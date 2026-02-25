Ciucu îl acuză pe Băluță că blochează lucrările la termoficare: „Bucureștiul riscă să piardă peste 220 de milioane de lei”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că Primăria Municipiului București (PMB) riscă să piardă aproximativ 220 de milioane de lei, bani destinați modernizării rețelei de termoficare din Sectorul 4, din cauza refuzului Primăriei Sectorului 4 de a preda amplasamentele necesare lucrărilor. Edilul susține că întârzierea poate duce la anularea proiectului și la menținerea problemelor legate de încălzire pentru locuitorii sectorului.

„Atrag atenția public, după ce toate demersurile legale și administrative întreprinse de către PMB în ultimii trei ani au eșuat, asupra unui fapt extrem de grav. Primăria Municipiului București riscă să piardă o sumă uriașă, peste 220 de milioane de lei, pentru că Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4”, a transmis Ciprian Ciucu, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Lucrări blocate pe aproximativ 30 de străzi

Potrivit primarului general, lucrările ar urma să se desfășoare pe aproximativ 30 de străzi din Sectorul 4.

Dintr-un total de 12 amplasamente necesare intervențiilor, doar patru au fost predate până în prezent, în condițiile în care termenul de finalizare al proiectului este decembrie 2027.

Ciucu a precizat că solicitările pentru predarea amplasamentelor au început încă din 2023, în mandatul fostului primar general Nicușor Dan. În anii 2024, 2025 și 2026, PMB ar fi reluat demersurile către Primăria Sectorului 4, inclusiv prin intermediul unor firme de avocatură și al executorilor judecătorești, fără rezultat.

„Motivul invocat este că se strică niște amenajări peisagistice și că sectorul nu mai arată bine. Absurd!”, a afirmat edilul.

În opinia sa, există două consecințe majore ale blocajului: pierderea finanțării și amânarea lucrărilor, respectiv menținerea problemelor de încălzire pentru locuitorii Sectorului 4.

„Banii vor fi pierduți, lucrările nu se vor executa, iar bucureștenii din Sectorul 4, cel mai afectat sector în această iarnă, vor fi ținuți în frig pentru mult timp de acum înainte”, a mai adăugat acesta.

PMB ar putea da în judecată Primăria Sectorului 4

Primarul Capitalei a anunțat că, în cazul pierderii finanțării, PMB se va îndrepta în instanță împotriva Primăriei Sectorului 4 și a primarului Daniel Băluță pentru recuperarea prejudiciului, deși subliniază că ar fi vorba tot despre bani publici.

Edilul a dat ca exemplu Sectorul 6, unde susține că amplasamentele pentru lucrări similare au fost predate încă din 2023, iar intervențiile au fost deja finalizate.

„Este o ipocrizie uriașă să plângi de grija oamenilor care nu au căldură și apă caldă în timp ce tu blochezi exact lucrările care ar rezolva aceste probleme”, a mai transmis primarul.

Ciucu cere schimbarea legii

Ciucu a declarat că situația este similară conflictelor administrative anterioare dintre Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4 și a cerut modificarea legislației, astfel încât proiectele municipalității să nu mai poată fi blocate de administrațiile de sector.

Acesta a făcut apel și la locuitorii Sectorului 4 să rețină cine este responsabil pentru întârzieri.

„Sper ca bucureștenii din Sectorul 4 să afle și să țină minte peste câțiva ani cine i-a ținut în frig. Luptele politice și blocajele nu au ce căuta în administrația Bucureștiului”, a mai declarat edilul.

