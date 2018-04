30.000 de firme ale debutanților, afectate de revoluția fiscală

Modificările Codului Fiscal lovesc în firmele inființate de debutanți, așa-numitele SRL-D. Aceste firme ce beneficiau de scutirea de CAS. Transferul contribuției la angajat face inutilă înființarea acestui tip de firme, iar cei care le-au înființat trebuie să plătească acum salarii sporite angajaților.

Reglementarea prin care firmele de tip SRL-D nu mai beneficiază de scutirile pe care le aveau înainte de Revoluţia fiscală va afecta circa 30.000 de întreprinzători debutanţi, a atras luni atenţia Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.ro.



"Aş ridica o problemă legată de modificările Codului fiscal. Acum trebuie să ne facem mea culpa şi să spunem că există a 121-a modificare a Codului fiscal pe care o considerăm absolut necesară, aceea că, în acest moment, întreprinzătorii debutanţi SRL-D nu mai beneficiază de scutirile pe care le aveau înainte de Revoluţia fiscală şi, practic, din calculele noastre, cam 30.000 de întreprinzători debutanţi au fost direct afectaţi. Sunt curios să vedem datele de la ONRC, să vedem câte SRL-D s-au mai creat de la debutul acestui an. Reglementarea asta trebuie modificată", a spus Jianu.



Întrebat ce părere are despre cum va evolua interesul întreprinzătorilor în acest an pentru programul Start-Up Nation, preşedintele CNIPMMR s-a declarat optimist.



"E greu de estimat, dar cred că va fi un interes ridicat în continuare pentru Start-Up Nation. Programul a avut un interes încă din primul an. Avem un număr de 10.000 de aplicaţi care n-au accesat finanţarea şi care sunt potenţiali aplicaţi şi pentru acest an. Cu siguranţă, pentru acest an programul este mai cunoscut. Noi, mediul de afaceri, am primit foarte multe întrebări despre program", a susţinut Florin Jianu.



Începând din acest an, firmele de tip SRL-D nu mai sunt scutite de la plata CAS, ca urmare a trecerii contribuţiilor sociale de la angajator la angajat. Scutirea era acordată pe trei ani, după care întreprinzătorul avea opțiunea de a reveni la forma clasică de SRL, cu plata unei taxe cifrate în jurul a 800 de lei.