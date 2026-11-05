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(P) Aerul din casă, mai poluat decât cel de afară: ce trebuie să știi?

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Din articol
România, printre primele 10 țări europene ca impact al poluării asupra sănătății Aerul din casă poate fi de 2 până la 5 ori mai poluat decât cel de afara Ce poți face concret, fără renovări și fără panică Black Friday, un bun prilej să faci primul pas

Un locuitor din București pierde, în medie, aproape 2 ani din viață din cauza poluării aerului, arată datele Agenției Europene de Mediu. Și totuși, cel mai poluat aer pe care îl respirăm zilnic nu este cel de pe stradă, ci cel din propria locuință, unde petrecem peste 90% din timp.

Odată cu venirea sezonului rece, ferestrele se închid, caloriferele pornesc, iar aerul din case se schimbă. Pentru familiile cu copii mici, vârstnici sau persoane cu astm și alergii, diferența se simte rapid: tuse, nas înfundat, somn agitat, viroze care se țin lanț. Ce rămâne, de cele mai multe ori, nebăgat în seamă este locul de unde pleacă problema.

România, printre primele 10 țări europene ca impact al poluării asupra sănătății

Conform rapoartelor Agenției Europene de Mediu, România înregistrează o rată estimată de 108,4 cazuri la 100.000 de locuitori afectate de expunerea pe termen lung la PM2.5. Conform IQAir, Voluntari se numără printre cele mai poluate localități din țară, iar București, Brașov și Cluj înregistrează periodic depășiri ale limitelor de PM2.5 și NO2, conform datelor Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Efectele nu se văd imediat: se acumulează în timp, sub formă de afecțiuni respiratorii cronice, probleme cardiovasculare și un sistem imunitar suprasolicitat.

Aerul din casă poate fi de 2 până la 5 ori mai poluat decât cel de afara

Studiile arată că aerul din spațiile închise poate conține concentrații de poluanți de 2 până la 5 ori mai mari decât aerul exterior. Petrecem, în medie, peste 90% din viață în interior, acasă, la birou, în mașină, ceea ce înseamnă că expunerea noastră reală la poluare este, în mare parte, o expunere la aerul din propriile spații.

Cinci surse de poluare din casă la care nu te gândești :

  • Mucegaiul și umiditatea – o problemă frecventă în blocurile mai vechi, în special la parter sau în apartamentele cu condens pe geamuri. Sporii se inhalează fără ca cineva să observe și pot declanșa alergii, rinite și crize de astm, mai ales la copii.
  • Gătitul – prăjitul și coptul generează particule fine și compuși chimici care persistă în aer ore întregi, mai ales fără hotă activă.
  • Produsele de curățenie, spray-urile și lumânările parfumate – introduc în aer substanțe iritante, adesea ignorate tocmai pentru că mirosul lor este asociat cu „curățenia“.
  • Mobila nouă și renovările – vopselele, lacurile, adezivii și PAL-ul emit compuși organici volatili timp de luni sau chiar ani.
  • Nivelul de CO2 – într-o cameră mică, cu geamul închis, nivelul de dioxid de carbon crește continuu în timpul somnului. Rezultatul: somn superficial, oboseală și dificultăți de concentrare, fără ca nimeni să facă legătura cu aerul din cameră.

Cine este cel mai expus
Grupurile cele mai vulnerabile sunt copiii, ai căror plămâni sunt încă în formare, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni respiratorii preexistente. Tocmai de aceea, prevenția poate începe în camera copilului și în dormitor, acolo unde se petrec orele de somn.

Ce poți face concret, fără renovări și fără panică

Vestea bună este că o parte semnificativă a expunerii poate fi redusă prin măsuri simple:

  • Măsoară înainte să intervii. AlecoAir M28 CONTROL urmărește în timp real CO₂-ul, umiditatea și temperatura. Te anunță printr-o alarmă sonoră când valorile cresc și păstrează istoricul măsurătorilor.
  • Adu aer proaspăt fără să pierzi căldura. AlecoAir E40 Revive PRO este un sistem de ventilație cu recuperare de căldură care schimbă aerul din cameră continuu. În același timp îl purifică prin filtru TRUE HEPA, lampă UV-C și ionizare. Senzorii de CO₂ și TVOC îi ajustează singuri viteza. Se montează pe un perete exterior, fără lucrări de renovare.
  • Purifică activ aerul. Filtrele TRUE HEPA H13 rețin 99,97% din particulele de peste 0,3 microni. Gama AlecoAir SILK combină filtrarea HEPA cu carbon activ, UV-C, ionizare și senzor PM2.5, pentru suprafețe de la 30 la 85 mp.
  • Ține umiditatea sub control. Nivelul optim este între 40 și 60%. Dacă aerul e prea umed, gama AlecoAir PURIFY oferă dezumidificatoare cu purificare integrată prin filtru HEPA, consum redus de energie și funcție de uscare a rufelor. Dacă e prea uscat, cum se întâmplă des iarna, gama AlecoAir NUO reunește aparate 2 în 1 care umidifică și purifică în același timp, cu filtrare TRUE HEPA H13.
  • Aerisește scurt și intens. 5-10 minute dimineața sunt mai eficiente decât ferestrele întredeschise ore întregi.

Black Friday, un bun prilej să faci primul pas

Dacă ai amânat până acum, perioada de Black Friday este un moment potrivit să începi cu ce contează: un senzor care îți arată cum arată aerul din casă și, apoi, aparatul potrivit nevoii tale. Gama AlecoAir (purificatoare, dezumidificatoare, senzori) se găsește la prețuri speciale pe alecoair.ro în perioada 6-9 noiembrie.

AlecoAir este un brand 100% românesc, cu 20 de ani de experiență și aproape un milion de produse vândute. Calitatea produselor AlecoAir este recunoscută prin două distincții internaționale obținute în 2026: Qudal Quality Medal, acordată produselor pentru ca îndeplinesc standarde ridicate de calitate, și Best Buy Award, distincție pentru cel mai bun raport calitate-preț.

 

Editor : A.D.V.

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