Circa 6,3 miliarde de dolari au fost transferate din portofelele Binance, în urma unui atac cibernetic. Ce spune compania

Active digitale în valoare de aproximativ 6,3 miliarde de dolari au fost transferate joi seară din portofelele Binance, în urma unui atac cibernetic care s-a desfășurat, în mare parte, în numai 20 de minute. Aproximativ trei miliarde de dolari au fost înghețate, iar platforma a anunțat că va acoperi toate pierderile utilizatorilor și că a alocat peste 6,34 miliarde de dolari din fondurile proprii pentru gestionarea incidentului.

Atacul asupra Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, ar putea reprezenta cel mai mare furt de active digitale înregistrat până acum, potrivit companiilor de analiză blockchain și experților din industrie.

Hackerii au vizat portofele folosite de platformă pentru procesarea tranzacțiilor și au mutat fondurile prin zece rețele blockchain. Cea mai mare parte a operațiunii s-a desfășurat joi seară, într-un interval de aproximativ 20 de minute, potrivit Reuters.

Valoarea de 6,3 miliarde de dolari reprezintă impactul total estimat al incidentului. Pierderea finală nu este cunoscută, deoarece aproape jumătate din active au fost blocate, iar procedurile de recuperare continuă.

Incidentul depășește de peste patru ori precedentul record, stabilit în februarie 2025, când de pe platforma Bybit au fost sustrase criptomonede în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

„Este cel mai mare atac informatic din istorie”, a declarat Aravind Srinivasan, expert în lichiditatea pieței cripto și responsabil pentru tranzacțiile extrabursiere în cadrul companiei GSR.

Ce s-a întâmplat la Binance

Primele semne ale incidentului au apărut joi seară, când sume foarte mari de criptomonede au început să fie transferate din portofelele Binance. Compania a publicat inițial mai multe mesaje care au creat confuzie. Platforma a transmis că fondurile clienților sunt în siguranță, apoi a anunțat că va acoperi toate pierderile și a confirmat că valoarea activelor afectate se ridică la aproximativ 6,3 miliarde de dolari.

Changpeng Zhao, fondatorul și fostul director al Binance, care nu mai are un rol operațional, dar rămâne acționar al companiei, a scris pe X că situația pare să fie rezultatul unui atac cibernetic. Înainte ca platforma să anunțe valoarea totală a activelor afectate, el a estimat că pierderile ar putea depăși ușor un miliard de dolari.

Binance a suspendat temporar operațiunile pentru verificarea sistemelor. Într-o actualizare ulterioară, compania a precizat că depunerile nu au fost afectate și funcționează normal, în timp ce retragerile au rămas oprite pentru refacerea serviciului și schimbarea adreselor implicate.

Platforma estimează că retragerile ar putea fi reluate în aproximativ 45-48 de ore, însă momentul exact urmează să fie anunțat prin canalele oficiale. Binance.US, companie separată de platforma globală, nu a fost afectată.

Cum au reușit hackerii să transfere banii

Investigația preliminară a indicat drept posibil punct de intrare laptopul compromis al unui inginer DevOps. Prin intermediul dispozitivului, atacatorii ar fi obținut acces la un container de servicii și ar fi putut transmite instrucțiuni neautorizate de retragere.

Binance susține că nu a identificat dovezi privind compromiterea cheilor private ale portofelelor. Acestea sunt codurile care permit accesul la activele digitale și autorizarea transferurilor. Verificările ulterioare au scos însă la iveală și alte puncte vulnerabile. Compania a descris incidentul drept un „atac complex” și a anunțat că va publica un raport tehnic complet după finalizarea investigației.

Potrivit firmei americane TRM Labs, atacatorii ar fi compromis infrastructura de semnare a Binance, sistemul intern care validează și autorizează tranzacțiile. Astfel, hackerii ar fi putut transmite instrucțiuni aparent legitime pentru golirea portofelelor afectate.

În termeni simpli, atacatorii nu ar fi furat neapărat „cheia seifului”, ci ar fi preluat controlul asupra sistemului care transmite seifului ordinul de a elibera banii, a explicat Joshua Chu, avocat din Hong Kong specializat în cazuri legate de criptomonede.

După mutarea activelor, hackerii au încercat să le ducă rapid în afara razei de intervenție a Binance și a companiilor care emit unele dintre monedele digitale.

Aproximativ trei miliarde de dolari au fost înghețate

O parte importantă a activelor transferate era formată din stablecoins, criptomonede a căror valoare este legată de o monedă tradițională, în acest caz dolarul. Spre deosebire de Bitcoin sau Ether, stablecoins precum USDT și USDC sunt emise și administrate de companii care le pot îngheța de la distanță. Măsura împiedică transferarea sau transformarea în numerar a activelor aflate la adresele identificate.

Tether, emitentul USDT, a blocat active de aproximativ 1,6 miliarde de dolari, iar Circle a înghețat aproximativ 800 de milioane de dolari în USDC. La intervenție au participat și Ripple și World Liberty Financial, compania de criptomonede a familiei Trump.

În total, aproximativ trei miliarde de dolari au fost înghețate sau localizate cu ajutorul partenerilor Binance. Suma ar putea crește pe măsură ce sunt identificate alte tranzacții și portofele.

Înghețarea activelor nu înseamnă însă că banii au fost deja returnați platformei. Urmează verificarea provenienței și stabilirea procedurilor prin care fondurile pot fi recuperate.

Directorul Circle, Jeremy Allaire, a precizat că blocarea activelor a fost decisă în consultare cu autoritățile. Ministerul american al Justiției și FBI nu au răspuns imediat solicitărilor de informații transmise de AFP.

Bitcoin și Ether nu pot fi blocate de la distanță

Situația este mai complicată în cazul Bitcoin și Ether, deoarece aceste criptomonede nu au un emitent care să le poată îngheța. TRM Labs estimează că active în Bitcoin și Ether în valoare de aproximativ 2,4 miliarde de dolari se află momentan în afara razei directe de intervenție a companiilor.

O parte dintre fondurile sustrase ar fi fost folosită deja drept garanție pentru obținerea unor împrumuturi în Ether. Aceste active ar putea fi oprite doar dacă sunt transferate către o platformă sau către un broker care acceptă să le blocheze ori dacă autoritățile obțin cheile private ale portofelelor.

Transferurile rămân însă vizibile pe blockchain. Odată ce adresele folosite de atacatori sunt identificate și trecute pe liste negre, posibilitățile de a transforma activele în bani tradiționali se reduc.

Răspunsul Binance: peste 6,34 miliarde de dolari din fondurile companiei

Binance a anunțat că a început refacerea activelor afectate ale utilizatorilor și că lucrează cu autoritățile, emitenții de criptomonede, firmele specializate în analiza blockchain și ceilalți parteneri din industrie pentru identificarea, blocarea și recuperarea fondurilor. Compania a alocat peste 6,34 miliarde de dolari din resursele proprii pentru gestionarea incidentului și acoperirea pierderilor.

Din această sumă, cinci miliarde de dolari sunt deja deținute sub forma exactă a tokenurilor afectate. Restul de aproximativ 1,34 miliarde de dolari urmează să fie cumpărat atât de pe piață, cât și prin tranzacții extrabursiere, cunoscute drept operațiuni OTC.

Scopul este ca activele clienților să fie refăcute în aceleași criptomonede în care erau deținute înaintea atacului, nu doar prin echivalentul lor în dolari.

Procesul ar putea dura mai mult în cazul tokenurilor cu o lichiditate redusă. Și decontarea tranzacțiilor OTC necesită timp, a avertizat platforma.

Cele 6,34 miliarde de dolari alocate de companie nu includ cele aproximativ trei miliarde de dolari deja înghețate sau protejate. Acestea fac în continuare obiectul procedurilor de recuperare și verificare. Dacă activele blocate vor fi recuperate, suma pe care compania va trebui să o suporte efectiv ar putea fi mai mică decât impactul brut de 6,3 miliarde de dolari. Binance a anunțat că va continua să folosească resurse proprii pentru orice deficit confirmat.

„Fondurile utilizatorilor rămân în siguranță”, a transmis compania.

Pierderile vor fi acoperite și din fondul de rezervă

Binance administrează un fond de active securizat pentru utilizatori, cunoscut sub denumirea SAFU, creat pentru protejarea clienților în cazul unor incidente de securitate. Fondul este păstrat în Bitcoin și avea o valoare de aproximativ un miliard de dolari înaintea atacului. Cum suma este mult mai mică decât valoarea activelor afectate, diferența urmează să fie acoperită din celelalte resurse ale companiei.

Richard Teng, co-CEO al Binance, a declarat că pierderile vor fi suportate din fondul de protecție și din resursele proprii ale platformei.

După încheierea procesului, Binance promite să publice o versiune actualizată a mecanismului „Proof of Reserves” – Dovada rezervelor –, prin care să demonstreze public că deține active suficiente pentru acoperirea soldurilor clienților.

„Vom depăși această furtună”, a transmis platforma.

Cine s-ar putea afla în spatele atacului

Binance nu a identificat public autorii atacului și a precizat că investigația sa nu atribuie deocamdată responsabilitatea unei persoane sau unui grup. Firmele americane TRM Labs și Chainalysis susțin însă că au un grad ridicat de încredere că atacul a fost comis de hackeri nord-coreeni.

TRM Labs a atribuit operațiunea grupului TraderTraitor, o unitate de elită asociată Coreei de Nord, cunoscută și sub denumirile Lazarus Group sau APT38. Metodele folosite prezintă asemănări cu atacul asupra platformei Bybit din februarie 2025, pe care FBI l-a atribuit hackerilor nord-coreeni. Chainalysis a ajuns la o concluzie similară și a observat că fonduri provenite din atacul comis în luna precedentă asupra platformei Bitget au fost amestecate cu active sustrase de la Binance.

Coreea de Nord neagă în mod constant implicarea în atacuri cibernetice și furturi de criptomonede. Misiunea sa de la Geneva și ambasada din China nu au răspuns solicitărilor Reuters pentru un punct de vedere.

Cum ar putea atacatorii să încerce să piardă urma banilor

Pentru a ascunde proveniența activelor, hackerii ar putea amesteca monedele furate cu alte fonduri sau le-ar putea transfera prin criptomonede și platforme mai puțin cunoscute.

Primele ore de după un atac sunt esențiale. Odată ce tranzacțiile sunt analizate, iar portofelele sunt identificate și marcate, platformele mari, brokerii și furnizorii de plăți pot refuza să proceseze fondurile.

În aceste condiții, o parte dintre active ar putea rămâne ani întregi în portofelele atacatorilor, fără să poată fi transformată ușor în numerar.

Cu cât trece mai mult timp, cu atât scad șansele ca hackerii să transfere banii către platforme sau furnizori de servicii de plată fără să fie identificați, potrivit lui Bernardo Brites, directorul companiei Trace Finance.

Piețele criptomonedelor au reacționat imediat. În timpul tranzacțiilor asiatice de vineri, Bitcoin a pierdut peste 3% și a coborât până la 76.368 de dolari, cel mai redus nivel din ultimele șase săptămâni.

Ether s-a depreciat tot cu peste 3%, până la 2.178 de dolari, minimul ultimelor două luni, iar BNB, criptomoneda asociată ecosistemului Binance, a scăzut cu aproximativ 5%, până la 709,70 dolari.

Efectele s-au extins și asupra companiilor listate la bursă care au expunere la piața activelor digitale. Acțiunile Coinbase Global au pierdut 4,8%, iar titlurile Strategy, companie cunoscută pentru investițiile în Bitcoin, au scăzut cu aproape 6% în tranzacțiile extinse de pe piața americană.

Tim Sun, cercetător principal la grupul financiar HashKey din Hong Kong, consideră că incidentul poate reduce și mai mult apetitul investitorilor pentru risc și îi poate determina să reevalueze siguranța activelor păstrate pe platformele centralizate.

Piața se confrunta deja cu presiuni generate de dobânzile ridicate din Statele Unite și de reducerea cererii din partea investitorilor care cumpără active digitale prin fonduri tranzacționate la bursă.

Ce urmează

Binance trebuie să finalizeze verificările de securitate, să stabilească toate punctele prin care atacatorii au pătruns în sistem și să publice raportul tehnic privind cauzele incidentului. În paralel, platforma și partenerii săi vor continua să urmărească tranzacțiile, să identifice portofelele folosite și să încerce blocarea altor active.

Recuperarea fondurilor înghețate va necesita colaborarea cu emitenții de tokenuri și cu autoritățile, iar cumpărarea criptomonedelor necesare pentru refacerea soldurilor utilizatorilor ar putea dura în cazul activelor cu lichiditate redusă.

Binance va trebui, de asemenea, să reia serviciile de retragere, să publice o nouă dovadă a rezervelor și să demonstreze că poate acoperi integral activele clienților după cel mai mare incident de securitate din istoria industriei.

Fondată în 2017, Binance avea 335 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel mondial și administra active de aproximativ 162,8 miliarde de dolari, potrivit raportului anual al companiei pentru 2025.

Atacul vine după un an în care hackerii au furat aproximativ 2,9 miliarde de dolari în criptomonede, în aproape 150 de incidente, potrivit TRM Labs. În septembrie, platforma Bitget a anunțat un furt de aproximativ 350 de milioane de dolari.

Într-un incident separat produs joi, platforma de predicții Polymarket a suspendat temporar tranzacționarea din cauza unei probleme de securitate care a implicat un furnizor terț. Operațiunile au fost reluate ulterior, iar compania a anunțat că îi va despăgubi integral pe utilizatorii afectați.

Editor : A.D.