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Comisia Europeană a virat României 2,25 miliarde de euro din PNRR. Fondurile primite au ajuns la peste 60% din alocarea totală

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Banknotes with letters Pnrr (national recovery and resilience plan)
Sursa foto: Getty Image
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Din articol
Cererea de plată a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte Nazare: Banii din PNRR vor fi folosiți pentru acoperirea unor plăți de circa 12 miliarde de lei

Comisia Europeană a plătit marți României granturi în valoare de 2,25 miliarde de euro, reprezentând cea de-a patra tranșă din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), principalul instrument al programului NextGenerationEU destinat sprijinirii redresării economice și creșterii competitivității statelor membre după pandemie.

Plata vine după ce Comisia Europeană a aprobat, la 14 mai 2026, cea de-a patra cerere de plată a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro. Suma virată marți, de 2,25 miliarde de euro, netă de prefinanțare, a fost acordată după avizul favorabil al Comitetului Economic și Financiar al Consiliului UE.

Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, măsurile incluse în această cerere de plată vizează gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei și modernizarea administrației fiscale.

Totodată, acestea contribuie la creșterea sustenabilității, adecvării și echității sistemului public de pensii, la modernizarea infrastructurii medicale și la dotarea spitalelor publice cu echipamente pentru prevenirea și controlul infecțiilor. Sunt vizate, de asemenea, îmbunătățirea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, consolidarea procesului decizional la nivel guvernamental, digitalizarea, eficientizarea sistemului de justiție, întărirea luptei împotriva corupției și reforma sistemului de educație.

Cererea de plată a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte

Cea de-a patra cerere de plată a României a fost depusă la 19 decembrie 2025 și a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte, corespunzătoare unor reforme și investiții considerate esențiale pentru economie și societate.

Potrivit Comisiei Europene, acestea sunt menite să genereze schimbări pozitive pentru cetățeni și mediul de afaceri din România.

Planul Național de Redresare și Reziliență al României beneficiază de o finanțare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde de euro sub formă de granturi și 7,84 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Odată cu această a patra tranșă, România a primit 60,6% din suma totală care i-a fost alocată prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Comisia Europeană a subliniat că, la fel ca în cazul celorlalte state membre, plățile sunt condiționate de îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate, fiind bazate pe performanță.

Pentru închiderea mecanismului la sfârșitul anului 2026, statele membre trebuie să finalizeze toate reformele și investițiile restante până la 31 august 2026 și să transmită ultimele cereri de plată până la sfârșitul lunii septembrie 2026.

Nazare: Banii din PNRR vor fi folosiți pentru acoperirea unor plăți de circa 12 miliarde de lei

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că suma de 2,25 miliarde de euro va fi convertită în lei și va alimenta contul Trezoreriei, ceea ce va permite acoperirea mai ușoară a unor plăți de aproximativ 12 miliarde de lei scadente pe 24 iunie.

„Astăzi au intrat în România 2,25 miliarde de euro din PNRR, fonduri nerambursabile. Este plata aferentă cererii nr. 4 din PNRR și un rezultat important pentru investițiile României. Coordonarea cu Comisia Europeană a fost foarte bună, iar virarea banilor astăzi are și o importanță practică pentru administrarea finanțelor publice. Suma va fi convertită în lei tot astăzi și va alimenta contul Trezoreriei. Acest lucru ajută Ministerul Finanțelor să asigure lichiditatea necesară pentru a acoperi mai ușor plățile de aproximativ 12 miliarde de lei scadente pe 24 iunie, fără să fim nevoiți să ne împrumutăm pe termen scurt sau să folosim din rezervele în valută ale Ministerului Finanțelor”, a scris ministrul pe Facebook.

Acesta a subliniat că cererea de plată a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte, care au fost evaluate pozitiv la nivel european.

„Nu au existat suspendări, ceea ce înseamnă că obiectivele au fost considerate îndeplinite satisfăcător. După această plată, România ajunge la aproximativ 12,97 miliarde de euro atrași prin PNRR, adică aproape 61% din alocarea totală. Este o veste bună, dar și un semnal că banii europeni vin atunci când reformele și investițiile sunt duse la capăt corect”, a afirmat Nazare.

Ministrul Finanțelor a reamintit că toate reformele și investițiile din PNRR trebuie finalizate în 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă până la 30 septembrie 2026.

„Fondurile europene nu sunt doar cifre într-un bilanț. Reprezintă șansa de a accelera dezvoltarea României prin investiții care se văd în economie”, a concluzionat acesta. 

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Editor : A.D.

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