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CNAIR: Testarea TollRo s-a încheiat. Sistemul va funcționa de la 1 octombrie. Cum vor achita șoferii și transportatorii taxele de drum

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Platforma TollRo. Sursa foto: Facebook/ CNAIR
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Din articol
Ce vehicule vor plăti TollRo Ce se întâmplă cu rovinietele deja cumpărate

Etapa de testare a platformei TollRo, începută pe 15 septembrie, s-a încheiat, iar sistemul va deveni operațional pe 1 octombrie 2026, la ora 00:00, a anunțat vineri Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). De la această dată, rovinietele și tichetele de rută noi vor fi emise prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică, iar vehiculele de transport de marfă de peste 3,5 tone vor achita tariful TollRo în funcție de distanța parcursă. Rovinietele cumpărate anterior rămân valabile.

Aplicația mobilă și portalul TollRo au fost testate în condiții reale, iar funcționalitățile și modalitățile de plată au fost optimizate pe baza observațiilor transmise de utilizatori.

„CNAIR anunță încheierea etapei de testare a platformei TollRo, începută la 15 septembrie 2026, și confirmă că aceasta este pregătită pentru utilizare. În această perioadă, aplicația mobilă și portalul au fost testate în condiții reale, iar funcționalitățile și fluxurile de plată au fost monitorizate și optimizate pe baza sugestiilor oferite de utilizatori. Începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, platforma TollRo funcționează în regim operațional și va emite documente oficiale pentru rovinietă, tichet de rută și TollRo”, a transmis compania.

Anunțul vine după ce, cu doar câteva zile înainte, CNAIR a cerut Guvernului și Ministerului Transporturilor amânarea aplicării TollRo de la 1 octombrie 2026 până la 1 aprilie 2027. Solicitarea, susținută și de transportatori, a fost motivată prin lipsa unei aplicații tehnice care să poată deveni operațională la termen.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a susținut însă că sistemul trebuie să funcționeze din octombrie și că instituția a avut suficient timp pentru a-l pregăti.

Ce vehicule vor plăti TollRo

Noul tarif se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora. Sistemul acoperă drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România.

Spre deosebire de rovinietă, care este cumpărată pentru o anumită perioadă, TollRo este calculat în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa de emisii EURO și categoria drumului utilizat.

Modul de calcul este stabilit prin ordinul ministrului Transporturilor publicat în Monitorul Oficial nr. 940 din 10 octombrie 2025.

Platforma va permite calcularea tarifului, plata online direct din aplicație, crearea și administrarea contului de utilizator, verificarea istoricului tranzacțiilor și al traseelor efectuate, precum și primirea unor notificări și informații actualizate despre rețeaua de drumuri inclusă în sistem.

TollRo va putea fi achitat în două moduri. Prima variantă este tichetul de rută, cumpărat în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei.

A doua variantă este tarifarea în funcție de distanța efectiv parcursă. Traseul va fi înregistrat prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se va putea face din portofelul electronic, cu cardul sau în numerar, prin canalele disponibile.

Portalul etoll.ro va permite crearea unui cont, înrolarea vehiculelor și a flotelor, cumpărarea rovinietei și a tichetului de rută, precum și administrarea portofelului electronic și a facturilor.

Aplicația mobilă TollRo, disponibilă gratuit pentru iOS și Android, va putea fi folosită pentru cumpărarea rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului necesar calculării TollRo și primirea notificărilor rutiere.

Rovinieta va putea fi cumpărată și de la distribuitorii autorizați sau prin SMS. La punctele de vânzare ale CNAIR și la punctele de trecere a frontierei vor putea fi achiziționate atât rovinieta, cât și tichetul de rută. Plata în numerar va fi disponibilă în punctele selectate.

Plata TollRo prin furnizorii de servicii de tarifare rutieră electronică, interoperabilă cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană, va deveni disponibilă începând cu 15 ianuarie 2027.

Ce se întâmplă cu rovinietele deja cumpărate

Rovinietele emise până pe 30 septembrie 2026 prin actualul sistem SIEGMCR își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe document. Șoferii nu trebuie să cumpere o rovinietă nouă, iar verificarea celor existente se va face automat în trafic.

Vânzarea prin sistemul actual va fi oprită pe 30 septembrie, la ora 23:59. Din 1 octombrie, ora 00:00, toate rovinietele și tichetele de rută noi vor fi emise exclusiv prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

Aplicația TollRo poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play. CNAIR va publica pe canalele sale oficiale și pe portalul etoll.ro materiale video care prezintă crearea unui cont, calcularea și plata tarifului, precum și verificarea istoricului tranzacțiilor.

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Editor : A.D.

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