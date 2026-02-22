Autoritatea Vamală Română schimbă sistemul de logare în aplicațiile vamale UE. Ce înseamnă asta pentru firme

Autoritatea Vamală Română (AVR) a anunțat că, începând de luni, 23 februarie 2026, începe tranziția către un nou sistem de autentificare pentru accesarea aplicațiilor vamale ale Uniunii Europene. Schimbarea nu vizează taxele, regulile de import sau export și nici procedurile vamale propriu-zise. Se modifică doar modul tehnic prin care firmele se conectează la sistemele informatice europene.

În prezent, firmele din România care desfășoară operațiuni vamale se autentifică în sistemele europene printr-o platformă comună administrată de Comisia Europeană, folosind un cont creat în EU Login.

Din 23 februarie 2026, acest sistem va fi înlocuit cu unul național, dezvoltat de Autoritatea Vamală Română, denumit UUM&DS-RO.

Pe scurt, în loc să se logheze printr-un sistem administrat la nivel european, firmele se vor autentifica printr-o platformă gestionată în România.

Ce aplicații sunt vizate

Noul sistem va funcționa ca un punct unic de acces pentru toate aplicațiile vamale europene utilizate de operatorii economici din România, inclusiv pentru:

decizii vamale

informații tarifare obligatorii

statutul de operator economic autorizat

dovada statutului unional

Cu alte cuvinte, se schimbă „ușa de intrare” în sistemele europene, nu conținutul acestora.

Trecerea la noul sistem nu va fi imediată. Autoritatea Vamală a stabilit o perioadă de tranziție de maximum trei luni, care se va încheia cel mai probabil în a doua parte a lunii mai 2026.

În acest interval, firmele trebuie să înceapă utilizarea noii platforme și să își configureze accesul. După încheierea perioadei de tranziție, autentificarea se va face exclusiv prin sistemul național UUM&DS-RO.

Ce trebuie să facă firmele

Operatorii economici trebuie să se asigure că sunt înregistrați în Modulul de Gestionare a Utilizatorilor și să solicite acces la noua aplicație prin portalul AVR.

De asemenea, fiecare firmă trebuie să stabilească cine are dreptul să acceseze sistemele și ce operațiuni poate face fiecare utilizator, adică să configureze rolurile și nivelurile de acces.

Potrivit autorității, noul sistem va simplifica accesul la aplicațiile vamale și va elimina necesitatea folosirii mai multor metode de autentificare. Scopul este reducerea timpului necesar pentru gestionarea procedurilor digitale și o administrare mai eficientă la nivel național.

Editor : A.D.