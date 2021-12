Cîțu: Aceste companii pe care vrem să le penalizăm au plătit taxe în avans în 2020/ O variantă de buget va fi prezentată luni

Președintele PNL Florin Cîțu a declarat, miercuri, că multinaționalele, care ar fi taxate cu 1% din cifra de afaceri dacă s-ar aplica politica financiară propusă de PSD, au plătit taxe la buget în avans în aprilie 2020, când economia a fost închisă. Acesta a spus că nu știe care ar fi destinația banilor încasați și că ar trebui discutată taxa cu companiile.

„Ideea nu este despre ce înseamnă această taxă. Este o directivă care va crește impozitarea companiilor în toată lumea la 15%, care cred că va fi din 2023. În perioada aceasta de criză 2020-2021 aceste companii pe care noi azi vrem să le penalizăm prin această taxă au plătit și în avans în aprilie 2020 pentru a avea noi bani la buget, când economia a fost închisă. Nu au fost alte companii.

Au fost multinaționale care au plătit în avans bani la buget tocmai pentru a avea bani să plătim pensii și salarii.

Cred că nu este un comportament normal din partea statului român să vină să penalizeze azi aceste companii. N-am înțeles de ce. Care ar fi destinația acestor surse și de ce ar trebui s-o facem acum? Aștept explicații, discutăm cu mediul de afaceri. E cel mai bine așa, să discutăm cu mediul de afaceri. Mediul de afaceri este înțelegător.

Atunci când am vorbit de creșterea salariului minim, mediul de afaceri dorea o creștere de 7-8%. Sindicatele doreau o creștere de 10, 11, 12%. Am ajuns la 11%, am impus-o prin decizia guvernului dar după discuții cu companiile, care au înțeles necesitatea în acel moment, deși un salariu minim mai mare înseamnă un cost pentru aceste companii”, a afirmat Florin Cîțu.

Totodată, el a spus că nu a văzut proiectul de buget de stat până acum iar luni în ședința de coaliție ar trebui să fie prezentată o variantă.

„Eu și PNL suntem aici în Parlament până când trebuie pentru a vota acest buget, dar el trebuie să vină. Încă nu am văzut nicio variantă de buget.

O formă a bugetului va fi prezentată luni”, a precizat Cîțu.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut în discuțiile coaliției pe tema bugetului introducerea unei taxe de 1% din cifra de afaceri pentru companiile care au o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro. Propunerea UDMR nu a fost însă acceptată de liberali. Fostul premier Florin Cîțu a anunțat că PNL se opune, însă premierul Ciucă a declarat că discuțiile continuă. „Am să discut cu fiecare dintre cei care sunt responsabili în cadrul coaliţiei pe acest subiect şi vom lua o decizie împreună”, a spus premierul.

"Taxa de solidaritate", propusă de noul guvern pentru companiile cu cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro, ar lovi 317 companii, potrivit informațiilor Digi24. Efectele ar urma să se vadă în amânarea investițiilor și a angajărilor, spun economiștii.

Editor : Alexandru Costea