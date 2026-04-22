CNAIR: Sistemul de emitere a rovinietei și peajului a fost indisponibil timp de cinci ore. Cum pot evita șoferii sancțiunile

Sistemul informatic de emitere a rovinietei și a peajului nu a funcționat în noaptea de 22 aprilie, între orele 02:30 și 07:30, din cauza unor fluctuații mari de tensiune, afectând toate metodele de plată (SMS, online și benzinării). CNAIR a anunțat că șoferii care nu au putut plăti în acest interval pot evita amenzile dacă achiziționează rovinieta până miercuri, ora 23:59, iar peajul până joi, ora 23:59.

Potrivit CNAIR, avaria a fost cauzată de probleme în rețeaua de alimentare cu energie electrică, care au dus la indisponibilitatea sistemului informatic utilizat pentru emiterea rovinietei și a peajului.

Situația a afectat toate platformele prin care aceste taxe puteau fi achitate, inclusiv serviciile prin SMS, aplicațiile online și punctele de vânzare din benzinării.

Reprezentanții instituției au precizat că echipele tehnice au intervenit pentru remedierea defecțiunilor, iar sistemul a fost repus în funcțiune după aproximativ cinci ore.

CNAIR a stabilit și soluții pentru utilizatorii care nu au reușit să își achite taxele în intervalul în care sistemul nu a funcționat.

Astfel, rovinieta poate fi achiziționată fără risc de sancțiune până miercuri, ora 23:59. În cazul peajului, tariful de tranzitare a podurilor dunărene, acesta poate fi achitat până cel târziu joi, ora 23:59.

