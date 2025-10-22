Este blocaj pe discuția privind majorarea salariului minim de anul viitor, anunță Digi24. PSD cere creșterea acestuia, însă antreprenorii vor înghețarea salariului minim în 2026. IMM România propune guvernanţilor ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei, citând dtele unor sondaje care reflectă „presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.

Creșterea TVA, o lovitură pentru firmele mici și mijlocii

Un sondaj realizat în perioada 10-20 octombrie 2025, pe un eşantion de 2.290 de antreprenori, relevă că aproape 80% dintre întreprinderi au resimţit impactul major al creşterii TVA (42,8% impact mare, 37,1% impact foarte mare), 55% au înregistrat scăderea încasărilor, iar 53,3% scăderea volumului vânzărilor.

„Există o încetinire clară a economiei și dacă în perioada imediat următoare ne uităm la programe de relansare economică, ne uităm la digitalizare, la birocratizare, la investiții în economia reală și, mai ales, la mesajele de încredere în economie, vedem că, cu siguranță, vom putea trece de această perioadă dificilă. Dacă vom continua însă același tip de mesaje - vedeți și această reformă în zona administrației pe care antreprenorii o pun pe locul întâi și care tergiversează în acest moment - economia va continua să scadă și mi-e teamă de perioada următoare”, a declarat Florin Jianu, preşedintele Consiliului Național al IMM România.

De asemenea, sondajul mai arată că 26,6% dintre antreprenori au redus personalul ca urmare directă a măsurilor fiscale, 57,6% au înregistrat creşteri semnificative ale costurilor operaţionale datorită eliminării plafonării preţului la energie electrică, iar 69% au raportat scăderea cererii pentru produse/servicii din cauza creşterii inflaţiei.

IMM România: Creșterea prețurilor ar urma unei creșteri a salariului minim

Potrivit celui de-al doilea sondaj, realizat în perioada 10-15 octombrie 2025, pe un eşantion de 2.017 respondenţi, 63,9% dintre antreprenori se opun creşterii salariului minim de la 1 ianuarie 2026. Dintre aceştia, 51,3% susţin o eventuală majorare abia de la 1 ianuarie 2027. De asemenea, 54% dintre respondenţi consideră că salariul minim ar trebui să rămână la nivelul din 2025 (4.050 lei brut).

Principalele dificultăţi anticipate în cazul unei creşteri a salariului minim sunt: creşterea preţurilor (53,5%), scăderea competitivităţii (42,6%) şi oprirea investiţiilor (24,8%).

„Contextul economic din acest moment nu permite creșterea salariului minim pe economie, așa cum a permis în anii anteriori, ani de creștere economică constantă. Vă reamintesc faptul că au fost ani în care patronatele - chiar anul trecut sau acum doi ani - în care patronatele au cerut o mărire mai consistentă decât sindicatele sau decât Guvernul, pentru că economia creșterea, pentru că exista această posibilitate de creștere a salariului, însă nu și în momentul în care 8 din 10 antreprenori sunt afectați de pachetele de măsuri fiscale, în momentul în care scade consumul și scade cererea de comenzi. (...) Deci, dacă ne uităm la realitate și la context, nu este posibilă această creștere a salariului minim cel puțin în anul 2026”, a declarat Florin Jianu.

IMM România precizează că un argument pentru îngheţarea salariului minim îl reprezintă faptul că această creştere a costurilor cu forţa de muncă într-o perioadă de mărire generalizată a taxelor şi impozitelor conduce inevitabil la scăderea competitivităţii societăţilor româneşti.

IMM România a mai transmis că această creştere a numărului de insolvenţe şi scăderea consumului ilustrează reculul economiei, generând presiune suplimentară asupra IMM-urilor.

IMM România: O nouă majorare a salariului minim va duce la instabilitate fiscală

Organizaţia subliniază că, în ultimii trei ani, salariul minim brut a crescut constant peste rata inflaţiei, iar puterea de cumpărare a salariaţilor a crescut în termeni reali şi consideră că o nouă majorare în contextul actual de instabilitate economică şi fiscală va duce la disponibilizări, distorsionarea pieţei prin concurenţa neloială şi reducerea investiţiilor.

„Legea (n.r. de aplicare a salariului minim) poate fi înghețată în acest moment, așa cum sunt înghețate și alte legi în România. V-aș da exemplul pe care l-au dat și colegii mei cu privire la alocarea 6% din PIB către educație și alte legi. Am mai văzut și oameni care au semnat că nu măresc TVA și TVA a fost mărită, deci poate fi înghețată printr-un act normativ similar Legea de aplicare a salariului minim în acest moment, dat fiind contextul, pe de o parte, pe de altă parte, directiva Europeană spune că mărirea trebuie să fie cel puțin o dată la patru ani și am articolul în față din directiva europeană. Deci nu trebuie să alarmăm oamenii, nu trebuie să inflamăm spiritele că vom intra în infringement, că se vor întâmpla niște chestiuni extraordinare, ci mai degrabă trebuie să avem înțelegerea contextului și a realității economice”, a declarat Florin Jianu.

Reprezentanţii IMM România consideră că o alternativă sustenabilă pentru creşterea veniturilor salariale este reducerea fiscalităţii pe forţa de muncă, iar peste 84% dintre antreprenori susţin scăderea cu 5 puncte procentuale a impozitului pe salarii, ceea ce ar asigura o creştere a veniturilor fără a genera costuri suplimentare nesuportabile pentru angajatori.

„Așa cum peste jumătate din antreprenori au menționat, (n.r. reprezentanții Guvernului) au capacitatea de a crește din nou salariu minim pe economie începând cu 01.01.2027. (...) Costurile operaționale au crescut în ultima perioadă, lucru care se poate observa în a doua analiză pe care noi am făcut-o, și anume impactul pachetului 1 de măsuri. În momentul în care a crescut TVA, a crescut acciza, s-a liberalizat piața de energie, prețurile deja au explodat, costurile operaționale ale firmelor au crescut foarte mult și capacitatea de implementare a a diverselor investiții sau proiecte a scăzut dramatic”, a declarat directorul IMM România.

Totodată, creşterea salariului minim fără măsuri de sprijin pentru IMM-uri va transfera întreaga povară a costurilor suplimentare asupra antreprenorilor, susţine IMM România, ceea ce va duce la creşterea preţurilor şi pierderea competitivităţii. Peste 53% dintre respondenţi anticipează o creştere a preţurilor ca urmare directă a majorării salariului minim.

