Grevă la metrou? Comercianții din subteran, protest la braț cu sindicaliști controversați

Aproximativ 200 de reprezentanţi ai Sindicatului Liber Metrou (USLM) şi ai Asociaţiei Comercianţilor din Metrou au protestat joi în faţa Ministerului Transporturilor.



"Noi sperăm să găsim un dialog la domnul ministru Şova. Momentan, având în vedere că am trimis patru adrese, am avut dialog în scris, dar nu am rezolvat nimic. Am trecut la următorul nivel, adică o formă de protest prin care să ne susţinem şi să ne cerem drepturile", a declarat, pentru Agerpres, Marian Artimon, secretar general al USLM.

Alăturarea comercianților de la metrou cu sindicaliștii nemulțumiți are o logică. Ministerul Transporturilor intenționează scoaterea spațiilor ocupate de aceștia la licitație publică. Comercianții sunt speriați că astfel vor fi obligați să plătească chirii mult mai mari pentru acestea, în cazul în care nu vor ajunge chiar să le piardă în favoarea altor comercianți. Cât privește sindicaliștii USLM, aceștia se tem să nu piardă o resursă financiară substanțială aflată în afara oricărui control public.



Oficial însă argumentul protestului de joi este bugetul companiei Metrorex. Sindicalistul a afirmat că se aşteaptă să se întâlnească joi cu ministrul Transporturilor, pentru a discuta pe marginea nivelului bugetului Metrorex, care a fost aprobat cu un nivel al pierderilor de 91 de milioane de lei.



Reprezentanţii Sindicatului Liber Metrou (USLM) şi cei ai Asociaţiei Comercianţilor din Metrou sunt nemulţumiţi de poziţia Metrorex şi a ministerului faţă de problemele existente.



"Motivele pichetării sunt nepăsarea, ignoranţa şi indiferenţa reprezentanţilor administraţiei Metrorex şi ai Ministerului Transporturilor faţă de problemele existente: amânarea adoptării Statutului Personalului Feroviar; bugetul Metrorex 2018 insuficient pentru a rezolva problemele de exploatare, de investiţii, de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, a lipsei de personal şi de personal calificat şi a lipsei materialelor, ce pun în pericol buna desfăşurare a activităţii metroului bucureştean. Reprezentanţii Asociaţiei Comercianţilor din Metrou vor participa alături de noi pentru a-şi apăra şi proteja singura sursă de venit ce întreţine viaţa a peste 3.000 de oameni (1.200 de comercianţi şi familiile acestora)", se menţionează într-un comunicat al USLM.

Șefii sindicatului afirmă că banii obținuți din inchirierea spațiilor sunt folosiți pentru ajutorarea angajaților ieșiți la pensie, fără a se explica de ce ajutorarea nu este făcută din pensiile incasate, deloc mici.

Surse din delegația particpantă la discuții au informat că ministrul Transporturilor, Lucian Șova, le-a spus comercianților că o companie de stat trebuie să fie interesată, în primul rând, de propriile venituri și să încheie contracte conform legii. Intenția companie ar fi că în toamna acestui an, când expiră exclusivitatea dată acum 17 ani firmei SINDOMET, deținută de sindicatul USLM, spațiile să fie scoase bucată cu bucată la licitație. Contractul a fost semnat pe 15 ani cu posibilitatea prelungirii pentru încă doi ani.

Anul trecut sindicalistul USLM Ion Rădoi, parlamentar PDSR/PSD între 2000 și 2008, a reuşit să mai împuşte un an de contract pe spaţiile comerciale de la metroul bucureştean. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, îi ceruse fostul director general Metrorex Marin Aldea, să organizeze o licitaţie publică pentru închirierea acestor spaţii. Aceasta nu s-a mai ținut în 2017 deoarece şefii metroului nu au făcut studiul de piaţă din care să reiasă valoarea estimativă a acestor spaţii.