearcă astfel să reducă penalitățile financiare pe care România riscă să le suporte în cadrul procedurii de infringement privind calitatea aerului. Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în acest dosar.

„Prin acest angajament, pe care trebuie să-l dovedim prin fapte, încercăm să reducem penalizările financiare pe care le va suporta România din cauza procedurii de infringement privind calitatea aerului”, a arătat Ciucu.

Edilul a subliniat că reducerea poluării nu trebuie privită doar ca o obligație impusă de reglementările europene sau naționale, ci ca o măsură necesară pentru protejarea sănătății locuitorilor.

„Aerul poluat generează multă suferință: cancer, boli cardiovasculare și respiratorii, decese premature. Trebuie să facem ceea ce este corect pentru noi înșine, pentru copiii și concitadinii noștri, nu pentru că ne-o cer reglementările”, a afirmat primarul Capitalei.

Editor : A.D.