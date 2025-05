A scăzut numărul firmelor din România care și-au suspendat activitatea. Cum arată cifrele publicate de Registrul Comerțului

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primul trimestru din 2025 a ajuns la 5.028, în scădere cu 16,4% comparativ cu perioada similară din 2024, arată datele publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului și citate de Agerpres.



Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti (570), în scădere cu 21,05% faţă de primele trei luni din 2024. Capitala este urmată de judeţele Cluj, cu 310 firme suspendate (minus 6,91%), Bihor, cu 245 (plus 3,38%), Iaşi, cu 226 (minus 15,67%), Neamţ, cu 211 (plus 11,05%), Sibiu, cu 198 (minus 4,81%), Suceava, cu 193 (plus 19,14%) şi Braşov, cu 191 (minus 28,73%) de companii suspendate.



La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Caraş-Severin - 28 (minus 46,15% faţă ianuarie-martie 2024), Ialomiţa -31 (minus 18,42%), Mehedinţi - 35 (minus 32,69%), Teleorman - 36 (minus 18,18) şi Covasna 38 (plus 8,57%), arată Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.



Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în judeţele Gorj (41,46%), Vrancea (28,22%) şi Călăraşi (plus 22,41%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Dâmboviţa (minus 61,08%), Galaţi (minus 48,72%) şi Caraş-Severin (minus 46,15%).



Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 818 (minus 41,78%, comparativ cu ianuarie-martie 2024), construcţii 360 (minus 36,2%) şi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 329 (minus 47,36%).



Pentru luna martie au fost comunicate 1.721 suspendări de activitate, cele mai multe în Bucureşti (214) şi în judeţele Cluj (131), Neamţ (77) şi Sibiu (75), mai arată datele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Editor : C.A.