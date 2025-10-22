Live TV

Video Antreprenorii, puternic afectați de majorarea TVA. Liderul IMM România, Florin Jianu: „Crește salariul minim, vin concedieri”

Data actualizării: Data publicării:
florin jianu
Florin Jianu, președintele Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. Foto: Inquam Photos / Ruxandra Nitescu
Din articol
Creșterea TVA, o lovitură pentru firmele mici și mijlocii IMM România: Creșterea prețurilor ar urma unei creșteri a salariului minim IMM România: O nouă majorare a salariului minim va duce la instabilitate fiscală

Este blocaj pe discuția privind majorarea salariului minim de anul viitor, anunță Digi24. PSD cere creșterea acestuia, însă antreprenorii vor înghețarea salariului minim în 2026. IMM România propune guvernanţilor ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei, citând dtele unor sondaje care reflectă presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.

Creșterea TVA, o lovitură pentru firmele mici și mijlocii

Un sondaj realizat în perioada 10-20 octombrie 2025, pe un eşantion de 2.290 de antreprenori, relevă că aproape 80% dintre întreprinderi au resimţit impactul major al creşterii TVA (42,8% impact mare, 37,1% impact foarte mare), 55% au înregistrat scăderea încasărilor, iar 53,3% scăderea volumului vânzărilor.

Există o încetinire clară a economiei și dacă în perioada imediat următoare ne uităm la programe de relansare economică, ne uităm la digitalizare, la birocratizare, la investiții în economia reală și, mai ales, la mesajele de încredere în economie, vedem că, cu siguranță, vom putea trece de această perioadă dificilă. Dacă vom continua însă același tip de mesaje - vedeți și această reformă în zona administrației pe care antreprenorii o pun pe locul întâi și care tergiversează în acest moment - economia va continua să scadă și mi-e teamă de perioada următoare”, a declarat Florin Jianu, preşedintele Consiliului Național al IMM România.

De asemenea, sondajul mai arată că 26,6% dintre antreprenori au redus personalul ca urmare directă a măsurilor fiscale, 57,6% au înregistrat creşteri semnificative ale costurilor operaţionale datorită eliminării plafonării preţului la energie electrică, iar 69% au raportat scăderea cererii pentru produse/servicii din cauza creşterii inflaţiei.

IMM România: Creșterea prețurilor ar urma unei creșteri a salariului minim

Potrivit celui de-al doilea sondaj, realizat în perioada 10-15 octombrie 2025, pe un eşantion de 2.017 respondenţi, 63,9% dintre antreprenori se opun creşterii salariului minim de la 1 ianuarie 2026. Dintre aceştia, 51,3% susţin o eventuală majorare abia de la 1 ianuarie 2027. De asemenea, 54% dintre respondenţi consideră că salariul minim ar trebui să rămână la nivelul din 2025 (4.050 lei brut).

Principalele dificultăţi anticipate în cazul unei creşteri a salariului minim sunt: creşterea preţurilor (53,5%), scăderea competitivităţii (42,6%) şi oprirea investiţiilor (24,8%).

Contextul economic din acest moment nu permite creșterea salariului minim pe economie, așa cum a permis în anii anteriori, ani de creștere economică constantă. Vă reamintesc faptul că au fost ani în care patronatele - chiar anul trecut sau acum doi ani - în care patronatele au cerut o mărire mai consistentă decât sindicatele sau decât Guvernul, pentru că economia creșterea, pentru că exista această posibilitate de creștere a salariului, însă nu și în momentul în care 8 din 10 antreprenori sunt afectați de pachetele de măsuri fiscale, în momentul în care scade consumul și scade cererea de comenzi. (...) Deci, dacă ne uităm la realitate și la context, nu este posibilă această creștere a salariului minim cel puțin în anul 2026”, a declarat Florin Jianu.

IMM România precizează că un argument pentru îngheţarea salariului minim îl reprezintă faptul că această creştere a costurilor cu forţa de muncă într-o perioadă de mărire generalizată a taxelor şi impozitelor conduce inevitabil la scăderea competitivităţii societăţilor româneşti.

IMM România a mai transmis că această creştere a numărului de insolvenţe şi scăderea consumului ilustrează reculul economiei, generând presiune suplimentară asupra IMM-urilor.

IMM România: O nouă majorare a salariului minim va duce la instabilitate fiscală

Organizaţia subliniază că, în ultimii trei ani, salariul minim brut a crescut constant peste rata inflaţiei, iar puterea de cumpărare a salariaţilor a crescut în termeni reali şi consideră că o nouă majorare în contextul actual de instabilitate economică şi fiscală va duce la disponibilizări, distorsionarea pieţei prin concurenţa neloială şi reducerea investiţiilor.

Legea (n.r. de aplicare a salariului minim) poate fi înghețată în acest moment, așa cum sunt înghețate și alte legi în România. V-aș da exemplul pe care l-au dat și colegii mei cu privire la alocarea 6% din PIB către educație și alte legi. Am mai văzut și oameni care au semnat că nu măresc TVA și TVA a fost mărită, deci poate fi înghețată printr-un act normativ similar Legea de aplicare a salariului minim în acest moment, dat fiind contextul, pe de o parte, pe de altă parte, directiva Europeană spune că mărirea trebuie să fie cel puțin o dată la patru ani și am articolul în față din directiva europeană. Deci nu trebuie să alarmăm oamenii, nu trebuie să inflamăm spiritele că vom intra în infringement, că se vor întâmpla niște chestiuni extraordinare, ci mai degrabă trebuie să avem înțelegerea contextului și a realității economice”, a declarat Florin Jianu.

Reprezentanţii IMM România consideră că o alternativă sustenabilă pentru creşterea veniturilor salariale este reducerea fiscalităţii pe forţa de muncă, iar peste 84% dintre antreprenori susţin scăderea cu 5 puncte procentuale a impozitului pe salarii, ceea ce ar asigura o creştere a veniturilor fără a genera costuri suplimentare nesuportabile pentru angajatori.

„Așa cum peste jumătate din antreprenori au menționat, (n.r. reprezentanții Guvernului) au capacitatea de a crește din nou salariu minim pe economie începând cu 01.01.2027. (...) Costurile operaționale au crescut în ultima perioadă, lucru care se poate observa în a doua analiză pe care noi am făcut-o, și anume impactul pachetului 1 de măsuri. În momentul în care a crescut TVA, a crescut acciza, s-a liberalizat piața de energie, prețurile deja au explodat, costurile operaționale ale firmelor au crescut foarte mult și capacitatea de implementare a a diverselor investiții sau proiecte a scăzut dramatic”, a declarat directorul IMM România.

Totodată, creşterea salariului minim fără măsuri de sprijin pentru IMM-uri va transfera întreaga povară a costurilor suplimentare asupra antreprenorilor, susţine IMM România, ceea ce va duce la creşterea preţurilor şi pierderea competitivităţii. Peste 53% dintre respondenţi anticipează o creştere a preţurilor ca urmare directă a majorării salariului minim.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
4
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
5
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
medici cu mana oe burta unei gravide
Surse: Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a...
FED EXPLOZIE RAHOVA VALI P3 171025 R6_101192
Stelian Bujduveanu, despre blocul afectat de explozie: „Recomandarea...
Colaj SRI
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept...
BUCURESTI - SFANTUL PANTELIMON - DEMISII CADRE MEDICALE - 8 AUG
Morţi suspecte la Spitalul „Sfântul Pantelimon”: una dintre victime...
Ultimele știri
Secretarul general al NATO se întâlnește cu Donald Trump pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei (surse)
Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români, a murit la vârsta de 83 de ani
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei foste paciente a clinicii din Constanța unde a murit tânăra gravidă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
florin jianu govro
Patronatele cer înghețarea salariului minim. Liderul IMM, Florin Jianu: „Unul din patru antreprenori va ajunge să concedieze angajați”
BUCURESTI - DRAGOS PISLARU - CONFERINTA - 3 SEP 2025
Ministrul Pîslaru prezintă detalii din pachetul 3 de relansare economică. „Există discuţii din ce în ce mai avansate în coaliție”
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministerul Finanțelor a majorat plafonul de scutire de TVA. Nazare: Dorim ca antreprenorii să concureze de la egal la egal în UE
pnl bolojan
Continuă negocierile la Cotroceni privind pachetul de măsuri fiscale. Pe lista discuțiilor: creșterea TVA și a impozitului pe profit
taxe TVA
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat dacă îşi menţine afirmaţia că nu va creşte TVA
Partenerii noștri
Pe Roz
Anastasia Soare, despre începuturile ei în SUA. Nu știa o boabă de engleză: "Când am ajuns în America, nimic...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Ce a pățit un jurnalist italian venit la București înaintea meciului FCSB – Bologna: „Românii o iau prea în...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
„Rădoi a comis-o grav! Cum să te iei de Lucescu?! Eu era să mă bat cu el”. Fostul președinte LPF, verdict dur
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum verifici dacă angajatorul ți-a declarat corect grupa de muncă la Casa de Pensii
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jennifer Aniston dezvăluie că tatăl ei i-a spus să își “caute o slujbă adevărată” înainte de a deveni...
UTV
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Artistul a fost supus unei intervenții de trombectomie...