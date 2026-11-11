Comisia Europeană: Acord asupra bugetului UE pentru 2027. Câţi bani vor merge către Ucraina, apărare şi agricultură

Comisia Europeană salută acordul la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul UE privind bugetul Uniunii pentru 2027, ultimul din actualul cadru financiar multianual 2021-2027. Bugetul prevede angajamente totale de 199,7 miliarde de euro, dintre care 75,7 miliarde pentru coeziune şi rezilienţă, 57,1 miliarde pentru agricultură şi mediu şi 3 miliarde pentru securitate şi apărare. Documentul include și un sprijin financiar pentru Ucraina şi 1,1 miliarde de euro suplimentare pentru gestionarea migraţiei.

Acordul a fost încheiat în ultima seară de negocieri şi marchează încheierea perioadei de programare bugetară 2021-2027, în condiţiile în care bugetul pentru 2027 este ultimul din actualul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, precizează comunicatul de presă al Executivului european.

Comisia Europeană a subliniat că această perioadă a fost marcată de crize fără precedent, printre care pandemia globală, criza energetică, creşterea inflaţiei, revenirea războiului pe continentul european şi conflictul din Orientul Mijlociu.

„Toate acestea au remodelat peisajul economic şi de securitate al Europei”, arată Comisia Europeană în comunicatul privind acordul asupra bugetului.

Ucraina, printre principalele priorităţi ale bugetului UE pentru 2027

În contextul situaţiei geopolitice actuale, bugetul european pentru 2027 include un sprijin consistent pentru Ucraina, atât prin intermediul Facilităţii pentru Ucraina (Ukraine Facility), cât şi prin împrumutul de sprijin destinat acestei ţări (Ukraine Support Loan).

Pentru împrumutul de sprijin acordat Ucrainei este prevăzută suma de 650 de milioane de euro.

Finanţarea europeană va continua să susţină şi priorităţile tradiţionale ale Uniunii, precum politica de coeziune, agricultura, competitivitatea, cercetarea şi inovarea, azilul şi migraţia, securitatea, apărarea şi rolul UE pe plan internaţional.

Comisia Europeană precizează că bugetul va asigura sprijin pentru statele membre şi regiuni, într-un moment în care programele de coeziune funcţionează la capacitate maximă. Plăţile aferente acestora vor ajunge la 211,5 miliarde de euro.

Sumele vor contribui la finanţarea unor priorităţi precum competitivitatea, apărarea, locuinţele accesibile, rezilienţa în domeniul apei şi tranziţia energetică.

De asemenea, finanţarea agriculturii va fi menţinută la un nivel ridicat, în contextul preţurilor mari la energie şi îngrăşăminte.

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1,1 miliarde de euro în plus pentru gestionarea migraţiei

Bugetul pentru 2027 prevede şi finanţare suplimentară pentru gestionarea migraţiei, în primul an complet de aplicare a Pactului privind migraţia şi azilul.

Astfel, statele membre vor avea la dispoziţie încă 1,1 miliarde de euro pentru gestionarea migraţiei.

În total, pentru domeniul migraţiei şi gestionării frontierelor sunt prevăzute angajamente bugetare de 5,81 miliarde de euro.

Pentru securitate şi apărare sunt alocate alte 3,07 miliarde de euro, în timp ce domeniul „Vecinătate şi întreaga lume", care include acţiunile externe ale Uniunii Europene, beneficiază de 15,53 miliarde de euro.

Cum sunt împărţiţi banii în bugetul UE pentru 2027

Potrivit acordului, angajamentele bugetare totale se ridică la 199,7 miliarde de euro. Cea mai mare parte a fondurilor este destinată coeziunii, rezilienţei şi valorilor, precum şi resurselor naturale şi mediului.

Principalele alocări sunt:

75,76 miliarde de euro pentru coeziune, rezilienţă şi valori, dintre care 58,48 miliarde pentru coeziunea economică, socială şi teritorială şi 17,28 miliarde pentru rezilienţă şi valori;

57,11 miliarde de euro pentru resurse naturale şi mediu, dintre care 40,41 miliarde pentru cheltuieli legate de piaţă şi plăţi directe;

22 miliarde de euro pentru piaţa unică, inovare şi digitalizare;

15,53 miliarde de euro pentru vecinătate şi acţiunea externă a UE;

13,86 miliarde de euro pentru administraţia publică europeană;

5,81 miliarde de euro pentru migraţie şi gestionarea frontierelor;

3,07 miliarde de euro pentru securitate şi apărare;

5,87 miliarde de euro pentru instrumente speciale tematice;

650 de milioane de euro pentru împrumutul de sprijin destinat Ucrainei.

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Când va fi adoptat oficial bugetul UE pentru 2027

Acordul la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul UE trebuie să fie adoptat oficial de cele două instituţii.

Votul final în plenul Parlamentului European este programat pentru 24 noiembrie 2026 şi va marca încheierea procedurii bugetare.

Bugetul anual pentru 2027 este ultimul aferent actualului Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027. Acesta va asigura finanţarea programelor europene importante până la adoptarea următorului buget pe termen lung, pentru perioada 2028-2034.

Comisia Europeană explică faptul că bugetul anual cuprinde două categorii de sume pentru fiecare program: angajamente şi plăţi. Angajamentele reprezintă finanţările care pot fi convenite prin contracte într-un anumit an, în timp ce plăţile reprezintă banii viraţi efectiv.

În cazul programelor de coeziune, nivelul plăţilor va ajunge la 211,5 miliarde de euro, potrivit comunicatului Comisiei.

Editor : A.P.