Cîțu: Nu avem cum să evităm procedura de deficit excesiv. PSD a ignorat timp de 3 ani avertismentele

România nu avea cum să evite procedura de deficit excesiv, lansată de Comisia Europeană, spune ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. El dă vina pe guvernule PSD care, potrivit ministrului au ignorat timp de 3 ani avertismentele venite de la Bruxelles.

„Nu avem cum să evităm această procedură. Din momentul în care am preluat mandatul, am văzut situația bugetară și estimările pentru anul trecut. Trebuie să spunem că această procedură și acest raport se referă la 2019, la execuția din 2019. Despre 2019 am mai spus, dar trebuie să repet, am făcut avertismente că deficitul va fi mai mare de 4 % din primele luni ale anului. Au fost note interne pe care le-am prezentat deja”, a spus Cîțu.

„În vară, la rectificare, a existat o șansă că guvernul PSD să reducă deficitul. Nu s-a făcut. Atunci când am preluat mandatul, documentele pe care le-am primit de la fostul ministru de Finanțe arătau un deficit de 2,8%, iar la rectificarea bugetară care a fost deja trimisă, pe care o primsie deja ministrul de Finanțe PSD, arătau pentru sfârșitul anului 2019 acel deficit de 4%. Aceste informații erau deja știute și nu s-a făcut nimic”, a adăugat ministrul.

În opinia sa, raportul Comisiei Europene rată că „avertismentele, timp de 3 ani de zile, ale Comisiei Europene, referitoare la deficitul structural și deficitul bugetar au fost ignorate de guvernul PSD”.

Un raport al Comisiei Europene publicat astăzi arată că „deficitul preconizat pentru 2019 este peste valoarea de referinţă de 3% din PIB prevăzută în Tratat. Depăşirea nu este considerată a fi nici excepţională şi nici temporară”.

Conform prognozelor de iarnă ale Comisiei, deficitul guvernamental al României a ajuns la 4% din PIB în 2019, urmând a urca la 4,9% în 2020 şi 6,9% în 2021. Majorarea deficitului este în principal rezultatul majorării pensiilor adoptată în vara lui 2019, în special o creştere de 40% a pensiilor programată pentru luna septembrie 2020, şi o nouă recalculare a pensiilor programată pentru luna septembrie 2021. În plus, între luna decembrie 2019 şi ianuarie 2020, autorităţile au adoptat noi reduceri de taxe şi au dublat alocaţiile pentru copii.