Astaldi, șir de procese împotriva Metrorex la Magistrala 5

Poprirea conturilor Metrorex pentru obținerea de despăgubiri, cifrate la mai multe milioane de euro, nu este singura acțiune a italienilor de la Astaldi împotriva companiei de stat. Erorile și obligațiile contractuale încălcate de Metrorex rotunjesc bine profitul firmei italiene.

Asocierea condusă de firma italiană Astaldi, care realizează lucrările la magistrala V de metrou, are nu mai puțin de cinci procese îndreptate împotriva Metrorex, potrivit informațiilor oferite Digi24.ro.

”Pe rolul instanțelor de judecată mai sunt alte cinci dosare cu diferite pretenții formulate de Asocierea Astaldi SpA – FCC Construccion SA – Delta ACM 93 – AB Construct SRL”, spune conducerea Metrorex. Aceasta a refuzat să dezvăluie însă sumele și extensiile de timp cerute de Astaldi.

Surse oficiale din cadrul proiectului au declarat pentru Digi24.ro că pretențiile italienilor s-ar cifra la câteva zeci bune de milioane de euro. Ei ar dori și extensie de timp din cauza incapacității Metrorex de a își respecta angajamentele luate prin contract.

Una dintre nemulțumirile italienilor privește predarea cu întârziere a unor amplasamente.

Săptămâna trecută ei au blocat conturile companiei de stat pentru a o forța pe aceasta să îi plătească

claimuri. ”Asocierea Astaldi S.p.A – FCC Construccion S.A. – Delta Antrepriză de Construcții şi Montaj ‘93 S.R.L. – A.B. Construct S.R.L. a introdus pe rolul Tribunalului București la data de 27.08.2015, o acțiune în justiție împotriva Metrorex S.A. Acțiunea a avut ca obiect obligarea Metrorex la plata sumei totale de 15.117.523,95 lei (fără TVA) reprezentând ajustări de preț datorate asocierii pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2012 şi 31 octombrie 2013, calculate în conformitate cu dispozițiile contractuale. Anul trecut s-a pronunţat Hotărârea judecătorească definitivă şi favorabilă Asocierii. Pentru recuperarea banilor a fost pusă poprire săptămâna trecută pe unele conturi. Situația a fost însă deblocată imediat de Metrorex prin plăţile efectuate”, spunea săptămâna trecută Metrorex.

Neînţelegerile financiare dintre constructori şi Metrorex datează de acum patru ani, când proiectul era aproape să fie blocat. Astaldi a reclamant încă de atunci o sumă suplimentară de 45 de milioane de lei faţă de ce este prevăzut în contract, motivând că a efectuat lucrări suplimentare, esenţiale, care trebuie remunerate corespunzător de beneficiarul Metrorex.



"Dânşii au făcut o serie de studii geo şi au facut pereţii mulaţi mai groşi. Am analizat ce au facut, am făcut şi noi o expertiză şi în urma negocierilor am acceptat să le dăm în plus circa 54 milioane lei(circa 12 milioane de euro – n.r.). Rămân pretenţii de alte 45 de milioane de lei, cărora nu le vom da curs. Cel mai probabil, italienii ne vor chema în instanţă, ne vom judeca, dar proiectul trebuie să-l termine la timp (finele lui 2015 - n.r.)", explica atunci fostul şef al Metrorex Aurel Radu în octombrie 2014.

Firma Astaldi este activă în mai multe contracte de infrastructură rutieră sau feroviară în care valoarea despăgubirilor cerute este ridicată. În urmă cu ceva timp șeful PSD, Liviu Dragnea, menționa daune cerute de italieni companiei CFR de 71 de milioane de euro. În cazul lotului 4 Sibiu Orăștie italienii au cerut plăți suplimentare de 78 milioane lei. Firma italiană a formulat claimuri și în alte cazuri. Altele au fost înaintate la Centura Pitești sau pe lotul de autostrada Fetești Cernavodă.

Săptămâna trecută Digi24.ro informa asupra existenței unor avertismente privind posibile pretenții suplimentare și la podul de peste Dunăre de la Brăila. Astaldi a spus că dacă nu îi vor fi puse la dispoziție până la finele acestei luni proiectele de mutare de utilități va cere bani în plus. Ultimul termen avansat oficial pentru deschiderea Magistralei V este prima parte a anului 2019. Acest termen este pus însă sub semnul întrebării de către specialiști în transporturi.