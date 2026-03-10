ANAF pregătește controale fiscale pe domenii de activitate. „În unele cazuri vom verifica și firma, și persoana din spatele ei”

ANAF pregătește o schimbare a modului în care face controalele fiscale: inspecțiile vor fi organizate pe domenii de activitate și vor fi anunțate în prealabil, iar în anumite cazuri inspectorii vor verifica simultan atât compania, cât și persoana fizică din spatele acesteia, potrivit declarațiilor făcute de președintele instituției, Adrian Nica, la Conferința Anuală de Taxe PwC 2026. În paralel, instituția intensifică verificările în sectoare considerate cu risc fiscal ridicat, precum HoReCa, transportul alternativ și casele de amanet.

Schimbările fac parte dintr-o reformă mai amplă a administrației fiscale, care vizează trecerea de la controale extinse la verificări țintite, bazate pe analiza de risc și pe datele colectate prin sistemele digitale ale ANAF.

„Finalizarea procesului de digitalizare va permite ANAF să cunoască mai bine contribuabilii și să-și direcționeze inspecțiile fiscale către domeniile și contribuabilii cu risc ridicat”, a declarat președintele ANAF, Adrian Nica.

Controale organizate pe domenii de activitate

Potrivit conducerii ANAF, inspecțiile fiscale vor fi organizate pe domenii de activitate, iar înainte de declanșarea verificărilor instituția va anunța public criteriile pe baza cărora vor fi selectați contribuabilii.

Scopul este creșterea conformării voluntare și direcționarea controalelor către firmele cu risc fiscal ridicat.

„Nu ne interesează să mergem în control la un contribuabil care, în raport cu concurenții din domeniul lui de activitate, plătește cele mai mari taxe. Ne interesează contribuabilii din josul listei”, a explicat Adrian Nica.

Una dintre principalele noutăți ale noii abordări este posibilitatea desfășurării unor controale simultane la companie și la persoana fizică asociată acesteia.

„Pentru cei rămași în coadă, cărora le plac și mașinile de lux pe persoana fizică, generăm două controale, pe persoana fizică și pe entitate. Lipim societatea comercială de persoana fizică din spatele ei”, a spus președintele ANAF.

Potrivit acestuia, măsura vizează situațiile în care veniturile sau activele sunt transferate între firmă și persoana fizică pentru a evita plata taxelor.

Domeniile în care ANAF intensifică verificările

ANAF a anunțat că va intensifica controalele în mai multe sectoare economice considerate cu risc fiscal ridicat, precum HoReCa, transportul alternativ, serviciile de pază și casele de amanet.

În sectorul HoReCa, unde instituția a derulat controale și în 2025, autoritățile spun că s-a observat o creștere de 27% a conformării voluntare în cazul saloanelor de evenimente.

Fiscul va acorda o atenție specială și firmelor aflate în insolvență sau concordat preventiv, mecanisme despre care conducerea instituției spune că sunt uneori folosite pentru a evita plata taxelor.

Citește și: ANAF anunță controale mai dure la companiile cu datorii. Adrian Nica: „Unele firme au învățat cum să se joace de-a insolvența”

Controale bazate pe date și digitalizare

Noua strategie este legată de procesul de digitalizare al administrației fiscale. Datele colectate prin sisteme precum e-Factura, SAF-T sau e-Transport vor fi utilizate pentru analiza de risc și selectarea contribuabililor care urmează să fie verificați.

Schimbările fac parte din Planul Strategic ANAF 2025-2028, care prevede trecerea la un model de control fiscal bazat pe analiză de risc, digitalizare și utilizarea sistematică a datelor colectate de instituție.

Editor : A.D.