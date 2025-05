Comisia Europeană a aprobat, miercuri, plata către România a sume de 1,279 miliarde euro din cererea de plată 3 din PNRR, însă 869 milioane de euro rămân suspendate, a anunțat Marcel Boloș, într-o conferință de presă susținută la Guvern. Țara noastră are trei jaloane neîndeplinite, iar termenul de soluționare este 28 noiembrie 2025, a mai spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

„În cursul zilei de miercuri, Comisia Europeană a emis decizia 3.847 din 28 mai 2025 prin care a aprobat în legătură cu cererea de plată numărul 3 plata sumei de 1,279 miliarde euro, din care componenta de grant este 622 milioane de euro, iar cea de împrumut este de 657 milioane de euro. Prin aceeași decizie, Comisia Europeană a decis suspendarea sumei de 869 milioane de euro, din care componenta de grant este de 814 milioane de euro și cea de împrumut este de 55 milioane de euro este componenta de împrumut”, a declarat Boloș, în conferința de presă pe care a susținut-o, vineri la Palatul Victoria.

România are la dispoziție 6 luni pentru a rezolva jaloanele problematice din PNRR ca să deblocheze suma suspendată de 869 milioane euro, a adăugat Boloș care a adăugat că „termenul curge din 28 mai 2025 și se împlinește pe data de 28 noiembrie 2025”.

El a anunțat că sunt suspendate trei jaloane.

Primul este legat de operaționalizarea Autorității de Monitorizare a Indicatorilor de Performanță a Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pentru care sunt suspendați 330 de milioane de euro.

„Urmează ca, până la 28 noiembrie 2025, să soluționăm acest jalon 240, respectiv să fie numită conducerea AMEPIP, după criteriile, respectiv standardele pe care le impune Comisia Europeană. Procedura este în derulare la nivelul Secretariatului General al Guvernului. Termenul pentru depunerea candidaturilor în vederea selectării comisiei care va evalua candidații la funcțiile de conducere din cadrul AMEPIP este data de 11 iunie”, a completat ministrul PNL.

Cel de-al doilea jalon este cel în legătură cu administratorii de companii de la Ministerul Energiei, fiind vorba de 43 de administratori care în prezent sunt revocați. Suma suspendată este de 227 milioane de euro.

„Suntem în următoarea situație: proceduri reluate pentru desemnarea administratorilor la opt companii Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Romgaz, Oil Terminal, CONPET, CE Oltenia, Midia Green Energy și CNCIR. Acestea sunt cele opt companii unde procedurile au fost reluate. Cele care sunt nereluate sunt la Societatea de Administrare a Participațiilor în Domeniul Energiei (SAPE), Electrocentrale Craiova, Eurotest, Radioactiv Măgurele și Institutul nostru de Resurse Minerale în domeniul Energiei, unde procedurile încă sunt nerulate. Termenul pentru ca noii administratori să fie numiți este, de asemenea, data de 28 noiembrie 2025”, a explicat Marcel Boloș.

Cel de-al treilea este jalonul 215 privind pensii speciale unde sunt suspendate 231 milioane de euro.

„Pentru componenta de pensii speciale, jalonul 215 sunt suspendați 231 de milioane de euro. În prezent, proiectul de act normativ care privește componenta de echitate în domeniul pensiilor speciale pentru magistrați este trecut de dezbaterile în comisiile Senatului României și are două prevederi importante, respectiv creșterea progresivă a vârstei de pensionare până la 65 de ani, respectiv până în anul 2045, iar baza de calcul pentru ceea ce înseamnă determinarea cuantumului pensiilor speciale a rămas, cel puțin deocamdată să vedem ce se va mai modifica la dezbaterile în plen în Senat, la 85% din veniturile nete”, a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Boloș a adăugat că guvernul, deși în perioadă de interimat, va continua să se ocupe de PNRR pentru a debloca aceste sume din cererea de plată numărul 3, deoarece de ea depinde și cererea de plată numărul 4.

„Aceasta este decizia pe care am primit-o și ni s-a comunicat oficial. Termenul, cum am spus, curge pentru cele trei jaloane care au fost suspendate și pentru care am menționat sumele care sunt suspendate până la data de 28 noiembrie 2025. Este perioada de interimat, dar în care Guvernul României a rămas în continuare concentrat pentru a soluționa și a debloca cererea de plată numărul trei, pentru că ulterior depinde de ea cererea de plată numărul patru”, a afirmat Boloș.

El a precizat că renegocierea PNRR va continua.

„Desigur renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență, care este în desfășurare. Miza este înlocuirea investițiilor cu un ritm de implementare încetinit, cu investiții care sunt finanțate din bugetul de stat sau din programele noastre naționale, astfel încât să putem să ne protejăm interesele financiare și să nu fim afectați de eventualele penalități pe care le-am avea avea pentru neimplementarea investițiilor, așa cum ne-am angajat în PNRR”, a conchis Marcel Boloș.

Editor : A.P.