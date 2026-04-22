CNAIR: Sistemul de emitere a rovinietei și peajului a fost indisponibil timp de cinci ore. Cum pot evita șoferii sancțiunile

Rovinieta 2025.
Sistemul informatic de emitere a rovinietei și a peajului nu a funcționat în noaptea de 22 aprilie, între orele 02:30 și 07:30, din cauza unor fluctuații mari de tensiune, afectând toate metodele de plată (SMS, online și benzinării). CNAIR a anunțat că șoferii care nu au putut plăti în acest interval pot evita amenzile dacă achiziționează rovinieta până miercuri, ora 23:59, iar peajul până joi, ora 23:59.

Potrivit CNAIR, avaria a fost cauzată de probleme în rețeaua de alimentare cu energie electrică, care au dus la indisponibilitatea sistemului informatic utilizat pentru emiterea rovinietei și a peajului.

Situația a afectat toate platformele prin care aceste taxe puteau fi achitate, inclusiv serviciile prin SMS, aplicațiile online și punctele de vânzare din benzinării.

Reprezentanții instituției au precizat că echipele tehnice au intervenit pentru remedierea defecțiunilor, iar sistemul a fost repus în funcțiune după aproximativ cinci ore.

CNAIR a stabilit și soluții pentru utilizatorii care nu au reușit să își achite taxele în intervalul în care sistemul nu a funcționat.

Astfel, rovinieta poate fi achiziționată fără risc de sancțiune până miercuri, ora 23:59. În cazul peajului, tariful de tranzitare a podurilor dunărene, acesta poate fi achitat până cel târziu joi, ora 23:59.

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul României
Digi Sport
Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa medicală și extinctorul expirate
mașini în Trafic în București.
CNAIR anunță începerea Recensământului General de Circulaţie Rutieră. Ce spune compania în legătură cu oprirea vehiculelor în trafic
drum expres galati braila
O nouă amânare pentru drumul expres Galați-Brăila. Când va fi deschisă circulația
Contents of a car first aid kit.
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
Screenshot 2026-04-17 225041
Drifturi periculoase pe străzi din Cluj: șapte șoferi amendați după un eveniment organizat de un creator online
Recomandările redacţiei
bolojan si grindeanu in parlament
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor...
sedinta de guvern condusa de ilie bolojan
Cine sunt cei care îi vor înlocui pe miniștrii PSD demisionari din...
ID336408_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Simion, atac dur la Guvern: „E dezastruos. Vom vota orice moțiune ca...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, după discuțiile cu Nicușor Dan: „Îmi asum în continuare...
Ultimele știri
Elevii din Rusia sunt învățați de psihiatri și polițiști din penitenciare despre pericolul accesării aplicațiilor interzise
Criză politică: PSD pregătește mutarea, voturile AUR pot decide soarta guvernului Bolojan. Avramescu: „Noi nu ne dezicem de Georgescu”
România rămâne țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025, potrivit Eurostat. Cum arată situația comparativ cu alte state
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Fanatik.ro
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să...
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rinat Ahmetov a cumpărat cel mai scump apartament din istorie
Pro FM
Cum arăta Fuego când era doar un copil: „Ochii visau scene mari, dar sufletul mă ținea în fața blocului!”...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
Pensiile vin cu întârziere în luna mai. În ce zile pensionarii vor primi ajutoarele de 500 de lei la pensie?
Digi FM
A transformat covorul roșu în podium de modă. Lady Gaga, cuceritoare la premiera „Diavolul se îmbracă de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment