Comisia Europeană alocă 189 de milioane euro pentru Republica Moldova, după progrese în reforme

Comisia Europeană a plătit 189 de milioane euro, în cadrul Mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova, în urma finalizării cu succes de către această țară a 24 de reforme. Acest lucru evidențiază progresele semnificative realizate de Republica Moldova pentru a avansa pe calea aderării sale la UE.

Din această sumă, 173 de milioane euro vor fi plătite direct la bugetul de stat, iar 16 milioane euro vor sprijini proiecte din Moldova prin intermediul Platformei de investiții pentru politica de vecinătate, mai spune comunicatul de presă al Executivului european.

Plata efectuată marți se adaugă celor 289 de milioane euro acordate Republicii Moldova în 2025.

„Republica Moldova și-a îndeplinit din nou angajamentele asumate în ceea ce privește UE. Reformele puse în aplicare aduc beneficii reale, de la mai puține formalități administrative la servicii online mai bune și un mediu mai curat. Atunci când partenerii noștri își respectă angajamentele, UE trebuie de asemenea să își respecte angajamentele. Fondurile noastre îi vor sprijini în mod direct pe cetățenii moldoveni și vor ajuta această țară să își continue calea către UE”, a afirmat Marta Kos, comisara pentru extindere.

Această plată urmează evaluării pozitive de către Comisie a 24 de etape finalizate de Republica Moldova în cadrul Mecanismului de reformă și creștere.

Principalele reforme realizate au vizat, printre altele, reducerea sarcinii administrative pentru întreprinderi, consolidarea securității cibernetice și a răspunsului la situații de urgență, realizarea de progrese în ceea ce privește digitalizarea serviciilor guvernamentale, ameliorarea transparenței bugetare, precum și consolidarea sistemelor antifraudă, de recuperare a activelor și judiciar.

Au fost lansate piețe naționale ale energiei electrice și de echilibrare, iar gradul de adoptare a energiei din surse regenerabile a crescut.

În cadrul planului de creștere, Republica Moldova realizează reforme care au ca scop să facă țara mai atractivă pentru investițiile străine.

Având în vedere acest obiectiv, în luna septembrie 2025 Comisia a lansat o cerere de exprimare a interesului adresată sectorului privat, cu scopul de a stimula investițiile în Republica Moldova; cererea este deschisă până în iunie 2026. Această inițiativă urmărește să creeze în Republica Moldova o serie de investiții private transformatoare care să fie eligibile pentru sprijin din partea Comisiei și a instituțiilor financiare partenere.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
calin georgescu la tribunal
3
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
apa
4
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
donald trump
5
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Te-ar putea interesa și:
bou rus
Trimisul lui Putin la Chișinău a fost convocat de MAE moldovenesc: „Nu comentez”
profimedia-1083671912
„Va trebui să discutăm cu Rusia”: Reacția șefului Consiliului European după apelul premierului belgian Bart De Wever
Kyiv, Ukraine. 02 July, 2024. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, listens to Hungarian Prime Minister Viktor Orban, left, during a one-on-one bilateral meeting at the Mariinsky Palace, July 2, 2024 in Kyiv, Ukraine. Orban is currently serving
Ce opțiuni are Ucraina dacă Ungaria continuă să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde de euro
Ursula von der Leyen și Anthony Albanese
UE se apropie de încheierea unui acord de liber schimb cu Australia. Ursula von der Leyen: Negocierile sunt „în etapa finală”
profimedia-1083154826
Îngrijorări privind „amenințarea iminentă și gravă” impusă de un vapor rusesc care transportă gaz, aflat în derivă în Marea Mediterană
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-03-17 at 15.16.03
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Ce poate determina PNL să iasă de la guvernare. Un deputat liberal...
radu miruta
Radu Miruță: România are capacități de apărare în fața unei posibile...
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Israelul l-a ucis pe Ali Larijani într-un atac aerian nocturn...
Ultimele știri
Nicușor Dan a donat sânge chiar în Palatul Cotroceni. Îndemnul către români
Ciolacu, atac dur la Bolojan și Nazare: „Îi mint pe români cu un cinism absolut” privind prețurile la carburanți
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, respinge încetarea focului: „SUA și Israelul trebuie îngenunchiate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Fanatik.ro
Drama femeii care s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Constanța: „Avea pensia mică, se plângea”...
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Gigi Becali, răspuns devastator după acuzațiile lui Vasile Dîncu: „Doar numele meu face cat 1000 de Dîncu...
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Cum speli o pilotă din puf acasă fără să o strici. Metoda folosită de hoteluri
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Pericol ascuns în grădini și parcuri. Planta de primăvară care poate intoxica pisicile și câinii
Film Now
Glumă sau înțepătură? Jane Fonda, după ce Barbra Streisand l-a omagiat pe Robert Redford la Oscar 2026: Eu...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026