ANAF anunță controale mai dure la companiile cu datorii. Adrian Nica: „Unele firme au învățat cum să se joace de-a insolvența”

Sediu ANAF din București. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va intensifica verificările la firmele aflate în insolvență sau în concordat preventiv, după ce autoritățile au constatat că aceste proceduri sunt folosite, în unele cazuri, pentru a evita plata taxelor, a anunțat președintele ANAF, Adrian Nica, la Conferința Anuală de Taxe PwC 2026.

Potrivit acestuia, instituția pregătește proceduri mai stricte pentru a identifica situațiile în care insolvența este utilizată pentru a reduce sau evita plata datoriilor către stat.

Unele firme folosesc insolvența pentru a evita plata taxelor

Președintele ANAF a declarat că instituția a observat numeroase situații în care companii ajung în insolvență după ce acumulează datorii importante, inclusiv către bugetul de stat, iar ulterior încearcă să reducă aceste obligații prin procedura de reorganizare.

„Este strigător la cer să vezi cum la o insolvență firma datorează sume la alte patru firme ale lui, care sunt și ele în insolvență, și dă haircut ANAF-ului sau altor parteneri, pentru că a învățat cum să se joace de-a insolvența”, a declarat Adrian Nica.

Potrivit acestuia, astfel de situații apar atunci când mai multe companii controlate de aceiași proprietari ajung simultan în insolvență și își datorează bani una alteia. În aceste condiții, creanțele statului pot ajunge să fie reduse sau recuperate doar parțial în cadrul procedurilor de reorganizare.

Verificări asupra persoanelor din spatele firmelor

Pentru a limita aceste practici, ANAF pregătește o procedură prin care va putea verifica și persoanele fizice care se află în spatele companiilor cu datorii.

Autoritățile vor analiza patrimoniul acestora și vor putea începe proceduri pentru atragerea răspunderii personale atunci când există suspiciuni că insolvența a fost utilizată pentru a evita plata obligațiilor fiscale.

Scopul măsurii este ca datoriile către stat să nu mai fie transferate sau reduse artificial prin intermediul unor rețele de firme aflate în aceeași situație financiară.

Președintele ANAF a spus că instituția va acorda o atenție specială firmelor aflate în insolvență sau în concordat preventiv, tocmai pentru a identifica cazurile în care aceste proceduri sunt utilizate abuziv.

Autoritățile fiscale spun că scopul acestor verificări este protejarea bugetului de stat și combaterea practicilor prin care unele companii încearcă să scape de plata taxelor.

