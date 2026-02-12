Live TV

Video Comisia Europeană promite să vină cu propuneri privind scăderea prețului energiei, anunță Nicușor Dan după Consiliul European informal

Nicușor Dan, președintele României.
Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului energiei, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, după ce a participat la reuniunea Consiliului European informal, desfășurată la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. 

Preşedintele a declarat că printre subiectele abordate se numără competitivitatea statelor europene în competiţia economică globală, sistemul unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa, dar şi politicile economice care să contracareze practicile neconcurenţiale.

”Azi s-au stabilit nişte termene pentru întâlniri viitoare. Va fi un Consiliu în 18-19 martie şi acolo Comisia s-a angajat să vină cu mai multe propuneri legate de stabilirea preţului energiei, una dintre priorităţi fiind coborârea preţului energiei. De asemenea, Comisia s-a angajat să vină, în aprilie acest an, cu o propunere pentru aşa-numitul al 28-lea regim pentru companii, adică un sistem unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa, şi, de asemenea, cu promisiunea că acest regim îl vom avea la sfârşitul anului 2026”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, la finalul reuniunii informale a Consiliului European.
"Vorbim de salarii şi de preţurile pe care oamenii le plătesc", a afirmat şeful statului într-o conferinţă de presă.

Subiectele vor fi dezvoltate la Consiliul European din martie.
 
„Mare parte din discuție a fost despre energie. Pentru că Europa nu este competitivă în mare măsură din cauza faptului că prețul la energie este mult mai mare în Europa decât în Statele Unite sau în China. Aici sunt trei lucruri care s-au discutat, în esență. Comisia s-a obligat să vină până la Consiliul următor cu niște scenarii pe mecanismul de stabilire a prețului, urmând să dezbatem aceste scenarii”, a spus președintele.

Totodată, Nicuşor Dan a spus că liderii au convenit că nu doresc o Uniune Europeană protecţionistă, ci una care va răspunde "repede" pentru a proteja anume sectoare economice.
 
Potrivit acestuia, în iunie acest an vor exista reglementări privind emiterea certificatelor pentru gazele cu efect de seră. 
 
Preşedintele a anunţat că s-a discutat şi despre competitivitatea statelor europene.
 
”Pe partea de competitivitate externă a existat un acord al tuturor participanţilor în sensul că nu dorim o piaţă protecţionistă în Europa, în schimb, ca răspuns la anumite practici neconcurenţiale, Europa trebuie să răspundă foarte repede pentru a proteja anumite sectoare economice, cum s-a întâmplat şi reacţia Europei nu a fost totdeauna cea mai rapidă”, a afirmat preşedintele. 
 
El a spus că România îşi doreşte companii care să investească, însă a subliniat că este nevoie de digitalizare a infrastructurii pentru ca România să devină atractivă, iar firmele să poată interacţiona digital cu autorităţile statului. 

