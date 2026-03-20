Amenzi de 86.000 lei în centrul Capitalei pentru fațade murdare. Ciucu: „E inacceptabil ce vedem în oraș”

Data publicării:
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.
Sursa foto: Facebook/ Ciprian Ciucu
Comparație cu orașele din străinătate „Toleranță zero” pentru dezordine și parcări ilegale

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le cere agenților comerciali să îngrijească fațadele clădirilor, să curețe afișele și să spele vitrinele și panourile luminoase, în cadrul unei acțiuni de ordine și curățenie în centrul orașului. În urma unor controale efectuate de Poliția Locală pe bulevardele Magheru și Bălcescu, au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 86.000 de lei.

„Am dispus Poliției Locale să ia la rând bulevardele Magheru și Bălcescu și să insiste ca oamenii să-și curețe ce au de curățat. Polițiștii locali au aplicat un număr de 36 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 86.000 lei pentru fațade neîngrijite, pline de afișe”, a transmis edilul, vineri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, o parte dintre comercianți s-au conformat deja.

„Partea bună este că astăzi un număr de 12 agenți comerciali s-au conformat și au curățat, au dezlipit afișele, și-au spălat vitrinele și firmele luminoase”, a adăugat Ciucu.

Comparație cu orașele din străinătate

Primarul Capitalei a făcut referire și la experiența sa dintr-un oraș din nordul Ungariei, unde angajații magazinelor și cafenelelor își curățau zilnic spațiile din fața unităților.

„Mi-a rămas imaginea aceea în minte. Mă întrebam... la noi de ce nu este așa? Oare oamenii acționau din propria inițiativă sau era nevoie să intervină primarul să pună lucrurile în bună regulă?”, a scris Ciucu.

Acesta a subliniat că problemele țin atât de autorități, cât și de proprietari.

„Pe lângă inacțiunea autorității publice, de multe ori apare și inacțiunea celor care au diferite proprietăți. De ceea ce revine primăriei mă ocup eu”, a precizat edilul.

„Toleranță zero” pentru dezordine și parcări ilegale

Ciprian Ciucu anunță că vrea să aplice în toată Capitala politica de „toleranță zero”, similară celei din Sectorul 6, în special în ceea ce privește parcarea pe spațiile verzi: „Este inacceptabil ca în centrul Capitalei să se parcheze pe spațiul verde. Am început să eliberăm trotuarele de mașini. Este mult de muncă, dar, ușor-uşor, stradă cu stradă, Capitala României își va regăsi ordinea și curățenia”.

El a adăugat că Poliția Locală continuă verificările zilnice în teren, inclusiv în ceea ce privește modul în care operatorii de salubritate își îndeplinesc obligațiile în zona centrală a orașului.

