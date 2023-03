Apostol: Conducerea ASF a avut curajul să intervină radical în cazul Euroins

Purtătorul de cuvânt al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Daniel Apostol, a declarat, sâmbătă, la Digi24, că tot ce putea să facă ASF în limita legii „s-a făcut la timp” în cazul insolvenței companiei de asigurări Euroins. Totodată, el a afirmat că conducerea Autorității „a avut curajul să intervină radical și a cerut respectarea reglementărilor în mod repetat”

„Tot ce putea să facă ASF în limita mandatului dat de legea care guvernează activitatea acestei autorități s-a făcut la timp. Această conducere a avut curajul să intervină radical și a cerut respectarea reglementărilor în mod repetat, penalizând societatea de fiecare dată când nu a respectat solicitările și măsurile de redresare impuse de Autoritate.

Am ajuns, din nefericire, până la a constata că societatea nu a respectat, în mod repetat, toate măsurile puse, am intervenit radical, am cerut respectarea reglementărilor și a legilor”, a spus Daniel Apostol.

CEO-ul Euroins, Tanja Blatnik, a transmis vineri că este suprins de decizia Autorității de Supraveghere Financiară de ridicare a autorizației de funcționare a asiguratorului. Potrivit acesteia, ASF ignoră două audituri independente, aflate în curs de desfășurare, din partea BERD și a Autorității Europene de Reglementare EIOPA, motiv pentru care „identificăm toate mijloacele legale în România și în alte jurisdicții, pentru a contesta această decizie”.

ASF a decis să retragă autorizația de funcționare a societății Euroins România, constatând indiciile stării de insolvență a companiei. Consiliul a mai hotărât promovarea de către ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment și numirea FGA ca administrator interimar al societății.

