Live TV

Comisia Europeană respinge o taxă comună pe profiturile companiilor energetice. Ce propune în schimb

Data publicării:
cabluri electrice la centrala in marea britanie
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Dombrovskis: Statele membre pot acționa la nivel național Germania susține taxarea profiturilor companiilor petroliere

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a reafirmat vineri opoziția Comisiei Europene față de introducerea unei taxe comune la nivelul Uniunii Europene asupra profiturilor excepționale obținute de companiile energetice, pe fondul creșterii prețurilor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Spania, Germania, Italia, Polonia, Portugalia și Austria au solicitat de două ori, în scris, Comisiei Europene să analizeze posibilitatea introducerii unei astfel de taxe. O măsură similară a fost aplicată în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, relatează agenția EFE preluată de Agerpres.

Citește și: Europa intră în iarnă cu prețuri uriașe la energie și rezerve de gaze sub nivelul obișnuit. Miniștrii, în căutarea soluțiilor

Dombrovskis: Statele membre pot acționa la nivel național

Într-o conferință de presă susținută după reuniunea miniștrilor de finanțe din UE (Ecofin), unde propunerea a fost din nou discutată, Valdis Dombrovskis a afirmat că statele membre sunt „mai bine poziționate” să introducă individual un astfel de impozit, dacă doresc, decât să fie instituită o taxă comună la nivel european.

Comisarul european a reiterat astfel poziția exprimată și cu alte ocazii, inclusiv la reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE, desfășurată la Dublin, la jumătatea lunii septembrie.

Dombrovskis a precizat că cele 27 de state membre și Comisia Europeană au convenit să creeze un „grup de lucru” care va analiza subiectul și va facilita schimbul de bune practici.

Citește și: Comisia Europeană a respins solicitările Italiei şi Greciei de relaxare a regulilor fiscale în contextul scumpirii energiei

Germania susține taxarea profiturilor companiilor petroliere

Cu o zi înaintea declarațiilor comisarului european, ministrul german de finanțe, Lars Klingbeil, susținuse că o taxă aplicată profiturilor excepționale ale companiilor petroliere ar reprezenta un instrument adecvat pentru reducerea prețurilor la energie.

„Considerăm că această cerere este justificată de atitudinea companiilor petroliere și sper că Comisia Europeană va trece în sfârșit la acțiune și va acționa cu celeritate”, a declarat oficialul german.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr. viorica radoi
1
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
2026-10-08-4416
2
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
3
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție...
Ludovic Orban.
4
Ludovic Orban, despre desemnarea lui Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de...
Christa Pike
5
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de...
Momente neverosimile: a omorât arbitrul în timpul meciului cu o lovitură și a fost arestat pe loc!
Digi Sport
Momente neverosimile: a omorât arbitrul în timpul meciului cu o lovitură și a fost arestat pe loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
840908695_1682698056750547_5647173625378428384_n
Alexandru Nazare: „România a încasat peste 300 de milioane de euro din Cererea de plată numărul 3 din PNRR.” Cum vor fi folosiți banii
hocul beat the bug banner
Comisia Europeană îi provoacă pe tineri să lupte cu bacteriile rezistente la antibiotice. Ce trebuie să facă într-un joc din Fortnite
comisia europeana gettyimages
Comisia Europeană a respins solicitările Italiei şi Greciei de relaxare a regulilor fiscale în contextul scumpirii energiei
provocare blackout tiktok
România a transmis „date confidențiale” la Bruxelles în cadrul anchetei asupra platformei TikTok, privind alegerile anulate din 2024
TikTok
TikTok, anchetată de Comisia Europeană după alegerile din România: Riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri
Recomandările redacţiei
santierul damen mangalia
Rheinmetall a cumpărat Șantierul Naval Mangalia cu 138 de milioane de...
BUCURESTI - PRESEDINTE USR - CONFERINTA DE PRESA - 8 DEC 2025
PSD îi cere lui Dominic Fritz să renunţe la funcţia de preşedinte al...
sigla PNL inquam george calin
PNL îi acuză pe social-democrați că prelungesc criza politică. Ionel...
Bogdan Peșchir, escortat de către polițiști în sediul IGPR din București, 20 martie 2025
Bogdan Peşchir, finanţatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok...
Ultimele știri
Ce va cere România la negocierile pentru bugetul UE. Nicușor Dan, discuții înaintea reuniunii Consiliului European
Mașină cu butuci de lemn în loc de suspensii: Neregulile descoperite în timpul controalelor RAR care i-au șocat pe inspectori
Reacția ONU după anunțul SUA că vor transmite în direct execuția unui om: Este tortură
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pur și simplu wow! Catherine Zeta-Jones, ca o puștoaică în New York, în colanți din piele și pantofi cu...
Cancan
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Fanatik.ro
Un fost jucător din Liga 1, gest oribil la adresa unui copil. Prima decizie după scandal
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Radiografia unui dezastru! România lui Gică Hagi, printre cele mai slabe echipe din Nations League. Ce spun...
Adevărul
FMI anunță sfârșitul banilor ieftini. România trebuie să reducă deficitul cu o economie aproape blocată
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Probleme pentru Adriana Iliescu, femeia care a devenit mamă la 66 de ani. Se judecă de peste 20 de ani cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție de la FRF, după ce Laurențiu Reghecampf s-a declarat revoltat și a anunțat că va suna...
Pro FM
Un rol celebru, o dependență dezastruoasă, Demi Moore și Madonna. Povestea din culisele Hollywoodului...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tommy Lee Jones, prima apariție pe covorul roșu la mai bine de nouă luni de la moartea fiicei sale. Ethan...
Adevarul
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură...
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 1.400 lei a pensiei. Instanța a decis că a muncit în condiții speciale
Digi FM
Prăjitură cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă, pufoasă și aromată, perfectă pentru zilele reci
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde un secret vechi de peste 3.300 de ani. Descoperirea care ar putea...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Joe Manganiello rupe tăcerea despre anii cu Sofia Vergara: "Eram din ce în ce mai bolnav". Ce acuzații îi...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”