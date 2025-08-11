Acord fără precedent: Nvidia și AMD vor plăti către SUA 15% din veniturile realizate în China

Nvidia și AMD, companii producătoare de cipuri, au acceptat să plătească guvernului SUA 15% din vânzările de semiconductori din China, a declarat pentru BBC o sursă apropiată de acest subiect. Acordul face parte dintr-o înțelegere pentru a asigura licențele de export către a doua cea mai mare economie din lume.

„Respectăm regulile stabilite de guvernul SUA pentru participarea noastră pe piețele mondiale. Deși nu am mai livrat H20 în China de luni de zile, sperăm că regulile de control al exporturilor vor permite Americii să concureze în China și în întreaga lume”, a declarat Nvidia pentru BBC.

AMD nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Într-o declarație pentru BBC, Nvidia a mai spus: „America nu poate repeta greșeala cu 5G și să piardă poziția de lider în domeniul telecomunicațiilor. Tehnologia americană în domeniul inteligenței artificiale poate deveni standardul mondial dacă ne grăbim”.

În conformitate cu acordul, Nvidia va plăti 15% din veniturile sale din vânzările de cipuri H20 în China către guvernul SUA, în timp ce AMD va plăti același procent din veniturile sale din cipurile MI308, conform informațiilor publicate inițial de Financial Times.

Charlie Dai, vicepreședinte și analist principal la firma globală de cercetare Forrester, a declarat că acest acord este „fără precedent”.

„Acordul subliniază costul ridicat al accesului pe piață în contextul tensiunilor comerciale din domeniul tehnologic, creând o presiune financiară substanțială și incertitudine strategică pentru furnizorii de tehnologie”, a adăugat el.

Washingtonul a interzis anterior vânzarea cipurilor H20 ale Nvidia către Beijing din motive de securitate, deși firma a anunțat recent că această decizie va fi revocată. Aceste cipuri puternice sunt utilizate în aplicații de inteligență artificială (IA).

„Fie ai o problemă de securitate națională, fie nu ai”, a declarat Deborah Elms, șefa departamentului de politică comercială al Fundației Hinrich.

„Dacă ai o plată de 15 %, asta nu elimină cumva problema securității naționale”, a declarat doamna Elms pentru BBC.

Cipul H20 a fost dezvoltat special pentru piața chineză după ce administrația Biden a impus restricții la export în 2023. Vânzarea sa a fost efectiv interzisă de administrația Trump în aprilie anul acesta.

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a petrecut luni de zile făcând lobby pe ambele părți pentru reluarea vânzărilor de cipuri în China. Se pare că s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump săptămâna trecută.

Reluarea vânzărilor de cipuri către China survine în contextul relaxării tensiunilor comerciale dintre Beijing și Washington.

Beijingul a relaxat controalele asupra exporturilor de pământuri rare, în timp ce SUA a ridicat restricțiile impuse firmelor de software pentru proiectarea cipurilor care operează în China.

În mai, cele două mari economii mondiale au convenit asupra unei armistiții de 90 de zile în războiul tarifar.

De atunci, înalți oficiali comerciali din ambele părți s-au întâlnit în mai multe rânduri, deși nu a fost încă confirmată o înțelegere privind prelungirea pauzei tarifare înainte de termenul limită de 12 august.

Anterior, Financial Times a raportat că China a solicitat SUA să relaxeze controalele la exportul de semiconductori ca parte a oricărui acord potențial privind tarifele.

Ca parte a politicii sale comerciale, Trump a exercitat presiuni asupra marilor companii pentru a face mai multe investiții în SUA.

Săptămâna trecută, Apple a anunțat că va investi încă 100 de miliarde de dolari în țară, adăugându-se la angajamentul anterior de a cheltui 500 de miliarde de dolari în SUA în următorii patru ani.

În iunie, producătorul de cipuri de memorie Micron Technology a declarat că investițiile sale planificate în SUA vor totaliza 200 de miliarde de dolari. Aceasta include construirea unei noi fabrici în Idaho.

Nvidia a anunțat planuri de construire a unor servere AI în SUA în valoare de până la 500 de miliarde de dolari, angajându-se să construiască primele supercomputere AI fabricate în întregime în SUA.

Editor : B.E.