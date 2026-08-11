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Codul Urbanismului a fost publicat și intră în vigoare în 15 zile. Ce lucrări vor putea fi făcute fără autorizație

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panouri slare pe casa
Foto: Profimedia
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Din articol
Construcții-anexă de până la 20 de metri pătrați, fără autorizație în mediul rural Reguli diferite în zonele construite protejate

Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) a fost publicat în Monitorul Oficial și va intra în vigoare în 15 zile calendaristice de la publicare, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Noile reguli simplifică procedurile pentru o serie de lucrări de amenajare și construire, iar unele intervenții, de la montarea sistemelor de încălzire și a panourilor fotovoltaice până la anumite construcții-anexă din mediul rural, vor putea fi realizate fără autorizație de construire.

Una dintre principalele modificări aduse de noul Cod vizează reducerea formalităților necesare pentru lucrările cu impact redus. Sunt introduse trei mecanisme, în funcție de tipul intervenției: lucrări care pot fi realizate fără formalități de autorizare, lucrări care pot fi executate în baza unui plan de amplasament și lucrări pentru care este suficientă notificarea autorității locale.

Lista intervențiilor care pot fi realizate fără autorizație de construire este extinsă față de regulile existente.

Printre acestea se numără:

  • montarea sistemelor individuale de încălzire, de preparare a apei calde și de climatizare;
  • montarea sistemelor fotovoltaice și a panourilor solare pentru consum propriu, în condițiile prevăzute de lege;
  • anumite pergole și terase exterioare demontabile;
  • anumite ziduri de sprijin și scări de acces în interiorul proprietății;
  • anumite branșamente și racorduri realizate în limitele proprietății.

Codul simplifică procedurile și pentru amplasarea unor sisteme automate de colectare și livrare a trimiterilor poștale și pentru servicii de curierat, precum și pentru anumite lucrări de infrastructură și amenajare sau intervenții destinate securității la incendiu.

Construcții-anexă de până la 20 de metri pătrați, fără autorizație în mediul rural

O modificare vizează construcțiile-anexă aferente locuințelor unifamiliale din mediul rural. Acestea vor putea fi realizate fără autorizație de construire dacă nu depășesc, cumulat, 20 de metri pătrați și dacă respectă reglementările urbanistice locale.

Eliminarea autorizației nu înseamnă însă că lucrările pot fi realizate fără respectarea celorlalte reguli în domeniul construcțiilor, a avertizat ministrul Dezvoltării.

„Eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Beneficiarii, proiectanții și executanții trebuie să respecte reglementările urbanistice, cerințele tehnice privind calitatea în construcții, legislația de mediu, regulile privind protejarea patrimoniului și celelalte acte normative aplicabile. Răspunderea pentru respectarea acestor cerințe revine beneficiarului, în solidar cu proiectanții și executanții”, a precizat Cseke Attila.

Pentru lucrările pentru care Codul prevede această obligație, recepția la terminarea lucrărilor rămâne obligatorie. Documentația tehnică trebuie inclusă în cartea tehnică a construcției și în Registrul Național al Construcțiilor, iar proiectul trebuie întocmit de specialiști.

Reguli diferite în zonele construite protejate

În zonele construite protejate, posibilitatea de a executa lucrări fără formalități va exista numai dacă regulamentul local de urbanism permite acest lucru.

Responsabilitatea respectării regulilor revine beneficiarilor, proiectanților și executanților, chiar și în situațiile în care nu mai este necesară obținerea unei autorizații de construire.

„Astfel, pentru intervențiile simple, cetățeanul nu va mai fi obligat să parcurgă proceduri administrative disproporționate față de complexitatea lucrării, iar autoritățile locale își vor putea concentra resursele asupra proiectelor cu impact asupra dezvoltării urbane și asupra siguranței construcțiilor”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Editor : A.D.

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