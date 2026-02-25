Live TV

Ciucu îl acuză pe Băluță că blochează lucrările la termoficare: „Bucureștiul riscă să piardă peste 220 de milioane de lei”

Data publicării:
ciprian ciucu daniel baluta
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Foto: Inquam Photos/ George Călin, Gyozo Baghiu
Din articol
Lucrări blocate pe aproximativ 30 de străzi PMB ar putea da în judecată Primăria Sectorului 4 Ciucu cere schimbarea legii

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că Primăria Municipiului București (PMB) riscă să piardă aproximativ 220 de milioane de lei, bani destinați modernizării rețelei de termoficare din Sectorul 4, din cauza refuzului Primăriei Sectorului 4 de a preda amplasamentele necesare lucrărilor. Edilul susține că întârzierea poate duce la anularea proiectului și la menținerea problemelor legate de încălzire pentru locuitorii sectorului.

„Atrag atenția public, după ce toate demersurile legale și administrative întreprinse de către PMB în ultimii trei ani au eșuat, asupra unui fapt extrem de grav. Primăria Municipiului București riscă să piardă o sumă uriașă, peste 220 de milioane de lei, pentru că Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4”, a transmis Ciprian Ciucu, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Lucrări blocate pe aproximativ 30 de străzi

Potrivit primarului general, lucrările ar urma să se desfășoare pe aproximativ 30 de străzi din Sectorul 4.

Dintr-un total de 12 amplasamente necesare intervențiilor, doar patru au fost predate până în prezent, în condițiile în care termenul de finalizare al proiectului este decembrie 2027.

Ciucu a precizat că solicitările pentru predarea amplasamentelor au început încă din 2023, în mandatul fostului primar general Nicușor Dan. În anii 2024, 2025 și 2026, PMB ar fi reluat demersurile către Primăria Sectorului 4, inclusiv prin intermediul unor firme de avocatură și al executorilor judecătorești, fără rezultat.

„Motivul invocat este că se strică niște amenajări peisagistice și că sectorul nu mai arată bine. Absurd!”, a afirmat edilul.

În opinia sa, există două consecințe majore ale blocajului: pierderea finanțării și amânarea lucrărilor, respectiv menținerea problemelor de încălzire pentru locuitorii Sectorului 4.

„Banii vor fi pierduți, lucrările nu se vor executa, iar bucureștenii din Sectorul 4, cel mai afectat sector în această iarnă, vor fi ținuți în frig pentru mult timp de acum înainte”, a mai adăugat acesta.

PMB ar putea da în judecată Primăria Sectorului 4

Primarul Capitalei a anunțat că, în cazul pierderii finanțării, PMB se va îndrepta în instanță împotriva Primăriei Sectorului 4 și a primarului Daniel Băluță pentru recuperarea prejudiciului, deși subliniază că ar fi vorba tot despre bani publici.

Edilul a dat ca exemplu Sectorul 6, unde susține că amplasamentele pentru lucrări similare au fost predate încă din 2023, iar intervențiile au fost deja finalizate.

„Este o ipocrizie uriașă să plângi de grija oamenilor care nu au căldură și apă caldă în timp ce tu blochezi exact lucrările care ar rezolva aceste probleme”, a mai transmis primarul.

Ciucu cere schimbarea legii

Ciucu a declarat că situația este similară conflictelor administrative anterioare dintre Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4 și a cerut modificarea legislației, astfel încât proiectele municipalității să nu mai poată fi blocate de administrațiile de sector.

Acesta a făcut apel și la locuitorii Sectorului 4 să rețină cine este responsabil pentru întârzieri.

„Sper ca bucureștenii din Sectorul 4 să afle și să țină minte peste câțiva ani cine i-a ținut în frig. Luptele politice și blocajele nu au ce căuta în administrația Bucureștiului”, a mai declarat edilul. 

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
4
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bucharest City Hall
Scandal în CGMB: Daniel Băluță anunță intrarea în grevă a consilierilor PSD și-l numește „grof” pe Ciprian Ciucu. Replica primarului
blocuri cartier case bucuresti imobiliar sursa foto digi24
PMB anunță tarifele de bază propuse pentru locuinţele „convenabile” din centrul Capitalei. Costul chiriei crește în funcție de zonă
Bucharest City Hall
Sectorul 4 vrea să păstreze bulevardele preluate de la Primăria Capitalei până la recuperarea investițiilor de 1,2 miliarde de lei
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT003_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ciprian Ciucu spune că disocierea PNL de PSD este „existenţială” pentru liberali: „Nu toți sunt convinși, eu sunt”
stb
Ce spune primarul Capitalei despre politizarea STB și miza reformării. Ciprian Ciucu: „Partidul meu nu e străin de acest lucru”
Recomandările redacţiei
Permis de conducere
Cosmin Andreica, despre măsura care leagă plata amenzilor de dreptul...
Trump SOTU TW 2026
Discursul-record al lui Trump despre Starea Națiunii, marcat de...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care...
Viktor Orban
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au...
Ultimele știri
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vine azi la Digi24
Judecătorii îl acuză pe Bolojan de „mentalitate stalinistă”. UNJR cere retrimiterea legii pensiilor magistraților în Parlament
Buzăul și Oradea, la extreme: milioane de euro amenzi neîncasate vs. colectare a impozitelor de 98%. Toma: „Măcar îi faci de râs”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop chinezesc pentru zodia Capră, în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani din ultimul deceniu
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Se construiește ”Colosseumul” României. Se află într-un oraș superb și e aproape finalizat. A costat peste 70...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Motivul pentru care FRF nu are nicio reacţie oficială în scandalul meciurilor trucate! Răzvan Burleanu a tras...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olanda a luat decizia, după ce Jutta Leerdam a luat aur la JO și apoi și-a arătat bustiera
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
Cine sunt cei trei copii ai lui Martin Short. Actorul și-a pierdut soția în 2010, iar acum fiica lor s-ar fi...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
E star mondial, dar are un regret cât se poate de normal. Ce l-a făcut pe Messi să spună că se simte "cumva...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...