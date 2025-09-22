Live TV

Afacerea Nordis ar putea fi preluată de grupul de firme Avangarde. Când ar urma să fie luată o decizie

Nordis
Scandalul Nordis

Nordis Group anunţă, luni, intenţia grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea Nordis, apreciind că, în contextul actual al companiilor Nordis Group, „atragerea unui investitor strategic reprezintă o soluţie realistă şi sustenabilă pentru maximizarea şanselor de recuperare sumelor investite de către creditori”.

„Suntem interesaţi să preluăm business-ul Nordis şi, ca urmare a acestui fapt, am înaintat o scrisoare de intenţie pentru Nordis Mamaia SRL şi Nordis Management SRL, firmele principale din grup. Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie, sperăm, până la sfârşitul acestui an”, a declarat Ştefan Unchiaşu, administrator Avangarde, citat, luni, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, decizia finală se va lua în urma analizelor detaliate de natură juridică, tehnică şi financiar-contabilă, sub rezerva aprobării de către Adunarea Generală a Creditorilor celor două companii a celor două scrisori de intenţie.

„Ne dorim să fructificăm deplin această oportunitate de business şi de dezvoltare a Grupului Avangarde la nivelul următor. Activăm de peste 15 ani în piaţa imobiliară, totalizând până acum peste 5.000 de apartamente finalizate şi livrate, iar astăzi avem în dezvoltare, în Bucureşti şi zonele adiacente, alte peste 1.500 de apartamente”, a mai declarat Ştefan Unchiaşu.

La rândul său, Emanuel Poştoacă, administrator special Nordis, a apreciat că „este admirabil că un dezvoltator de calibru intenţionează să preia Nordis”.

„Mă bucur că potenţialul de dezvoltare al grupului Nordis are şanse să fie valorificat de un antreprenor român, cu o experienta relevantă în domeniul imobiliar”, a transmis Emanuel Poştoacă.

Scandalul Nordis

În 4 februarie, au fost reţinute 11 persoane, între care Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă, acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

În ziua următoare, Poliţia Română anunţa că în Dosarul Nordis a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile - apartamente şi case - , cinci spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi sociale şi acţiuni. De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice.

În 22 august, reprezentanţii DIICOT au prezentat, după afirmaţiile fostului ministru al Justiţiei Stelian Ion privind stagnarea anchetei în dosarul Nordis, activităţile desfăşurare până în prezent, precizând că ancheta „se desfăşoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului”.

„Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate şi după administrarea şi coroborarea probelor deja existente”, a arătat sursa citată.

Sursa citată a precizat că, în dosarul penal vizând infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, precum şi stabilirea cu rea-credinţă a obligaţiilor fiscale în scopul obţinerii de rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul de stat, au fost derulate, începând din 3 februarie 2025, următoarele activităţi:

  • - dispunerea unor măsuri de desigilare a probelor, de ordinul a zeci de mii de înscrisuri, în prezenţa persoanelor de la care acestea au fost ridicate;
  • - efectuarea de percheziţii informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, inclusiv servere de mare capacitate;
  • - audierea a peste 2.000 de persoane cu diferite calităţi procesuale (inclusiv peste 600 de persoane vătămate);
  • - constituirea unui material de urmărire penală care însumează, în prezent, peste 400 de volume.

„Activităţile de urmărire penală se desfăşoară zilnic, cu respectarea strictă a drepturilor tuturor părţilor procesuale. Precizăm că, în continuare, pe rolul DIICOT sunt înregistrate plângeri penale, însă unele persoane vătămate au domiciliu sau reşedinţa în alte state, programarea audierii acestora necesitând un timp mai îndelungat. Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate şi după administrarea şi coroborarea probelor deja existente, întrucât administrarea acestui mijloc de probă presupune punerea la dispoziţia experţilor desemnaţi, inclusiv a celor propuşi de părţi, a întregului material probator relevant, în vederea formulării unor concluzii de specialitate complete şi obiective. Reiterăm angajamentul instituţiei de a soluţiona cauzele aflate în competenţă cu celeritate şi profesionalism, exclusiv în baza probelor administrate şi cu respectarea strictă a principiului legalităţii şi a drepturilor procesuale ale tuturor participanţilor la procedură”, a arătat DIICOT.

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiţiei, acuza că ancheta în dosarul Nordis stagnează pentru că de aproape jumătate de an Ministerul Public nu a pus la dispoziţia DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. În replică, Parchetul ICCJ califică informaţiile ca fiind false şi precizează că DIICOT nu a cerut fonduri, iar în dosar nu a fost dispusă şi efectuată nicio expertiză.

