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Comisia Europeană a aprobat majorarea cu un miliard de euro a capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare din România

Data publicării:
Comisia europeană
Foto: Profimedia
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Din articol
Banca își extinde activitatea către apărare și securitate cibernetică Ce este Banca de Investiții și Dezvoltare

Comisia Europeană a aprobat, vineri, în baza normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, măsurile notificate de România în favoarea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), care includ o majorare de capital de un miliard de euro și prelungirea garanției de stat acordate instituției până la sfârșitul anului 2032.

Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, măsurile au rolul de a consolida capacitatea băncii de a finanța investiții și de a sprijini dezvoltarea economică, în special în cazul întreprinderilor și proiectelor care întâmpină dificultăți în obținerea finanțării de pe piață.

În ianuarie 2023, Comisia Europeană a aprobat înființarea BID cu un capital inițial de 1,6 miliarde de euro. Noile măsuri aprobate vineri prevăd o majorare a capitalului cu un miliard de euro, finanțată parțial prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), precum și extinderea cu trei ani a garanției de stat care susține operațiunile băncii.

Majorarea de capital va include și o contribuție de 100 de milioane de euro finanțată printr-un împrumut din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Comisia Europeană arată că prelungirea garanției de stat va permite BID să mobilizeze în continuare finanțare pentru proiecte și beneficiari care au acces limitat la credite, precum IMM-urile inovatoare și start-upurile, dar și pentru proiecte de infrastructură publică în domenii precum sănătatea, educația, utilitățile publice și energia regenerabilă.

Banca își extinde activitatea către apărare și securitate cibernetică

România a notificat, de asemenea, extinderea mandatului Băncii de Investiții și Dezvoltare. Pe lângă activitățile deja desfășurate, precum finanțarea proiectelor din energie regenerabilă, infrastructură locală, porturi, aeroporturi sau sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, banca va putea finanța și proiecte din sectoare strategice.

Potrivit Comisiei Europene, noul mandat îi va permite BID să susțină întreprinderile aflate în proces de extindere și proiectele din domenii precum apărarea, producția de înaltă tehnologie, industriile bazate pe cunoaștere și securitatea cibernetică.

Executivul comunitar a concluzionat că măsurile sunt necesare și proporționale, întrucât facilitează accesul la finanțare pentru întreprinderile și proiectele care se confruntă cu deficite de finanțare și conțin suficiente garanții pentru a evita denaturarea concurenței pe piața unică europeană.

Ce este Banca de Investiții și Dezvoltare

Banca de Investiții și Dezvoltare a fost înființată în 2022, în completarea activității băncilor comerciale, cu scopul de a promova dezvoltarea economică și de a sprijini companiile și proiectele care întâmpină dificultăți în obținerea finanțării.

Potrivit normelor europene, toate investițiile și reformele din planurile naționale de redresare și reziliență care implică ajutoare de stat trebuie notificate Comisiei Europene pentru aprobare prealabilă, cu anumite excepții prevăzute de legislația comunitară.

Editor : A.D.

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