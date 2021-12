Afacere românească mutată în Elveția. Antreprenor: Nu este o decizie ușoară, dar acolo primim mult sprijin din partea autorităților

România pierde în continuare oameni cu inițiativă care decid să își facă un viitor în altă parte. Exemplul de acum vine din Bihor, unde o tânără familie își mută afacerea de succes în Elveția. Pleacă cu inima strânsă din România, dar sunt conștienți că acolo șansele de dezvoltare și sprijinul pe care un antreprenor îl primește din partea statului sunt incomparabil mai mari decât ceea ce li se oferă în țară. Își duc și copiii și spun că se vor întoarce în România doar în vacanță.

Simona Bișboacă, antreprenor: Aici este locația unde vom avea mica făbricuță la început. Firmele mici sunt temelia economiei.

Simona și Nelu Bișboacă au 42 de ani, doi copii și o afacere lângă Oradea în care au investit aproape 1 milion de euro. Ea este cercetător și deține mai multe brevete de invenție, pe baza cărora a lansat pe piață câteva produse foarte căutate. De exemplu, a creat un antioxidant natural obținut din sâmburi de struguri. Împreună cu soțul a început producția în 2011, iar din 2017 deține o hală cu aparatură de ultimă generație. Acum toată producția se va muta în Elveția.

Simona Bișboacă, antreprenor: Nu este o decizie ușoară că plecăm. Practic, acolo începem de la nimic, avem know-how, știm cum se face și știm deja mulți pași pe care acum 10 ani nu-i știam. În Elveția până acum am primit mult sprijin din partea autorităților.

Cosmin Timar, fratele Simonei: Era oarecum așteptată poziția lor de a pleca din țară. Îmi pare rău că au ales să facă acest pas, dar probabil va fi un pas înainte.

Soții Bișboacă au luat decizia de a părăsi România după un lung șir de dezamăgiri. Sunt nemulțumiți de direcția în care merge lucrurile în țară, de felul în care se desfășoară proiectele de cercetare și de faptul că eticheta „Made in Romania” este un dezavantaj pentru produsele vândute de ei.

Nelu Bișboacă, antreprenor: De 20 de ani am muncit aici cu speranțe. Mai avem 20 de ani de muncă și parcă am vrea o certitudine. Am auzit de foarte multe persoane care vor să plece, de aceeași generație cu noi.

Simona Bișboacă antreprenor: Cercetarea la nivelul care se face în Romania este mai mult pe hârtie. La un moment dat au venit niste reprezentanți de la o renumită Universitate să facem un proiect comun: să facem antioxidanți din struguri. Și am spus: Nu vă supărați, îmi propuneți un proiect de 4-5 milioane de euro să faceți ceea ce eu deja fac de 5 ani.

În încercarea a de a schimba lucrurile în România, soții Bișboacă s-au implicat și în politică, de unde s-au retras după un eșec la alegerile locale din 2020, unde Simona a candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor.

Simona Bișboacă, antreprenor: Mi-am dat seama că nici măcar așa, chiar dacă vii cu idei bune, să ajuți comunitatea, că despre asta e vorba în politică, dacă nu sunt acceptate astfel de idei, înseamnă că nu mai există o șansă.



Îi așteaptă acum aventura vieții lor. În februarie se vor muta în Fribourg, în Elveția, unde deja au un spațiu de producție pus la dispoziție de autorități. Acolo există deja o comunitate de români, apreciată de elvețieni.

Simona Bișboacă, antreprenor: Reprezentanții de la Ministerul Economiei ne-au spus că există această comunitate, încă nu am ajuns să-i cunoaștem, dar ne-au spus că sunt toți persoane cu înalte calificări.

Plecarea soților Bișboacă din țară confirmă un studiu recent efectuat de Rethink România. Conform datelor, 730 de mii de români cochetează cu ideea de a emigra în 2022.

