Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri pentru pensii suplimentare mai bune. Ce urmează pentru cetățenii europeni

Comisia Europeană a adoptat joi, 20 noiembrie, un pachet de măsuri pentru a-i ajuta pe cetățeni să obțină venituri adecvate la pensie prin îmbunătățirea accesului la pensii suplimentare mai bune și mai eficace. Acțiunile propuse au scopul de a completa, nu de a înlocui, pensiile publice, care stau la baza sistemelor de pensii din toate statele membre.

Autoritățile europene au avertizat că, în anii următori, pensiile de stat, adică pensiile publice, vor deveni tot mai greu de susținut în multe țări, din cauza îmbătrânirii populației și a schimbărilor din piața muncii. Asta înseamnă că, pentru mulți oameni, pensia primită de la stat ar putea să nu mai fie suficientă pentru un trai decent.

Potrivit comunicatului transmis de Comisia Europeană, aceste pensii suplimentare sunt de două feluri:

-Cele ocupaționale sunt oferite prin locul de muncă și se construiesc din contribuțiile angajaților și, uneori, și ale angajatorilor.

-Cele personale sunt conturi pe care fiecare cetățean le poate deschide pentru a economisi pe termen lung.

Ideea de bază este ca orice persoană să aibă mai multe surse de venit atunci când iese la pensie, nu doar pe cea de la stat.

În plus, economiile strânse în aceste fonduri devin bani investiți în companii și proiecte europene, ceea ce ajută la creșterea economiei UE.

Reducerea diferențelor de pensie între femei și bărbați

Comisia a transmis că aceste măsuri sunt necesare și pentru a reduce diferențele mari dintre categorii de pensionari.

De exemplu, în prezent, femeile din Uniunea Europeană primesc, în medie, o pensie cu aproape 25% mai mică decât a bărbaților, în principal pentru că au mai des perioade fără loc de muncă sau locuri de muncă mai slab plătite.

Prin pensii suplimentare mai puternice, această diferență poate fi redusă.

Pentru a atinge aceste obiective, Comisia Europeană a venit cu un set de propuneri.

Prima se referă la înscrierea automată în scheme de pensii suplimentare. Asta înseamnă că angajații ar intra automat într-o schemă de economisire pentru pensie, fără să fie obligați să rămână în ea.

Orice persoană ar putea să renunțe dacă nu dorește acest lucru.

Experiența altor țări arată că această metodă crește numărul celor care contribuie la o pensie suplimentară, pentru că elimină barierele birocratice și lipsa de informare.

O altă propunere este crearea unor sisteme naționale prin care fiecare cetățean să poată vedea într-un singur loc toate informațiile despre viitoarea sa pensie.

În prezent, aceste informații sunt împărțite între mai multe instituții și platforme, iar mulți oameni nu știu cât vor primi efectiv la bătrânețe.

Comisia vrea ca toate aceste date, din pensia publică, privată obligatorie, facultativă sau ocupațională, să fie integrate într-un singur instrument, ușor de accesat.

Un astfel de sistem ar oferi o imagine clară și ar ajuta oamenii să planifice mai bine pe termen lung.

În plus, guvernele vor avea propriile tablouri de bord care să le arate rapid dacă sistemul de pensii este sustenabil și dacă este nevoie de ajustări.

Schimbări legislative pentru fondurile de pensii ocupaționale

Pe partea legislativă, Comisia a propus modificarea regulilor pentru fondurile care gestionează pensiile ocupaționale.

În acest moment, multe astfel de fonduri sunt prea mici pentru a investi eficient, ceea ce reduce câștigurile viitorilor pensionari.

Noile reguli ar facilita fuziunea sau cooperarea dintre aceste fonduri, astfel încât ele să devină mai eficiente, mai puțin costisitoare și capabile să investească mai diversificat, inclusiv în acțiuni. Investițiile în acțiuni pot aduce randamente mai bune pe termen lung, dar până acum unele state au interpretat diferit regulile privind riscurile, ceea ce a limitat aceste oportunități.

Modificarea propusă clarifică modul în care fondurile pot investi în siguranță, dar și profitabil.

Reforma Produsului Personal de Pensii Pan-European (PEPP)

O altă modificare importantă privește Produsul Personal de Pensii Pan-European (PEPP).

Acesta a fost creat pentru a permite cetățenilor să economisească într-un singur tip de produs valabil în toate statele UE, mai ales pentru cei care lucrează în mai multe țări.

Totuși, produsul a fost folosit foarte puțin, deoarece era considerat prea scump și complicat.

Comisia propune acum un „PEPP de bază”, adică o variantă simplă, ieftină și ușor de înțeles, care să poată fi oferită tuturor fără consultanță obligatorie.

Pentru cei care doresc mai multă siguranță sau opțiuni suplimentare vor fi disponibile și variante personalizate.

În plus, PEPP ar putea fi folosit și la locul de muncă ca schemă ocupațională, dacă legislația națională permite.

Clarificarea „principiului persoanei prudente”

Comisia a clarificat și „principiul persoanei prudente”, adică regula după care fondurile de pensii trebuie să investească banii oamenilor într-un mod responsabil, ca și cum ar administra bani proprii.

În prezent, statele membre aplică această regulă diferit, iar în unele cazuri interpretările au fost prea restrictive, blocând investițiile în acțiuni.

Clarificarea propusă de Comisia Europeană explică modul corect de aplicare, pentru a permite investiții mai diversificate și randamente mai bune.

Propunerile legislative vor fi discutate de Parlamentul European și Consiliu, iar recomandările vor fi monitorizate atent.

Comisarul european pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque, a subliniat că obiectivul final este ca orice cetățean european să își poată menține un nivel de trai bun la pensie.

„Măsurile noastre le vor oferi europenilor instrumente mai bune pentru a planifica cu încredere bătrânețea, deblocând în același timp noi surse de finanțare pentru a stimula economia UE”, a transmis aceasta.

