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ANAF lansează două aplicaţii gratuite pentru firme, care le ajută să verifice mai uşor datele înainte de depunerea declaraţiilor

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Foto: Captură video Digi24
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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că pune la dispoziţia contribuabililor două aplicaţii gratuite, care îi ajută să verifice mai uşor datele raportate prin declaraţia D406 SAF-T (Fişierul Standard de Control Fiscal) cu cele din decontul de TVA D300, înainte de a depune declaraţiile. Aplicaţiile vor fi în teste, în intervalul septembrie – noiembrie 2026, perioadă în care se pot face propuneri şi sesizări cu privire la eventuale erori. În prezent, circa 870.000 de societăţi au obligaţia depunerii SAF-T.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune la dispoziţia contribuabililor două aplicaţii gratuite, create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declaraţia D406 SAF-T. Prin aceste instrumente, contribuabilii pot compara mai uşor informaţiile din SAF-T cu cele din decontul de TVA D300, înainte de depunerea declaraţiilor”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Oficialii Agenţiei precizează că astfel contribuabili să verifice dacă datele din declaraţia D406 sunt corecte şi complete, iar erorile pot fi observate şi remediate mai rapid, reducându-se riscul să primească ulterior notificări de neconformitate.

„Aplicaţia de evaluare a informaţiilor declarate prin D406 în şablon D300 permite completarea unui formular de verificare asemănător decontului de TVA, pe baza datelor din SAF-T. În acest fel, contribuabilii pot vedea mai clar dacă informaţiile raportate prin D406 corespund cu cele declarate prin D300”, se precizează în comunicat.

Aplicaţiile şi documentaţia necesară pot fi descărcate de pe portalul ANAF, din secţiunea dedicată SAF-T, instrumentele 6 şi 7: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/saf_t.htm, informează Agenţia.

Impactul acestor instrumente este unul semnificativ: circa 580.000 de firme (din cele 870.000 de societăţi care au obligaţia depunerii SAF-T), ceea ce înseamnă aproape 67% din total companii, depun şi decontul de TVA şi vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanţe şi să le corecteze înainte de depunere. 

Aplicaţiile au fost dezvoltate după ce, în etapa pilot, au fost identificate situaţii în care datele transmise conţineau erori sau neconcordanţe.  

“Ne dorim ca aceste aplicaţii să fie un sprijin real pentru contribuabili: uşor de folosit, gratuite şi utile în activitatea de zi cu zi. Verificările se fac pe calculatorul propriu al utilizatorului, iar datele nu sunt transmise către ANAF în această etapă. Prin aceste instrumente, contribuabilii pot identifica şi corecta din timp eventualele erori, înainte ca acestea să genereze dificultăţi în îndeplinirea obligaţiilor fiscale. În acelaşi timp, urmărim să încurajăm conformarea voluntară şi să oferim contribuabililor soluţii practice, care să simplifice interacţiunea cu administraţia fiscală”, a declarat Adrian Nica, preşedintele ANAF.

Instituţia precizează că, în perioada septembrie – noiembrie 2026, aplicaţiile vor fi în testare, iar feedbackul contribuabililor este foarte important. 

„ANAF îşi doreşte să îmbunătăţească aceste instrumente împreună cu utilizatorii, astfel încât aplicaţiile să fie cât mai clare, utile şi funcţionale”, precizează oficialii ANAF. 

Observaţiile, propunerile sau sesizările privind eventuale erori pot fi transmise la adresa de e-mail: saft@anaf.ro, se menţionează în comunicat.

Editor : Liviu Cojan

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