Statul va găsi o soluție pentru finanțarea ROMATSA, dacă vor fi necesari bani pentru funcționarea companiei, a declarat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. În privința Pfizer, Guvernul poartă negocieri confidențiale și încearcă să reducă pierderea de peste 3 miliarde rezultată în urma unei decizii executorii a instanței belgiene.

Întrebat dacă vor fi alocați bani din Fondul de rezervă pentru ROMATSA, după ce jurnalista a menționat că societatea are conturile blocate, Nazare a spus că statul a mai acordat fonduri pentru cheltuielile de funcționare ale companiei.

„Dacă se va impune situația pentru funcționarea ROMATSA, sigur că vom găsi soluția prin care să acordăm aceste sume, pentru că e important să funcționeze ROMATSA”, a declarat Alexandru Nazare vineri, într-o conferință de presă la Ministerul Finanțelor, unde a prezentat raportul privind starea finanțelor publice, după un an și jumătate de consolidare fiscal-bugetară.

Ministrul nu a precizat dacă banii vor fi alocați din Fondul de rezervă și nici ce sumă ar putea primi compania.

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Negocieri confidențiale cu Pfizer

În paralel, Guvernul negociază cu Pfizer în legătură cu pierderea rezultată după decizia instanței belgiene. Nazare a spus că discuțiile sunt confidențiale și că autoritățile vor prezenta detalii după încheierea lor.

„Există, în paralel, o negociere deschisă cu Pfizer, cu caracter confidențial. În momentul în care vom finaliza această negociere, vă vom da toate detaliile”, a afirmat ministrul.

El a adăugat că intenția Guvernului este să găsească, împreună cu compania, o modalitate de a reduce pierderea, deși suma este mare.

„Intenția noastră este să reușim, deși este destul de complicat, pentru că e o sumă mare, e peste 3 miliarde, să găsim împreună cu compania modul în care să reducem din pierderea care a rezultat după decizia instanței belgiene, care este executorie", a mai spus Nazare.

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Editor : A.D.