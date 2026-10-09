Comisia Europeană respinge o taxă comună pe profiturile companiilor energetice. Ce propune în schimb

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a reafirmat vineri opoziția Comisiei Europene față de introducerea unei taxe comune la nivelul Uniunii Europene asupra profiturilor excepționale obținute de companiile energetice, pe fondul creșterii prețurilor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Spania, Germania, Italia, Polonia, Portugalia și Austria au solicitat de două ori, în scris, Comisiei Europene să analizeze posibilitatea introducerii unei astfel de taxe. O măsură similară a fost aplicată în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, relatează agenția EFE preluată de Agerpres.

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Dombrovskis: Statele membre pot acționa la nivel național

Într-o conferință de presă susținută după reuniunea miniștrilor de finanțe din UE (Ecofin), unde propunerea a fost din nou discutată, Valdis Dombrovskis a afirmat că statele membre sunt „mai bine poziționate” să introducă individual un astfel de impozit, dacă doresc, decât să fie instituită o taxă comună la nivel european.

Comisarul european a reiterat astfel poziția exprimată și cu alte ocazii, inclusiv la reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE, desfășurată la Dublin, la jumătatea lunii septembrie.

Dombrovskis a precizat că cele 27 de state membre și Comisia Europeană au convenit să creeze un „grup de lucru” care va analiza subiectul și va facilita schimbul de bune practici.

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Germania susține taxarea profiturilor companiilor petroliere

Cu o zi înaintea declarațiilor comisarului european, ministrul german de finanțe, Lars Klingbeil, susținuse că o taxă aplicată profiturilor excepționale ale companiilor petroliere ar reprezenta un instrument adecvat pentru reducerea prețurilor la energie.

„Considerăm că această cerere este justificată de atitudinea companiilor petroliere și sper că Comisia Europeană va trece în sfârșit la acțiune și va acționa cu celeritate”, a declarat oficialul german.

Editor : Ana Petrescu