România a înregistrat progrese în simplificarea fiscalității, reducerea sarcinii administrative pentru contribuabili și modernizarea administrației fiscale, potrivit raportului „Mind the Gap 2026 - Country Fiche: Romania”, elaborat de Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) a Comisiei Europene.

Documentul analizează evoluțiile din perioada 2025-2026 și evidențiază, în special, măsurile legislative adoptate pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum și dezvoltarea instrumentelor digitale utilizate de administrația fiscală.

Ministerul Finanțelor arată, în comunicatul de presă, că evaluarea europeană confirmă relevanța reformelor inițiate de autoritățile române, dar subliniază și necesitatea continuării eforturilor pentru creșterea conformării fiscale și eficientizarea colectării veniturilor bugetare.

În ceea ce privește cadrul legislativ, raportul evidențiază măsurile adoptate în perioada 2025-2026 pentru simplificarea regimurilor fiscale, reducerea obligațiilor administrative, stimularea investițiilor și creșterea predictibilității fiscale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că obiectivul instituției este construirea unui sistem fiscal mai simplu și mai favorabil investițiilor, fără a afecta sustenabilitatea finanțelor publice.

„Obiectivul Ministerului Finanțelor este construirea unui cadru fiscal mai simplu, mai predictibil și favorabil investițiilor, în paralel cu asigurarea sustenabilității finanțelor publice”, a afirmat acesta, conform sursei citate.

Printre măsurile menționate în raport se numără:

majorarea plafonului de scutire de TVA pentru întreprinderile mici, de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, începând din septembrie 2025;

simplificarea regimului de impozitare a microîntreprinderilor, prin introducerea unei cote unice de 1%;

simplificarea cotelor reduse de TVA, prin înlocuirea cotelor de 5% și 9% cu o singură cotă de 11%, începând din august 2025;

introducerea unui credit fiscal de 10% pentru activitățile de cercetare-dezvoltare;

eliminarea graduală a impozitului minim pe cifra de afaceri;

introducerea unor stimulente fiscale pentru investiții, inclusiv a unui credit fiscal pentru investițiile realizate prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare;

revizuirea cadrului privind emiterea acordurilor de preț în avans, pentru creșterea certitudinii fiscale și prevenirea disputelor în materia prețurilor de transfer;

modernizarea legislației privind insolvența, restructurarea preventivă și eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale.

Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor va continua dialogul cu mediul de afaceri pentru identificarea unor soluții legislative care să faciliteze conformarea voluntară și să susțină dezvoltarea economică.

Declarația unică precompletată și bonificații pentru contribuabili

Raportul evidențiază și măsurile destinate persoanelor fizice, în special simplificarea obligațiilor declarative și stimularea conformării voluntare.

Printre acestea se află introducerea Declarației unice precompletate, precum și acordarea unei bonificații de 3% pentru declararea și plata anticipată a impozitului pe venit, în condițiile prevăzute de legislație.

Declarația unică precompletată, Formularul 212, este disponibilă începând cu anul 2026, prin preluarea automată a informațiilor existente în bazele de date ale administrației fiscale.

Modernizarea și digitalizarea administrației fiscale reprezintă unul dintre domeniile în care România este evidențiată pozitiv în raportul Comisiei Europene.

Documentul menționează dezvoltarea unor soluții digitale care urmăresc simplificarea relației cu contribuabilii, îmbunătățirea analizei riscurilor fiscale, prevenirea fraudei și eficientizarea recuperării creanțelor bugetare.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că digitalizarea trebuie să producă rezultate concrete atât pentru contribuabili, cât și pentru stat.

„Digitalizarea administrației fiscale trebuie să se traducă în rezultate concrete, atât pentru contribuabili, prin reducerea sarcinii administrative, cât și pentru stat, prin creșterea eficienței colectării și combaterea evaziunii fiscale”, a afirmat acesta.

Potrivit șefului ANAF, prioritatea instituției este utilizarea integrată a datelor și a instrumentelor digitale pentru identificarea mai rapidă a riscurilor fiscale și orientarea controalelor către zonele cu risc ridicat de neconformare.

Ce sisteme digitale sunt evidențiate în raport

Raportul enumeră mai multe aplicații și platforme dezvoltate sau extinse în ultimii ani, printre care:

RO e-Factura - extinderea, de la 1 ianuarie 2025, a obligației de transmitere a facturilor electronice pentru tranzacțiile B2C;

aplicația de verificare a datelor SAF-T - permite contribuabililor să verifice exactitatea și calitatea informațiilor raportate;

aplicația de reconstituire a deconturilor de TVA pe baza SAF-T - facilitează verificarea încrucișată a datelor și identificarea neconcordanțelor;

e-Licitații - platformă pentru valorificarea online a bunurilor sechestrate, destinată digitalizării și transparentizării recuperării creanțelor bugetare;

iBon - aplicație prin care pot fi verificate bonurile fiscale și semnalate eventualele nereguli;

asistentul virtual ANA - instrument de informare și îndrumare privind obligațiile fiscale, formularele, plățile și serviciile electronice;

platforma de videoconferință cu contribuabilii - permite acordarea de asistență fiscală la distanță, reducând timpul și costurile asociate deplasărilor;

mecanismele de monitorizare și avertizare timpurie privind riscul de insolvență - implementate în 2026.

Aplicațiile SAF-T sunt în etapa de testare

În ceea ce privește sistemul SAF-T, raportul precizează că cele două aplicații dezvoltate pentru verificarea datelor și reconstituirea deconturilor de TVA se află în etapa de testare până la sfârșitul lunii noiembrie 2026.

Ulterior, algoritmii urmează să fie evaluați la nivelul întregii baze de date SAF-T, inclusiv pentru a se stabili în ce măsură informațiile pot fi utilizate la precompletarea deconturilor de TVA.

Totodată, România a consolidat cadrul de management al riscurilor de neconformare fiscală prin utilizarea platformei Big Data, integrarea informațiilor din RO e-Factura, RO e-TVA, RO e-Transport și SAF-T, precum și prin constituirea Comitetului de management al riscurilor și utilizarea registrelor electronice de risc.

România vrea să îmbunătățească estimarea decalajului de TVA

Raportul evidențiază și demersurile autorităților române pentru îmbunătățirea metodologiei de estimare a decalajului de TVA.

Procesul implică o colaborare între ANAF, Ministerul Finanțelor și Institutul Național de Statistică, cu sprijinul Băncii Mondiale, în vederea validării estimărilor și publicării semestriale a nivelului și structurii decalajului de TVA.

Prima publicare este prevăzută pentru anul 2026.

În paralel, România participă la grupul european de proiect TADEUS/Fiscalis privind estimarea decalajelor fiscale. Noul ciclu al proiectului a fost lansat în 2026 și urmărește dezvoltarea unei metodologii armonizate la nivelul statelor membre.

Comisia Europeană recomandă continuarea reformelor

Deși raportul evidențiază progresele înregistrate, mai multe domenii rămân în atenția Comisiei Europene, care recomandă continuarea și consolidarea măsurilor adoptate de autoritățile române.

Printre principalele direcții se numără reducerea decalajului de conformare la TVA, prin utilizarea sistemelor digitale, consolidarea managementului riscurilor fiscale și dezvoltarea mecanismelor de identificare timpurie a fraudelor.

În ceea ce privește impozitul pe profit, Comisia recomandă consolidarea managementului riscurilor de neconformare, identificarea principalelor cauze ale decalajului și creșterea transparenței estimărilor naționale.

Raportul mai indică necesitatea dezvoltării cadrului de raportare și evaluare a cheltuielilor fiscale. Autoritățile ar trebui să furnizeze informații mai detaliate privind obiectivele, durata și temeiul legal al facilităților fiscale, precum și să evalueze sistematic eficiența acestora.

O altă recomandare vizează consolidarea strategiei de recuperare a creanțelor fiscale, prin formalizarea unui cadru dedicat și dezvoltarea unor indicatori care să permită monitorizarea ratelor de recuperare și a performanței activității de colectare.

Comisia subliniază, de asemenea, importanța interoperabilității sistemelor informatice, a îmbunătățirii calității datelor fiscale, a extinderii serviciilor electronice pentru persoanele fizice și a intensificării cooperării administrative internaționale.

Decalajele fiscale sunt evaluate pe baza unor date anterioare digitalizării

Evoluția decalajelor de conformare la TVA și impozitul pe profit rămâne în continuare sub analiză.

Raportul precizează că indicatorii utilizați sunt aferenți anului 2023 pentru TVA și anului 2021 pentru impozitul pe profit, perioade anterioare extinderii principalelor sisteme digitale de raportare fiscală.

Prin urmare, evaluările viitoare vor fi importante pentru măsurarea impactului reformelor legislative și administrative implementate în perioada 2025-2026 asupra conformării fiscale, reducerii sarcinii administrative și eficienței colectării veniturilor bugetare.

Editor : A.P.