Angajații TAROM reclamă intenția Guvernului de a închide compania. Sindicatul anunță protest și acțiuni în instanță

Avioane TAROM. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Sindicatul reclamă lipsa dialogului și instabilitatea managerială Angajații resping acuzațiile privind supraîncadrarea TAROM, infrastructură critică pentru stat

Sindicaliștii și personalul companiei TAROM au reclamat, marți, că Guvernul încearcă desființarea și închiderea operatorului aerian național, potrivit Agrepres. Într-o declarație susținută în fața sediului administrativ, aceștia au afirmat că TAROM trebuie să rămână permanent o companie a statului român.

ACTUALIZARE Potrivit Sindicatul Unit TAROM (SUT), organizație reprezentativă a salariaților Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române, pe 28 aprilie va avea loc un miting în Piața Victoriei, organizat împreună cu Confederația Sindicatelor Democratice din România. Sindicaliștii au anunțat că iau în calcul inclusiv acționarea în instanță a Guvernului.

„Dacă guvernanții încearcă desființarea și închiderea acestei companii, noi vom face tot posibilul să nu se întâmple acest lucru. (...) Dacă doamna Oana Gheorghiu, viceprim-ministru al Guvernului, și-a permis ca, în aceste vremuri de criză, cu un război la estul României și cu altul ceva mai departe, să facă declarații împotriva companiei și pentru desființarea acesteia până la 30 aprilie, numai dumneaei va purta întreaga responsabilitate pentru ceea ce se va întâmpla cu această companie”, a declarat Narcis Pașcu, președintele SUT.

Acesta a subliniat că „TAROM trebuie să existe și să fie în permanență o companie a statului român, fiindcă în vremuri de război, de restriște, compania TAROM este cea care îi ajută, îi salvează pe cetățenii României în orice situație”.

Sindicatul reclamă lipsa dialogului și instabilitatea managerială

Narcis Pașcu a precizat că, în ultimii trei ani, sindicatul nu a fost consultat în privința viitorului companiei și că niciun ministru al Transporturilor nu a avut întâlniri cu liderii sindicali.

„Guvernanții întotdeauna fac ceea ce vor dumnealor și distrug această companie”, a spus acesta, adăugând că managementul TAROM „a făcut, în general, tot ceea ce se poate” pentru susținerea companiei, însă statul român nu a oferit sprijin real.

Ca exemplu, acesta a invocat compania LOT Polish Airlines, care a crescut de la 36 de avioane în 2019 la 86 în prezent, în timp ce TAROM a scăzut de la 30 de aeronave în 2020 la 14, dintre care patru urmează să fie vândute.

În plus, în ultimii trei ani au fost schimbați 17 directori, deși „compania are nevoie de stabilitate și predictibilitate în management”. Totodată, nici până în prezent nu a fost aprobat bugetul companiei.

Angajații resping acuzațiile privind supraîncadrarea

Referitor la afirmațiile privind numărul prea mare de angajați, liderul sindical a explicat că planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană prevedea încă din 2020 un total de 1.316 salariați, însă în prezent compania are doar 827.

„Nu se mai restructurează nimic la compania TAROM”, a afirmat Pașcu, subliniind că există chiar nevoie de angajări pe posturile rămase vacante după reorganizări, inclusiv în urma divizării Direcției Tehnice.

Pilotul Vasi Adrian, comandant pe ATR cu 16 ani experiență, a declarat că încă din 2022 au fost trimise solicitări către autorități, inclusiv către fostul premier Nicolae Ciucă, către Sorin Grindeanu, precum și către actualul ministru al Transporturilor Constantin Șerban și vicepremierul Oana Gheorghiu.

„Avem documente trimise mai recent (...) cu soluții la problemele care sunt stringente. Avem aici o anomalie. Se transferă banii de la TAROM la aeroport. Sunt în jur de minimum 50-60 de milioane de euro”, a spus acesta.

Pilotul susține că acești bani ar putea fi recuperați, eliminând nevoia de ajutor de stat.

La rândul său, pilotul Guinea Sorin a afirmat că intenția Guvernului reprezintă „o recunoaștere a neputinței”.

„I-am trimis propuneri pentru eficientizare, modele de business și ce curse am putea să facem pentru a fi profitabili, lucru care a fost ignorat. Factorul politic de-a lungul timpului a pus piedici companiei TAROM”, a adăugat acesta.

TAROM, infrastructură critică pentru stat

Într-un comunicat recent, SUT a subliniat că TAROM reprezintă un element esențial al infrastructurii critice de transport a României, cu rol strategic în conectivitatea internațională, situații de urgență, război sau misiuni speciale ale statului.

Sindicatul avertizează că desființarea companiei ar avea consecințe economice, sociale și strategice ireversibile.

Totodată, TAROM implementează un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termene și indicatori clari până la finalul anului 2026. Abandonarea acestui plan ar putea genera riscuri juridice și financiare majore, inclusiv obligația de recuperare a ajutoarelor de stat.

Sindicaliștii resping ideea că angajații ar fi responsabili pentru pierderile companiei, susținând că problemele țin de politizare excesivă, guvernanță defectuoasă și lipsa unei strategii coerente pe termen lung.

În acest context, SUT solicită:

  • un moratoriu public asupra oricărei decizii de desființare sau lichidare;
  • transparență privind implementarea planului de restructurare;
  • consultarea obligatorie a partenerilor sociali;
  • implicarea Parlamentului României în deciziile privind viitorul companiei.

Știrea inițială

Sindicatul Unit TAROM (SUT), organizație reprezentativă a angajaților TAROM, organizează marți o conferință de presă în fața sediului social al companiei, în Otopeni.

Evenimentul este programat la ora 12:30, pe Calea Bucureștilor 224F, și vine în contextul unor acuzații grave formulate de sindicaliști.

SUT, afiliat la Confederația Sindicatelor Democratice din România, susține că Executivul ar avea intenția de a închide compania aeriană începând cu data de 30 aprilie 2026, scrie Agerpres. 

La conferință sunt așteptați să participe mai multe categorii de angajați ai companiei, inclusiv piloți, însoțitori de bord și tehnicieni de aviație, care își vor exprima public poziția față de această posibilă decizie.

TAROM este una dintre cele mai vechi companii aeriene din Europa de Est, fiind înființată în 1954. Operatorul aerian își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor și este membru al alianței internaționale SkyTeam din 25 iunie 2010.

