Comisia Europeană a trimis României și altor 11 state membre o scrisoare suplimentară de punere în întârziere, după ce a constatat că acestea nu aplică în mod corect anumite reguli privind costurile și performanța serviciilor de navigație aeriană. Problemele semnalate pot influența tarifele plătite de companiile aeriene, dar nu determină automat modificarea prețurilor biletelor pentru pasageri.

Procedura vizează Belgia, Danemarca, Germania, Franța, Croația, Italia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia și România. Comisia Europeană susține că aceste state nu au răspuns pe deplin preocupărilor privind modul în care sunt stabilite și repartizate costurile serviciilor de navigație aeriană, precum și stimulentele financiare acordate furnizorilor acestor servicii.

România și celelalte state vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a remedia deficiențele. Dacă explicațiile și măsurile prezentate nu vor fi considerate satisfăcătoare, Comisia poate trece la următoarea etapă a procedurii și poate emite un aviz motivat.

Ce probleme a identificat Comisia Europeană

Regulile europene obligă statele membre să repartizeze proporțional și transparent costurile comune între serviciile de navigație aeriană de rută și cele de terminal. Serviciile de rută acoperă dirijarea aeronavelor în timpul traversării spațiului aerian, iar serviciile de terminal sunt cele asigurate în apropierea aeroporturilor, inclusiv pentru apropierea și plecarea avioanelor.

Tarifele trebuie stabilite pe baza principiului „utilizatorul plătește”. Astfel, companiile aeriene trebuie să suporte costurile pe care le generează, iar sumele percepute trebuie să reflecte serviciile și infrastructura puse efectiv la dispoziția lor.

Comisia a identificat probleme privind nivelul sau repartizarea necorespunzătoare a costurilor percepute companiilor aeriene. Au fost semnalate și stimulente financiare insuficiente pentru furnizorii serviciilor de navigație aeriană.

Executivul european nu a precizat separat, în această etapă, ce deficiență îi este atribuită fiecăruia dintre cele 12 state și nici ce sume ar fi fost stabilite sau repartizate incorect în cazul României.

Ce sunt tarifele de navigație aeriană

Tarifele de navigație aeriană sunt achitate de operatorii aeronavelor pentru serviciile necesare desfășurării zborurilor. Banii finanțează activitatea controlorilor de trafic aerian, sistemele de comunicații, supravegherea aeronavelor și infrastructura folosită pentru gestionarea traficului.

Aceste tarife sunt diferite de taxele de aeroport și nu sunt plătite direct de călători. Ele intră însă în costurile de operare ale companiilor aeriene.

Sistemul european urmărește atât recuperarea costurilor, cât și îmbunătățirea performanței în patru domenii: siguranță, capacitatea spațiului aerian, protecția mediului și eficiența costurilor.

Statele membre trebuie să includă în planurile lor și mecanisme prin care furnizorii să fie încurajați să gestioneze mai eficient traficul aerian și să atingă obiectivele privind capacitatea. De asemenea, trebuie aplicate reguli privind împărțirea anumitor riscuri financiare între furnizorii serviciilor și companiile aeriene.

Pot fi afectate prețurile biletelor de avion

Aplicarea necorespunzătoare a regulilor poate influența atât veniturile furnizorilor de servicii de navigație aeriană, cât și tarifele achitate de companiile aeriene. Costurile respective pot ajunge indirect în prețul biletelor, însă procedura declanșată de Comisia Europeană nu înseamnă automat că biletele de avion se vor scumpi sau se vor ieftini.

Prețul final al unui bilet depinde de mai mulți factori, printre care prețul combustibilului, cererea, concurența de pe o rută, taxele aeroportuare, gradul de ocupare a aeronavelor și politica comercială a companiei.

Aplicarea corectă a sistemului ar trebui să împiedice transferarea către operatorii aerieni a unor costuri care nu le revin și să asigure, în același timp, finanțarea corespunzătoare a serviciilor de navigație.

Stimulentele de performanță pot contribui și la o administrare mai eficientă a traficului și a capacității spațiului aerian, cu posibile efecte asupra întârzierilor și regularității zborurilor. Demersul Comisiei nu indică însă existența unui risc imediat pentru siguranța călătorilor.

Comisia Europeană a trimis inițial scrisori de punere în întârziere mai multor state pentru probleme identificate în cea de-a treia perioadă de referință a sistemului, respectiv 2020-2024.

Zece dintre statele vizate au remediat în mod adecvat deficiențele în planurile aferente celei de-a patra perioade de referință, 2025-2029. România și alte 11 state nu au răspuns însă integral preocupărilor formulate.

Scrisoarea suplimentară de punere în întârziere nu reprezintă o amendă și nu produce sancțiuni financiare imediate. Dacă România nu corectează situația și procedura continuă, Comisia poate emite un aviz motivat, iar ulterior poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Editor : A.D.