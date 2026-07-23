Comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut în primele cinci luni din 2026. Ce segmente au susținut avansul

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut cu 0,8% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția a fost susținută de vânzările de autovehicule și de piese auto, în timp ce activitățile de întreținere și reparare au înregistrat scăderi.

Potrivit INS, în perioada ianuarie-mai 2026, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor a crescut cu 0,8%, ca serie brută, față de aceeași perioadă a anului trecut. Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, creșterea a fost de 1,9%.

Evoluția a fost determinată de majorarea vânzărilor de autovehicule (+1,4%) și a comerțului cu piese și accesorii auto (+1,2%).

În schimb, scăderi au fost înregistrate în comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente și în activitățile de întreținere și reparare a motocicletelor (-17,4%), precum și în activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (-1,3%).

Creștere față de luna aprilie

Comparativ cu aprilie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut cu 4,5%, ca serie brută.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată în comerțul cu motociclete și activitățile de întreținere și reparare a acestora (+20,7%), urmate de comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+5,1%), comerțul cu autovehicule (+4,1%) și activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+3,1%).

În același timp, seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică o creștere de 1% față de luna precedentă.

Raportat la luna mai a anului trecut, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut cu 1,5%, ca serie brută.

Datele INS arată că această evoluție a fost susținută de creșterea comerțului cu autovehicule (+3,9%) și a vânzărilor de piese și accesorii auto (+0,6%).

Pe de altă parte, comerțul cu motociclete și activitățile de întreținere și reparare a acestora au scăzut cu 20,4%, iar activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au consemnat un recul de 6,2%.

Ca serie ajustată, volumul cifrei de afaceri din domeniu a fost cu 2% mai mare în luna mai 2026 comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

Editor : A.D.