ANAF modifică formularul pentru decontul de TVA după schimbarea cotelor. Ce trebuie să știe firmele

Data publicării:
anaf
Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Cum se modifică formularul 300 – Decont de TVA De ce este modificat acum și decontul precompletat RO e-TVA Proiectul este în consultare publică

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri, 13 martie, un proiect de ordin prin care modifică formularul „Decont precompletat RO e-TVA”, pentru a-l alinia la noul model al formularului 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Schimbarea vine după modificarea cotelor de TVA din România, aplicată din august 2025, și are scopul de a permite declararea corectă a taxei de către firme.

Proiectul a fost publicat pe site-ul ANAF și vizează modificarea anexei la Ordinul nr. 3775/2024, prin care a fost aprobat modelul de decont precompletat RO e-TVA.

Modificarea apare în contextul schimbării cotelor de TVA stabilite prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Începând cu data de 1 august 2025, cota standard de TVA a fost majorată de la 19% la 21%, iar pentru anumite bunuri și servicii a fost introdusă o cotă redusă de 11%.

În același timp, legea a stabilit și reguli tranzitorii pentru anumite tranzacții imobiliare. Astfel, pentru livrarea de locuințe către persoane fizice și pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării, se poate aplica în continuare cota redusă de 9% până la 31 iulie 2026, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Printre acestea se numără semnarea contractului și plata unui avans înainte de data de 1 august 2025.

Cum se modifică formularul 300 – Decont de TVA

După schimbarea cotelor de TVA, ANAF a modificat deja modelul formularului 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, printr-un ordin emis în 2025. Formularul a fost adaptat astfel încât contribuabilii să poată declara atât operațiunile realizate la vechile cote de TVA, cât și pe cele realizate la noile cote.

Deoarece modificarea cotelor de TVA a avut loc în timpul anului fiscal, formularul include atât rânduri pentru cotele vechi, cât și pentru cele noi.

Astfel, documentul conține rânduri pentru cotele aplicate până în luna iulie 2025, respectiv 19%, 9% și 5%, dar și rânduri pentru noile cote de TVA de 21% și 11%.

De asemenea, formularul include un rând separat pentru cota de 9% aplicată temporar în cazul livrărilor de locuințe către persoane fizice, potrivit prevederilor tranzitorii introduse prin lege.

Această structură este necesară deoarece unele firme depun decontul de TVA trimestrial, semestrial sau anual. În aceste situații, o perioadă de raportare poate include atât luni în care s-au aplicat vechile cote de TVA, cât și luni în care se aplică noile cote.

De ce este modificat acum și decontul precompletat RO e-TVA

Proiectul publicat acum de ANAF vizează actualizarea formularului „Decont precompletat RO e-TVA”. Acest document are aceeași structură ca formularul 300, motiv pentru care trebuie modificat pentru a reflecta schimbările deja introduse în decontul de TVA.

Decontul precompletat este generat de ANAF pe baza informațiilor colectate din sistemele digitale fiscale și este transmis contribuabililor pentru verificare și completare.

Datele utilizate provin din mai multe surse, precum declarațiile privind tranzacțiile intracomunitare, sistemul RO e-Factura, informații de la Autoritatea Vamală Română sau din sistemele RO e-Transport, RO e-Case de marcat și RO e-SAF-T.

Potrivit ANAF, menținerea în formular a rândurilor pentru vechile cote de TVA este doar temporară. Începând cu prima perioadă fiscală a anului 2026, acestea nu vor mai fi necesare și vor fi eliminate din formularul 300.

Practic, după ce sistemul de TVA va funcționa un an întreg cu noile cote, formularul va fi simplificat și va reflecta doar structura actuală a taxei.

Proiectul este în consultare publică

Proiectul de ordin publicat de ANAF se află în prezent în consultare publică și urmează să fie adoptat și publicat în Monitorul Oficial.

După intrarea în vigoare, decontul precompletat RO e-TVA va avea aceeași structură actualizată ca formularul 300, astfel încât firmele să poată declara corect TVA în perioada de tranziție dintre vechiul și noul sistem de cote.

Vezi documentele aici, aici și aici

"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
