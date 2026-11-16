Comisia Europeană a aprobat parțial cererea de plată numărul 5 din PNRR, de 2,67 miliarde de euro. Ce urmează pentru România

Comisia Europeană a aprobat parțial, într-o evaluare preliminară, cea de-a cincea cerere de plată depusă de România prin PNRR, cu o valoare de 2,67 miliarde de euro. Executivul european consideră îndeplinite 34 dintre cele 37 de jaloane și 35 dintre cele 38 de ținte, însă banii nu vor fi virați imediat, iar suma finală poate fi redusă pentru obligațiile considerate neîndeplinite.

Comisia Europeană a transmis luni că evaluarea pozitivă parțială reprezintă un pas important în implementarea reformelor și investițiilor incluse în cea de-a cincea cerere de plată. Acestea vizează gestionarea apei, deșeurilor și pădurilor, decarbonizarea transporturilor și a sectorului energetic, administrația fiscală, competențele din sănătate și serviciile sociale.

Măsurile incluse în cerere urmăresc și accelerarea digitalizării, consolidarea procesului decizional guvernamental, stimularea cercetării, îmbunătățirea mediului de afaceri și dezvoltarea sistemului de educație.

„Comisia Europeană a constatat că România a îndeplinit în mod satisfăcător 34 dintre cele 37 de jaloane și 35 dintre cele 38 de ținte stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului UE", a transmis Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Astfel, evaluarea pozitivă vizează 69 dintre cele 75 de jaloane și ținte cuprinse în cererea de plată. Comisia nu a precizat deocamdată ce obligații au fost considerate neîndeplinite și nici valoarea care ar putea fi retrasă din suma solicitată.

Ce urmează înaintea efectuării plății

Comisia Europeană a transmis evaluarea preliminară Comitetului Economic și Financiar, care are la dispoziție patru săptămâni pentru a emite un aviz. Plata va putea fi efectuată după primirea avizului și adoptarea de către Comisie a deciziei finale de plată. Prin urmare, aprobarea anunțată luni nu înseamnă că România va încasa automat întreaga sumă de 2,67 miliarde de euro.

Executivul european urmează să comunice autorităților române motivele pentru care consideră că anumite jaloane și ținte nu au fost îndeplinite satisfăcător. România va avea apoi două luni pentru a transmite observații și argumente suplimentare.

Dacă, după analizarea acestora, Comisia își menține evaluarea, suma aferentă obligațiilor neîndeplinite va fi scăzută din valoarea totală a cererii.

„Dacă, în urma analizării observațiilor transmise de România, Comisia își menține evaluarea potrivit căreia jaloanele și țintele respective nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător, aceasta va reduce din suma totală de 2,67 miliarde de euro valoarea corespunzătoare țintelor neîndeplinite", se arată în comunicat.

România a transmis Comisiei Europene cea de-a cincea cerere de plată la 15 august 2026. Planul Național de Redresare și Reziliență al României beneficiază de o finanțare totală de 19,6 miliarde de euro, formată din 13,1 miliarde de euro sub formă de granturi și 6,5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Mecanismul european se încheie la sfârșitul anului 2026. Statele membre au avut termen până la 31 august pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor, iar ultimele cereri de plată au trebuit depuse până la finalul lunii septembrie. Comisia trebuie să efectueze plățile până la 31 decembrie 2026.

Editor : A.D.