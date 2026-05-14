Live TV

Comisia Europeană a dat undă verde preliminară celei de-a patra cereri de plată din PNRR. Ce sumă poate încasa România

Data publicării:
PNRR steag UE
Foto: Getty Images
Din articol
Ce reforme și investiții au fost evaluate pozitiv Ce urmează după evaluarea preliminară Câți bani a primit România până acum prin PNRR

Comisia Europeană a emis joi o evaluare preliminară pozitivă pentru cea de-a patra cerere de plată depusă de România în cadrul PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro. Executivul european a anunțat că România a îndeplinit în mod satisfăcător 38 de jaloane și 24 de ținte, iar banii ar urma să fie folosiți pentru investiții și reforme în domenii precum energia, transporturile, administrația fiscală, sănătatea, educația sau digitalizarea administrației publice.

Potrivit Comisiei Europene, evaluarea pozitivă reprezintă un pas important pentru deblocarea fondurilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), principalul instrument al programului european NextGenerationEU.

„Acest pas important se referă la furnizarea fondurilor aferente acestei cereri de plată, sprijinind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei, administrarea fiscală, pensiile publice, infrastructura de sănătate și infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilități”, a transmis Comisia Europeană.

Instituția europeană a precizat că fondurile vor contribui și la „consolidarea procesului decizional guvernamental, avansarea digitalizării, îmbunătățirea eficienței sistemului juridic, consolidarea luptei împotriva corupției și sprijinirea dezvoltării sistemului de educație”.

Ce reforme și investiții au fost evaluate pozitiv

Comisia Europeană a transmis că una dintre cele mai importante măsuri incluse în această cerere de plată este implementarea cloudului guvernamental.

Potrivit Executivului european, România a făcut „progrese semnificative” în dezvoltarea infrastructurii, iar peste 30 de instituții publice sunt deja conectate la sistem.

„Măsura vizează modernizarea administrației publice prin îmbunătățirea schimbului de date, permițând în același timp servicii publice mai eficiente și mai ușor de utilizat”, a precizat Comisia.

În ceea ce privește decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei, România a adoptat măsuri pentru accelerarea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.

Printre acestea se numără:

  • introducerea unor taxe mai mari pentru vehiculele poluante;
  • reducerea treptată a dependenței de producția de energie pe bază de cărbune.

Comisia Europeană a menționat și reforma cadrului fiscal, despre care spune că urmărește să facă sistemul „mai echitabil și mai eficient”.

„Prin simplificarea procedurilor și asigurarea unei distribuții mai echilibrate a poverii fiscale, reforma urmărește să consolideze finanțele publice, promovând în același timp un mediu mai favorabil afacerilor”, arată Executivul european.

Ce urmează după evaluarea preliminară

Comisia Europeană a transmis evaluarea sa preliminară către Comitetul Economic și Financiar (CEF), care are la dispoziție patru săptămâni pentru a emite un aviz.

După avizul CEF, Comisia va putea adopta decizia finală de plată, iar fondurile vor putea fi transferate României.

România a depus cea de-a patra cerere de plată din PNRR la 19 decembrie 2025.

Câți bani a primit România până acum prin PNRR

Potrivit datelor Comisiei Europene, odată cu aprobarea acestei cereri de plată, fondurile totale primite de România prin Mecanismul de redresare și reziliență vor ajunge la 12,97 miliarde de euro.

Suma include:

  • prefinanțarea de 3,79 miliarde de euro primită în 2021 și 2022;
  • prefinanțarea de 288 milioane de euro din programul REPowerEU, acordată în ianuarie 2024.

În total, România are alocate prin PNRR 21,41 miliarde de euro, dintre care:

  • 13,57 miliarde de euro sub formă de granturi;
  • 7,84 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Comisia Europeană a precizat că suma deja evaluată pozitiv reprezintă 60,6% din totalul fondurilor prevăzute în planul României și că au fost analizate până acum 62% dintre jaloanele și țintele asumate prin PNRR.

Executivul european reamintește că toate reformele și investițiile din PNRR trebuie finalizate până în august 2026, iar ultimele cereri de plată trebuie depuse până la sfârșitul lunii septembrie 2026.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Digi Sport
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu îi cere lui Dragoș Pîslaru să trimită la Parlament reformele PNRR urgente: „MIPE nu a înaintat nicio listă de proiecte”
traian basescu face declaratii
Replica lui Traian Băsescu, întrebat dacă ne putem apăra timp de 72 de ore, în fața unui atac al Rusiei
tgv italia
Călătorii mai simple cu trenul în UE: Comisia Europeană propune reguli noi
femeie cu cumparaturi in brate speriata de suma de pe bonul de casa
„Oamenii devin tot mai prudenți”. Ce spun economiștii după ce inflația a trecut de 10%, iar economia s-a contractat
soldați americani în timpul unui exercițiu militar în Irak
România, printre țările NATO care încearcă să atragă trupe americane după anunțul lui Donald Trump privind retragerea din Germania
Recomandările redacţiei
foto articol zelenski
Cum încearcă presa rusă să creeze tensiuni între București și Kiev cu...
oana gheorghiu
Reacția Oanei Gheorghiu în scandalul mailurilor privind o companie...
sigla psd
PSD îi cere lui Bolojan să-și asume răspunderea politică pentru...
daniel daianu
Daniel Dăianu respinge scenariul unui „dezastru economic”, după noile...
Ultimele știri
În timpul vizitei lui Trump la Beijing, Iranul a permis unor nave chineze să traverseze Strâmtoarea Ormuz
Ce a descoperit ancheta DSP în cazul focarului de toxiinfecţie de la o nuntă organizată la un hotel din Iaşi
După Trump, și Putin va merge în China. Kremlinul anunță că pregătirile pentru vizită „aproape că s-au încheiat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zâmbet de Hollywood, rochie de prințesă. Iulia Vântur, emoții și o apariție de poveste la Cannes 2026, în...
Cancan
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
Fanatik.ro
Numele liderilor PSD Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, de neatins? Cerere controversată trimisă la OSIM. Un...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Radu Constantea, președintele lui U Cluj, acuzații explozive: „Vânt cam puternic spre Craiova. Toată lumea e...
Adevărul
Răsturnare de situație - sesizarea CCR pe industria de apărare, considerată nulă. Motivul: mandatul expirat...
Playtech
Cum au fost păcăliți românii cu bilete false la concertul Metallica şi cum funcționează platformele de...
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
Pro FM
Loredana Groza, criticată dur de fani după o transformare provocatoare: „Fel de fel de maimuțăreli!”
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Cum a fost umilită Grecia în plină criză a datoriilor: „Vindeți Acropole ca să faceți rost de bani”
Newsweek
Banii din Pilonul II de pensii vor putea fi investiți în industria de armament. Toate partidele sunt de acord
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...