ArcelorMittal opreşte definitiv producţia la o fabrică din România. Motivele invocate de companie

Angajați ArcelorMittal.

ArcelorMittal anunţă că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură. Decizia a fost luată din cauza preţurilor foarte mari la energia electrică şi a presiunii tot mai mari din partea importurilor la preţuri mici din afara UE. Compania are în prezent 477 de angajaţi la fabrica din Hunedoara.

„ArcelorMittal a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, România, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură. Această decizie dificilă vine după o perioadă prelungită de condiţii de piaţă foarte grele, determinate de preţuri foarte mari la energia electrică şi de presiunea tot mai mare din partea importurilor la preţuri mici din afara UE. Drept urmare, ArcelorMittal Hunedoara nu mai este capabilă să concureze eficient pe pieţele interne, europene şi internaţionale şi a ajuns într-o situaţie în care nu mai poate absorbi pierderi financiare suplimentare”, anunţă compania.

ArcelorMittal Hunedoara a luat mai multe măsuri de atenuare a situaţiei dificile care au generat unele economii, implementând o serie de opriri temporare în ultimul an şi plasând angajaţii în şomaj tehnic în aceste perioade.

„În plus, compania a explorat opţiuni pentru ca părţile interesate să preia afacerea, dar provocările cu care se confruntă fabrica sunt de aşa natură încât această opţiune nu a putut fi luată în considerare”, mai arată compania, potrivit News.ro.

Producţia la ArcelorMittal Hunedoara, care are în prezent 477 de angajaţi, a încetat începând cu 5 septembrie 2025.

ArcelorMittal subliniază că va implementa în mod activ toate soluţiile posibile pentru a sprijini angajaţii, inclusiv oportunităţi de redistribuire şi colaborare cu autorităţile locale şi alte părţi interesate. Un număr de angajaţi vor fi păstraţi pentru a proteja fabrica până la închiderea entităţii juridice.

„Aceasta a fost o decizie extrem de dificilă. Colegii noştri din Hunedoara au dat dovadă de dăruire, rezistenţă şi profesionalism neclintite în faţa provocărilor imense cu care s-au confruntat în ultimii ani: aş dori să exprim profunda mea recunoştinţă fiecăruia dintre ei. Cu toate acestea, în ciuda măsurilor luate pentru a consolida afacerea, amploarea problemelor cu care se confruntă ArcelorMittal Hunedoara s-a dovedit insurmontabilă. Ne-am angajat să ne sprijinim angajaţii în această tranziţie”, a declarat Sanjay Samaddar, vicepreşedinte ArcelorMittal, director executiv ArcelorMittal Europe – Produse lungi.

